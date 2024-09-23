Все пойдет по плану – финансовый гороскоп на 24 сентября

Советы нашего гороскопа помогут настроиться на правильный лад и максимально эффективно использовать этот день.
Овен
Сегодня Овны могут завоевать симпатии деловых партнеров благодаря умению тактично сглаживать острые проблемы. Это особенно почувствуют те Овны, которые работают в социальных учреждениях, в сфере услуг, занимаются консультациями. Прекрасное время для любой публичной деятельности. Можно заниматься устроением спортивных состязаний, курсов по обучению, выставок, концертов, увеселительных мероприятий.
Телец
Сегодня для Тельцов в первой половине дня не очень результативное время. Основные дела рекомендуется запланировать на вторую половину дня. Бизнесменам звезды советуют поинтересоваться условиями труда своих работников. Можно заниматься ремонтом, приобретением офисной техники и мебели. Хороших результатов добьются те, кто работает в строительстве, коммунальном хозяйстве, ремонтных мастерских.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, занимающихся торговлей, консультациями, оформлением документов и вождением транспортных средств, замечательный день может сложиться. Успешно могут идти дела у тех, кто причастен к шоу-бизнесу, сценическому искусству, детским дошкольным учреждениям, гостиницам, индустрии отдыха и развлечений. Удачный день для публикации рекламного объявления на сайте.
Рак
Сегодня Раки могут добиться наилучших результатов в работе во второй половине дня. Наиболее успешными могут быть работники агентств по сделкам с недвижимостью, арендодатели и офисные служащие, занятые подготовкой отчетной документации. Это хорошее время для строительства, отделочных работ внутри помещений, дизайна интерьера, коммунально-бытовых служб.
Лев
Сегодня Львам не рекомендовано предпринимать важных дел, поскольку результативность может оказаться невысокой. Вы почувствуете оживление в делах во второй половине дня. Благодаря коммуникабельности и легкости в общении будете способны быстро сориентироваться в информационном пространстве. Используйте это время для укрепления и расширения деловых связей.
Дева
Сегодня для Дев, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, благоприятно может сложиться этот день. Чем спокойнее условия труда, тем больше денег вы сможете заработать. Вы сможете максимально проявить свои таланты при изготовлении украшений, в народных ремеслах, и в любой деятельности, которая требует мелкого ручного труда. Если помимо основной работы у вас есть дополнительный приработок, то здесь ждет успех.
Весы
Сегодня Весы могут проявить свою великолепную способность заводить дружеские знакомства и извлекать материальную выгоду из этого. Вы сумеете произвести на окружающих самое благоприятное впечатление. Ваши инициативы получат поддержку и развитие. Это отличное время для обсуждения планов на будущее со своими единомышленниками. Собрание акционеров может оправдать ваши ожидания.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, заинтересованные в карьерном росте, могут получить предложение занять более высокую должность или могут предложить более ответственный участок работы. Со своим непосредственным начальством у вас могут установиться доверительные конструктивные отношения. Также если возникнет такая необходимость, вы сумеете обратиться за поддержкой к влиятельному покровителю.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, бизнес которых, так или иначе, связан с заграницей, звезды советуют максимально расширять сотрудничество с иностранными партнерами. Можно заключать контракты на импортно-экспортные операции. Особенно успешно пойдет торговля импортной компьютерной и электронной техникой, новейшими приборами и оборудованием. Удачно проходят дальние командировки и работа на вахте.
Козерог
Сегодня у Козерогов, которые занимают руководящие должности, может сложиться прекрасный день. Вы сможете проявить свой организационный и управленческий талант. Ключ к успеху – умение сбалансировать интересы всех подразделений в бизнесе для достижения своих целей. Можно проводить модернизацию производства и кадровые перестановки, заниматься обновлением и оптимизацией структуры бизнеса.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют использовать день для раскрутки своего бизнеса. Вы имеете уникальный шанс значительно повысить свою деловую личную репутацию, и репутацию своей фирмы. Воспользуйтесь услугами рекламных и дизайнерских студий. Успешно проходит сотрудничество с иностранными партнерами. Можно заниматься устроительством презентаций, выставок, решать юридические вопросы.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занятых в реальном секторе экономики: промышленном производстве, добыче полезных ископаемых, прекрасно может сложиться этот день. У вас хорошо пойдет любая сложная техническая работа: изготовление деталей на станках, ремонт автомобилей и механизмов, монтаж оборудования для конвейерного производства. Если вы решили сменить работу, то сейчас хорошее время для знакомства с новым коллективом.