Запасаемся терпением – гороскоп на 25 сентября

24 сентября 2024 Гороскопы Марианна Басс

23-24 лунные сутки. Сегодня возможны тупики в беседах и мыслях, задержки вестей, зато соединение Луны и Марса обеспечит физической либо психической энергией.

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Гороскоп на сегодня говорит, что хорошо погрузиться в домашние или иные насущные дела, действуя в них согласно планам, традициям и знакомым алгоритмам. Можно трудиться под музыку или в тишине. Медитативный настрой, налаженные процессы и сила привычки позволят многим работам идти по инерции, а организованная занятость поможет избежать ссор, вероятных при полной пассивности. День подходит для активизации процессов уборки, строительства и ремонта, инспекции защитных систем и проверки запасов. Овен Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это подходящий день для погружения в домашние дела или внутреннюю часть бизнеса. Бездействие не рекомендуется: в отсутствие полезных занятий может обостриться реакция на привычные триггеры ссор, вероятна раздражительность или уступка вредной привычке. Хорошо заняться хозяйством, строительством, уборкой, ремонтом, проверкой запасов, профилактикой охранных систем. Телец Сегодня Тельцам обстоятельства позволяют гармоничнее проявлять свои деловые качества, а также свои родственные чувства, дружеские и любовные привязанности. Всплески эмоций и моменты напряженности возможны, но их будет несложно взять под контроль. Это подходящий день для планомерных занятий с целью постепенного выполнения долгосрочных программ. Стоит учесть вероятность задержки ожидаемых новостей. Близнецы Сегодня Близнецы могут столкнуться со ступором в мыслях или заминкой в некоторых делах. Звезды советуют использовать возникшую паузу без лишней суеты, но с толком и пользой. Стоит потрудиться ради заработка: сверхусилия и сверхприбыли – не лозунг этого дня, но есть надежда на оплату плановых работ или на подходящие взаимные услуги, на планомерные шаги в направлении закрытия старых задолженностей. Рак Сегодня Ракам звезды не советуют бездействовать. Это прекрасный день для плановых работ и тренировок, для активизации своих профессиональных или управленческих навыков. Успеху поможет хороший план, контроль, надежная поддержка, прилив энергии и бодрый душевный настрой. В зависимости от момента, упорства может добавить самолюбие, конкурентный азарт, сильная страсть или желание что-то доказать. Лев Сегодня Львам стоит взять перерыв в открытом общении. День хорош для приватных услуг и работ на частной территории. Он дает нужный настрой для целевых инспекций и планомерного закрытия сюжетов прошлого (а заодно для избавления от связанных с ними долгов, страхов и зависимостей). Подходящие сутки для домашних дел, управления внутренней стороной бизнеса, профилактики систем охраны и контроля. Дева Сегодня Девам звезды намекают, что пауза в общении или размышлениях не означает паузы во всех сферах. Хорошо заниматься плановыми делами (лучше при поддержке друзей, родни или деловых партнеров). Труды этого дня работают не только на выполнение сиюминутных задач, но и на другие измерения времени, например, помогают выполнять обязательства прошлого или постепенно расчищать путь для будущего. Весы Сегодня Весы могут столкнуться с активными чужими действиями, которые покажутся им излишне эмоциональными, чересчур жесткими или откровенно провокационными. Некоторые Весы (особенно рожденные в сентябре) расценят их как вызов своему статусу или самолюбию, шаг к конкуренции и ссоре. В этот день легко выйти из себя, возможны конфликтные моменты в общении с партнерами, семьей или руководством. Скорпион Сегодня для Скорпионов это удачный день. Он может не принести ошеломляющих быстрых успехов, но многие действия будут работать на удачу в обозримом будущем. Он помогает взаимодействию с зарубежными коллегами и дальней родней, укреплению занятых позиций и тренировке старых навыков. Интуитивно верный проактивный шаг будет предпринят даже при нехватке данных, задержке нужных вестей и наличии скрытых помех. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют не бояться трудностей, но остерегаться импульсивности, иначе велик риск не решить, а усилить старые проблемы. Важен контроль за чувствами страха, ревности, гнева и неприязни. При должном управлении эмоциями день поможет решению семейных и жилищных задач, ведению бизнеса, отработке долга, устранению неполадок, профилактике кризисов, проверке систем безопасности. Козерог Сегодня Козерогам желательно ладить с людьми на работе, в семье и в быту. Удержав баланс интересов, можно объединить силы и умело распределить роли, что пойдет во благо общему дому или делу. Стоит спокойнее отнестись к вызывающему и задевающему чужому поведению, даже если вас провоцируют. Лучше не переходить опасную грань в конфликте с начальником или партнером, в ситуациях деловой конкуренции. Водолей Сегодня Водолеям день способен принести хлопоты и вовлечь в них не только технически. На домашние, служебные или социальные события многим представителям знака придется дать еще и эмоциональную реакцию – что может иногда вести к обострению отношений, мелким травмам или неудачам. Желательно выбирать спокойных помощников, а при выполнении любых работ и процедур придерживаться планов и инструкций. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют отдать предпочтение системным плановым работам. Этот день хорош для размеренных занятий по знакомому алгоритму с небольшими импровизациями. Без лишней суеты и сомнений можно оттачивать мастерство и профессиональные навыки. Ценное преимущество этих суток – возможность управлять временем, а также контролировать эмоции и направлять даруемую ими энергию в нужное русло.