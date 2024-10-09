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Смелее предлагаем идеи — финансовый гороскоп на 10 октября

9 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть активнее и инициативнее.

Смелее предлагаем идеи — финансовый гороскоп на 10 октября
Фото:  Image by freepik

Наш гороскоп подскажет, на что обратить внимание, чтобы провести этот день с максимальной пользой и гармонией.

Овен

Сегодня Овнам рекомендуется смелее проявлять себя в бизнесе и, при необходимости, идти на разумный риск. У вас лучше всего может пойти та работа, которая требует сосредоточения и тишины. Также возможны дополнительные доходы от выполнения частных заказов и у работников гостиничного, ресторанного и санаторно-курортного бизнеса. Вместе с тем, не рекомендуется проводить испытания технического оборудования.

Телец

Сегодня Тельцам основная тема, на которую звезды советуют обратить особое внимание, может быть связана с деловым партнерским взаимодействием. Не рекомендуется вести переговоры и подписывать партнерские договора и соглашения о сотрудничестве. Вместе с тем, этот день открывает вам перспективы для включения в свой бизнес новых людей. Звезды советуют обсуждать с друзьями проекты и планы на будущее.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может не сложиться взаимопонимания с иностранными партнерами и людьми, приехавшими из других регионов. Особенно неблагоприятно может сложиться день для тех, кто работает в совместных предприятиях, за границей, или занимается перевозкой грузов по внешнеторговой линии. Туристический, издательский и рекламный бизнес также может понести убытки.

Рак

Сегодня Раки могут понести ущерб, если позволят себе участие в финансовых авантюрах и разного рода спекуляциях. Сюда относится вложение денег в якобы высокодоходные инвестиционные фонды, которые на поверку могут оказаться завуалированными финансовыми пирамидами. Наиболее успешными могут стать ваши капиталовложения в недвижимость, строительство и сельское хозяйство.

Лев

Сегодня у Львов может сложиться замечательное время для работы с информацией. Успешно проходят дела по подготовке и оформлению деловых бумаг и документов. Вы сможете значительно укрепить свои деловые связи и наладить партнерское взаимодействие. Особенно это относится к тем, кто занят торгово-закупочной деятельностью, а также выполняет заказы в сфере услуг. В зоне риска — тема недвижимости.

Дева

Сегодня Девы могут получить выгодные заказы и укрепить деловое партнерское сотрудничество. Можно существенно продвинуться вперед в переговорном процессе — вы сумеете учесть интересы партнеров и сблизить позиции. Однако еще не пришло благоприятное время для подписания договоров. Вместе с тем, при согласовании документов, вы можете столкнуться с препятствиями и бюрократическими проволочками.

Весы

Сегодня для Весов день может сложиться благоприятно. Ваши начинания, особенно если они связаны с творчеством, могут получить поддержку и развитие. Наиболее преуспеют сегодня те, кто имеет свободный график работы или связан с высокими информационными технологиями. В зоне риска — покупки и капиталовложения. Звезды советуют максимально ограничить финансовые операции.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может сложиться удачный день для получения дополнительных доходов, помимо основной работы. Работники санаторно-курортного, гостиничного, ресторанного бизнеса могут получить больше чаевых, чем обычно. Преуспевают все те, кто причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений. Вместе с тем, рекомендуется воздерживаться от инициатив при проведении строительных работ.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов день может сложиться благоприятно. Вы можете рассчитывать на помощь друзей и поддержку со стороны единомышленников. Можно заниматься перспективным планированием, составлением бизнес-плана. Работа в составе группы идет успешно, и вы способны находить те темы, которые объединяют интересы группы. Вместе с тем это неблагоприятное время для деловых поездок и новых знакомств.

Козерог

Сегодня у Козерогов может сложиться хороший день для продвижения в карьере и налаживания деловых связей. Поездка на встречу с влиятельными лицами от бизнеса и власти может пройти успешно. Вы можете подписать важные документы, которые откроют вам путь к достижению своих целей. Вместе с тем это неблагоприятный день для финансовых вложений в инвестиционные фонды.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют придержать свои амбиции и стараться не проявлять инициативы в вопросах карьеры и взаимоотношений с начальством. Дело в том, что у вас может сложиться недостаточно четкое представление о том, как следует вести себя в сложившихся обстоятельствах. И вы можете быть склонны действовать под влиянием ложного эмоционального импульса.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют смелее проявлять инициативу в бизнесе. Здесь очень важно иметь высокую самооценку. В этом случае решительный стиль поведения может принести вам наибольший результат. Вы можете заработать дополнительные деньги, если будете хранить в тайне свои намерения. Однако не давайте втянуть себя в противозаконную деятельность. Старайтесь своевременно оплачивать счета по кредитам.
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