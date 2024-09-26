Ударяемся в хобби – гороскоп на 27 сентября

26 сентября 2024 Гороскопы Марианна Басс

25 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Льва настраивает на общительный, остроумный и креативный лад, способствует флирту, литературному творчеству, супружеским совещаниям, обсуждению нужд детей и планов на выходные.

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Гороскоп на сегодня говорит, что не исключено, что утро начнется с новости или звонка. Сложности дня могут касаться любовных отношений или материальных вопросов. В первых все может решить дипломатичный разговор, но во вторых дипломатии не всегда достаточно: может требоваться консультация юриста, финансиста, налоговика или привлечение посредника. Изучая отзывы, есть смысл обращать внимание на язвительные и негативные. Овен Сегодня Овнам день поможет не остаться без обратной связи. Его первая половина располагает к диалогам с долей юмора и флирта, подходит для переговоров, консультаций, контактов с детьми или обсуждения детских нужд. Могут быть затронуты спорные моменты в любви, браке или финансово-налоговой сфере. Мнение и стиль речи собеседника могут быть своеобразными и иногда провокационными, задевать эмоционально. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют не уходить от диалога на неприятные для себя темы: именно эмоционально задевающие мелочи станут в нем самыми важными. В фокус внимания может попасть поиск гармонии в любви и браке, согласование вкусов или материальных интересов. Найти баланс будет легко, если выбрать готовность к компромиссу вместо манипуляций и подробнее обговорить отдельные специфические детали. Близнецы Сегодня Близнецов день порадует новостями, креативными идеями или возможностью встречи с нужным человеком. Не исключено, что утро начнется с известия или поездки. Первая половина дня подходит для начала переписки (особенно личной), включения в обучающий процесс или в литературную работу с творческим оттенком, а также для отправки в путь. В этот день могут вызвать особый интерес эстетические детали. Рак Сегодня Ракам звезды советуют не пропускать детали финансового характера: вероятны мелкие неувязки с покупками, подарками, налогами, творческими гонорарами, денежными вкладами, выигрышами и ставками, нуждами детей. Чтобы снять напряженность и предупредить ссоры в любви, браке и семье, в этот день желательно вовремя поговорить и договориться: небольшое совещание – лучшая профилактика конфликта. Лев Сегодня Львам день дает возможности в сфере коммуникаций, но может склонять их к ошибкам в сфере эстетической, юридической или финансовой. Они могут найти интересного собеседника, подходящего консультанта или компаньона, но не учесть его особенностей, блеснуть знанием эстетики или человеческой психологии, но допустить промах, делая покупки для себя или пытаясь наладить свои личные отношения. Дева Сегодня Девам звезды советуют быть контактнее, дипломатичнее и легче в общении. Даже при обсуждении деловых тем не возбраняется умеренное чувство юмора. Правильная манера вести диалог будет помогать в развитии любовных отношений и поиске брачных компромиссов, в общении с детьми, выборе покупок и подарков, а также в обменных операциях, улаживании нестандартных ситуаций и финансовых противоречий. Весы Сегодня Весам день дает возможность высказаться, наладить связи или узнать интересную для себя информацию. Возможен повышенный интерес к учебе, общению с детьми, литературному творчеству, контактам с друзьями по хобби и развлечениям. Ноту дисгармонии может вносить материальная сторона дела или нюанс любовной истории. Это не лучший момент для покупок, выбора подарков, поиска спонсора, начала романа. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют быть осмотрительнее в финансовых делах и в ситуациях, требующих юридического сопровождения. Также этот день способен подтолкнуть к промаху в любви, эстетическим и творческим ошибкам. Во многих делах пригодится информированность, не помешает приватный личный консультант. Важно остерегаться ложных советов. Не лучший момент для начала романа, покупки, сделки. Стрелец Сегодня Стрельцам события добавят энергии и оптимизма. Если деловые, материальные и физические ресурсы в данный момент истощены, можно рассчитывать на психологические улучшения. Душевному подъему могут поспособствовать вести издалека. Возможно известие от друга или совет от него на специфическую деликатную тему. Также возрастают надежды на получение юридической или финансовой консультации. Козерог Сегодня Козерогам непросто: день может поставить перед ними непростую задачу – легко и непринужденно вести деловые беседы и в шутливом тоне говорить на сложные для себя темы. Козероги, владеющие этим искусством, окажутся на порядок успешнее в ситуациях переговоров. Козерогам, для которых на первом месте любовные и финансовые интересы, стоит помнить, что сегодня чутье и удача могут им изменить, возможны сюрпризы. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют не отказываться от приглашения к диалогу, предложения посетить мероприятие или поговорить с партнером по браку. Такой поворот сюжета может помочь в налаживании супружеских отношений, в поиске связей за рубежом или в получении юридической консультации. Осмотрительность нужна в любовных и финансовых делах, не стоит идти в этот день на свидание или заключать сделку. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не уходить от разговоров с коллегами, подчиненными и детьми, а также с представителями юридической, творческой, финансовой, медицинской и образовательной сфер. В ходе такого общения можно узнать немало интересного, получить рецепт выхода из кризиса или профилактики проблем. А вот к личным знакомствам желательно отнестись осторожнее: они сами могут принести проблемы.