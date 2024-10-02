Осторожнее с деньгами – финансовый гороскоп на 3 октября

Наш гороскоп говорит, что это хороший момент, чтобы настроиться на внутренний баланс и обратить внимание на важные аспекты вашей жизни.
Овен
Сегодня Овнам звезды рекомендуют ограничить финансовые отношения с партнером по бизнесу. Дело в том, что вы риксуете понести финансовый ущерб из-за того, что ваш основной партнер может попасть в затруднительное положение и от вас потребуется оказать ему финансовую помощь. Но именно этого звезды вам не советуют делать, поскольку это может ухудшить Ваше финансовое положение.
Телец
Сегодня для Тельцов наибольшую проблему могут представлять срывы договоренностей и ненадежные деловые связи. Бизнесменам не рекомендуется сегодня принимать на работу новых сотрудников – приятые работники могут не задержаться долго в вашей фирме. При работе в сфере услуг возможны рекламации и претензии заказчиков к качеству вашей работы. Кроме того, может ломаться офисная техника.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может сложиться неблагоприятно. Прежде всего, это могут почувствовать представители творческих профессий и те, кто имеет относительно свободный график работы. Психологическое состояние творческих работников может не позволить сосредоточиться для того, чтобы вдохновенно проявить свои таланты. Также вы можете опоздать на работу и получить взыскание.
Рак
Сегодня у Раков день может сложиться неблагоприятно для заключения договоров аренды. Гостиничный и ресторанный бизнес могут снизить доходность, а владельцы казино и игровых залов понесут убытки. Следует особое внимание обратить на техническое состояние электропроводки. Не рекомендуется заниматься сварочными, монтажом нового оборудования и ремонтными работами в помещениях.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют заниматься оформлением документов, имеющих отношение к недвижимости. Встречу с клиентом по поводу заключения сделки с недвижимостью лучше перенести, иначе из-за разногласий она может быть сорвана. Любые служебные командировки и контакты проходят не так, как вы ожидаете. Запланированная деловая встреча может не состояться.
Дева
Сегодня у Дев день может неблагоприятно отразиться на торгово-закупочной деятельности. Вы можете столкнуться со множеством мелких препятствий во время контактов и при работе с информацией. Не рекомендуется делать оптовые закупки товара, предназначенного дня последующей реализации в розничной торговой сети. Купленный товар может оказаться неликвидным и вложенные деньги могут зависнуть.
Весы
Сегодня для Весов, решивших проявить инициативу в бизнесе, не лучший день. Звезды не рекомендуют вам предпринимать попытки начать что-то новое в бизнесе, поскольку у вас сейчас могут быть ложные представления и неверно расставленные приоритеты. От этого возможно отсутствие понимания экономической выгоды и практической хватки. День благоприятен для учебы и для освоения информационных технологий.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут почувствовать, что обстоятельства или люди пытаются ограничить вашу активность. Любые ваши инициативы могут попадать в некую изоляцию и не получают должного развития и поддержки. Конкуренты могут применить против бизнесменов тайные и нечистоплотные методы борьбы. Старайтесь не втягивать себя в тайную деятельность. Лучшая тактика в сейчас – решать вопросы по мере их поступления.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут столкнуться с осложнениями при работе в составе группы единомышленников. Возможно, вы поссоритесь с кем-то из коллег и не сможете реализовать свои планы. Руководящим работникам не рекомендовано проводить реформирование и менять сложившуюся структуру управления. Воздерживайтесь от планирования деятельности на будущее и никому не давайте обещаний.
Козерог
Сегодня для Козерогов, имеющих свой бизнес, это не лучший день. Прежде всего, следует быть готовыми к тому, что некоторые дела пойдут не по тому плану, на который вы рассчитывали. Старайтесь не предпринимать важных управленческих решений. Нежелательно принимать участие в конкурсах, викторинах, конференциях и проводить собрания профсоюзов и акционерных обществ.
Водолей
Сегодня для Водолеев и их бизнеса достаточно проблематично может сложиться этот день. Наиболее вероятная тема, по которой у вас могут возникнуть сложности – внешнеторговая деятельность. Грузы, отправленные за границу или из-за границы, могут быть повреждены в дороге либо задержаны на посту таможенного досмотра. Звезды не советуют заниматься урегулированием юридических вопросов.
Рыбы
Сегодня у Рыб, имеющих счета в иностранных банках, могут быть финансовые осложнения. Не рекомендуется делать банковские переводы денег за границу и отправлять туда грузы на экспорт. Таможенный досмотр может привести к аресту груза по странным основаниям. Также звезды не советуют вкладывать деньги на банковские депозиты под проценты, равно как и снимать проценты с вкладов.