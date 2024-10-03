Заряжаемся позитивом – гороскоп на 4 октября

3 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

2-3 лунные сутки. Сегодня трудно рассчитывать на безмятежный настрой и решение всех проблем, но можно надеяться на улучшения.

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Гороскоп на сегодня говорит, что в течение дня будут вновь обретены знакомые опоры, ориентиры и защиты. В первой половине дня о положении дел чаще придется судить по эмоциональному фону, который, вероятно, останется сложным. К вечеру начнет появляться определенность, удастся взять под контроль эмоции. Луна в Скорпионе усилит проницательность и обострит инстинкт самосохранения. Именно вечером рекомендуется возвращаться к рутинным делам и плановым работам, приступать к намеченным платежам и другим необходимым процедурам. Овен Сегодня Овнам не стоит стремиться к резким переменам в личных и деловых отношениях. Там, где велись споры, лучше не отменять осторожность: даже после достижения компромисса может держаться некомфортная психологическая атмосфера. Вечер способен усилить чувственность, а также общую хозяйственность, внимание к совместным ресурсам, к нюансам, связанным с наследством, долгами, налогами. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют избегать напряженной работы (особенно, подразумевающей сотрудничество, помощь и поддержку), а также важных лечебных процедур. Это не самое продуктивное время, даже рутинные дела могут идти плохо. Может мешать недомогание, нехватка энергии, негативный привкус недавних событий или технический сбой. Вечером многие процессы вернутся в знакомую колею. Близнецы Сегодня Близнецам важно ценить достигнутое. Не стоит пытаться повторить и превзойти свой вчерашний успех: скорее всего, чуда не случится (наоборот, даже в идеальном результате вдруг найдется реальная погрешность или мнимый изъян). Есть риск отнестись излишне придирчиво не только к своим победам, но и к чужим словам, к успехам детей. Вечером может напомнить о себе рутина: быт, работа, здоровье. Рак Сегодня Ракам звезды советуют воздерживаться от лишней активности до наступления вечера. Первая половина этого дня не сулит высокой продуктивности и не способствует гармонизации отношений с людьми (в том числе, близкими и любимыми). Вечер вернет предсказуемость, поможет выровнять настроение, придаст уверенности в трудной ситуации, в любой сфере и любом деле позволит взять верный курс и темп. Лев Сегодня для Львов день может начаться с разочарования. Темы, которые вчера обсуждались бурно и страстно, сегодня могут вызывать меньше интереса. Некоторые встречи оставят неприятный осадок. Возможно, после поездки придется вернуться «на базу» (домой, в офис). Включаться в поток обязательных дел лучше с приближением вечера: даже неприятные вынужденные работы в это время пойдут по накатанной колее. Дева Сегодня Девам звезды рекомендуют поставить до вечера на паузу свои плановые дела и целевые контакты. Есть смысл взять перерыв в незавершенных финансовых переговорах, повременить с намеченными платежами, покупками, командировками, обменными операциями, оформлением сделок, закрытием долгов и выполнением партнерских обязательств. Наилучшие условия для всего перечисленного сложатся ближе к концу дня. Весы Сегодня для Весов день отмечен смешанными чувствами. Негативные стороны ситуации могут восприниматься ими острее, чем положительные (особенно, если уязвлено их самолюбие или задеты их жизненно важные интересы). Не исключены приступы уныния или недомоганий, недопонимания с близкими. Один из способов выровнять настроение – вечером переключиться на материальные дела и наведение порядка в них. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что продуктивный период начнется для них ближе к вечеру. Утром и днем лучше воздержаться от лишней активности и стараться контролировать свои эмоции (не исключен неоправданный крен в сторону негатива). В конце дня многое начнет складываться нужным образом и получаться само собой. Личная и деловая жизнь станет стабильнее, часть проблем решится автоматически. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит умерить общительность и удвоить осторожность. В первой половине суток желательно воздержаться от включения в коллективные дела (в том числе, с целью исправить прошлое и закрыть старые долги), так как любое начинание будет иметь сомнительный оттенок. Вечером, наоборот, активность нужна и уместна, но лучше действовать осмотрительно и по плану, соблюдая меры подстраховки. Козерог Сегодня Козероги остаются в невыгодном для себя положении или в неудачном расположении духа. Звезды советуют позаботиться о своем телесном и духовном самочувствии, а реакции на внешние события и вызовы снизить до минимума: не исключено, что часть проблем временна, навязана или надумана. Вечер поможет правильно расставить приоритеты и принять все нужные меры, избегая лишнего. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют снизить свои ожидания от ситуации. В течение дня могут закрываться возможности, обнаруживаться недочеты, появляться поводы для опасений или разочарований. Важно не ждать (пока) новых удач и использовать то, что есть. Такой настрой очень поможет сориентироваться в обстоятельствах вечером, когда потребуется вовремя понять действующие правила работы, игры или любви. Рыбы Сегодня Рыбам первая половина этого дня не сулит благоприятных условий, а часто и создает помехи, психологические или технические. Не стоит начинать в это время новые проекты и приступать к плановым работам. Жалеть о вынужденной паузе тоже не стоит: вечер вернет привычный рутинный режим со всеми его преимуществами и позволит не спеша начать наверстывать упущенное, идет ли речь о делах или о личной жизни.