Поступки и слова могут ранить – любовный гороскоп на 3 октября

Наш гороскоп подскажет, как лучше всего использовать текущие энергии, чтобы достичь гармонии и избежать возможных сложностей.
Овен
Сегодня Овнам судьба дает шанс стать спокойнее и уживчивее, умерить пыл и попытаться найти с близким человеком компромисс. Однако придется признать, что не все в сложившихся обстоятельствах зависит от них самих: столько же (и даже больше) зависит от воли партнера.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не зацикливаться на недавних разногласиях и неприятностях. Но в некоторых случаях будет полезно сделать из них выводы, например, если в сложившейся ситуации любимый человек продемонстрировал определенные черты характера, наводящие на какие-то размышления.
Близнецы
Сегодня Близнецам важно не терять надежду, если на пути к взаимопониманию с любимым человеком возникли нервирующие помехи. Кроме оптимистичного психологического настроя, звезды советуют стараться использовать все доступные варианты налаживания ситуации, например, разные способы связи с партнером.
Рак
Сегодня Ракам, испытывающим сложности в любовном общении, важно спокойно пережить первую половину этого дня, самую напряженную и потенциально конфликтную. По мере приближения вечера атмосфера смягчится и даст шанс разрядить напряженность, переведя дошедший до точки кипения разговор на нейтральную тему.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что общение с любимым человеком окажется ровнее и приятнее вечером, именно на это время лучше планировать свидание, переписку, прогулку или поездку. Самой напряженной будет первая половина дня: возможны споры, внешние помехи и продолжения вчерашних дискуссий.
Дева
Сегодня для Дев события могут стать полезной школой диалога. Многим Девам в итоге придется довольствоваться половинчатым результатом, но звезды не считают это поражением: в сложившейся ситуации не потерять связь и сохранить общение как таковое – уже приз и победа.
Весы
Сегодня Весы настроены не слишком дипломатично по отношению к партнеру и могут начать со ссоры, все больше нервируя его и себя. Если они обратят внимание на «спасательный круг» в виде ценной информации или моральной поддержки, брошенный им судьбой, у них появится шанс вовремя остановиться.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что их естественная линия поведения и природный темперамент могут вредить гармонии отношений. Чтобы добиться взаимопонимания, придется иногда подавлять свои порывы и скрывать свои настоящие чувства. Не тот момент, когда стоит проявлять в любви инициативу.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит упускать возможность общения с любимым человеком, но помня, что оно не обязательно будет интимным и близким. Этот день больше подходит для посещения мероприятия или визита в компанию общих друзей, где можно обсудить горячие новости и поделиться сопутствующими эмоциями.
Козерог
Сегодня у Козерогов личные отношения остаются в зоне повышенного эмоционального напряжения. Возможно, им придется снова пройти через какую-то неприятную ситуацию. Многие Козероги рискуют вновь поддаться при этом своим давним тяжелым переживаниям, а также психологическому давлению или внушению извне.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды дарят достаточную степень общительности и удачливости для того, чтобы они могли блеснуть перед любимым человеком и удержать его внимание. Возможно, события дадут им возможность продемонстрировать свою эрудицию, оригинальное мышление или творческий потенциал в какой-то сфере.
Рыбы
Сегодня Рыбам сложно оставаться в отношениях беспристрастными и уравновешенными. Их могут задевать и ранить и чужие слова, и чужие поступки. Возможны болезненные ссоры с любимым человеком, в том числе, на весьма деликатной почве. Не тот момент, когда стоит сближаться или начинать новый роман.