Прогноз на 2025 год: как сохранить разум и душу

2025 год предвещает напряженное время, когда усиливается борьба между светлыми и темными мирами.

Многие люди начнут пробуждаться и осознавать свои внутренние силы, однако возрастет риск попадания в ловушки. Важно контролировать свои контакты и отношения, чтобы избежать негативного влияния, способного затмить разум.

Прошлые события, такие как семейные конфликты 2022 года и кармические узлы, сформировавшиеся в 2023 году, подготовили почву для будущих испытаний. Эти годы принесли глубокие эмоциональные травмы и стрессы, что станет основой для более серьезных кармических проработок. Вода, огонь и медные трубы будут ключевыми темами в 2024, 2025 и 2026 годах, символизируя элементы, которые могут как разрушать, так и очищать.

Нумеролог-контактёр Мара Боронина предупреждает, что 2025 год станет временем испытаний, связанных с внутренними состояниями и стремлениями. Это требует от каждого, особенно от тех, кто стремится к развитию, избегать гордыни и самовосхваления. Успехи могут быстро обернуться проблемами, если не сохранять скромность и не учиться на своих ошибках.

Недавние астрономические явления, такие как завершение ретроградного Меркурия и начало ретроградного Сатурна, добавляют напряжения в эту картину. В сентябре был парад планет, что создало тяжелое давление, отражая изменения в общественном сознании. Этот период может стать возможностью для перемен: наблюдается снижение уровня негативного влияния, а активность медиков и целителей возрастает.

Рекомендации на 2025 год включают анализ кармы и советы по смягчению негативных сценариев. Карма — это реальный фактор, который влияет на нашу жизнь. Важно не вредить ни себе, ни окружающим, чтобы избежать негативных последствий в будущем. Проработка кармы требует времени и усилий, но открывает путь к осознанности и внутреннему миру.

Земной и космический паспорта играют важную роль в этом процессе. Земной паспорт — это число рождения, а космический паспорт включает число, месяц и год. Число рождения определяет вашу жизненную траекторию, а космический паспорт раскрывает глубже ваши кармические задачи. Благостная карма усиливается через ноль, тогда как негативная — через минус.

Числа в дате рождения и их трактовка помогут понять свои сильные и слабые стороны. Например, единички должны быть лидерами, а двойки — работать в партнерстве. Тройки символизируют креативность, тогда как четверки связаны с недвижимостью и здоровьем. Пятерки должны учиться общению и продажам, а шестерки искать гармонию в отношениях.

2025 год принесет с собой проблемы с устаревшими системами. Возможны травмы и угрозы для здоровья, особенно для людей с респираторными заболеваниями. Активная деятельность медиков и целителей окажется крайне важной для обеспечения безопасности и благополучия.

Важно помнить, что в этот период необходимо быть внимательными к своим внутренним состояниям. Конфликты и противоречия будут продолжаться, что требует адаптации и осознания собственных эмоций. Это время потребует от нас работы над собой и проработки кармических задач.

Перепрошивка души станет актуальной темой. Души могут возвращаться в тела, чтобы проработать карму. Радикальные изменения в жизни могут быть результатом такого обновления, позволяя избавиться от старых негативных паттернов.

Возвращение душ будет происходить в течение года или двух после ухода. Например, женщина может потерять брата, и через месяц у неё рождается ребёнок, который чувствует родственную душу. Количество душ на Земле поддерживается в балансе, и их может быть около 29 миллиардов.

Таким образом, 2025 год станет критически важным для осознания своей кармы, проработки внутреннего состояния и управления своими энергиями. Успех зависит от внимательности к своим внутренним процессам и взаимодействия с окружающими. Необходимо следить за своим поведением, анализировать повторяющиеся события и использовать псевдонимы для защиты от негативного влияния. Год, связанный с огненной энергией, требует осознанного подхода к жизни, чтобы не попасть в ловушки темных сил, забирающих души.

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