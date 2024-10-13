Стартуем в чем-то – гороскоп на 14 октября

12-13 лунные сутки. Сегодня сближение Луны и Сатурна препятствует смелости.

А также оптимизму, легкости и бурному проявлению чувств, зато усиливает осторожность, скрытность и сдержанность – что помогает избежать лишних ссор, стрессов и неловких ситуаций. Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит перегружаться, но и полная пассивность нежелательна: организованная занятость поможет избежать уныния и застоя. Все работы желательно вести по плану и с подстраховкой, не поддаваясь искушению расширить поле деятельности. Хорошо заниматься тайными делами, работать в закрытых помещениях и на закрытых территориях, иметь дело с жидкостями, лекарствами, химикатами.

Овен

Сегодня Овнов день способен склонить к уединению и скрытности, к внешней сдержанности в сочетании с тайной ранимостью и чувством одиночества. Чтобы избежать провала в уныние, важно не сидеть без дела. Хорошо заняться домом, семейными заботами или внутренней частью бизнеса, избегая публичности и вызывающих открытых действий (поможет исключить сложные ситуации, чреватые недоразумениями и конфликтами).

Телец

Сегодня Тельцы станут осторожнее, спокойнее и дальновиднее. Они умерят свой новаторский экспериментаторский энтузиазм и романтический пыл, вернутся к ориентирам, которые им задают долгосрочные планы, старые профессиональные стандарты или прежние идеалы. Эти перемены могут их огорчить, зато благотворно отразятся на их текущих делах, душевном состоянии и функционировании важных для них отношений.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют поставить для себя на первое место работу, карьеру, долгосрочный план или профессиональный долг. Ситуации этих суток требуют дисциплины, ответственности и самоконтроля, иногда в сочетании с проницательностью и готовностью хранить секреты. Хорошо начать день с приватного совещания, изучения нужных документов и инструкций, уточнения текущего «потолка возможностей».

Рак

Сегодня для Раков день благоприятен, даже если им кажется иначе. Будет отлично работать их интуиция, воображение. Даже паузы и ограничения пойдут им на пользу, так как помогут действовать в соответствии с правилами и собственными текущими возможностями. Именно благодаря строгим рамкам многие Раки смогут снизить для себя риск попадания в сложные двойственные ситуации, созданные их же горячностью.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют усилить обоснованные практические меры осторожности, но на уровне эмоций бороться с мнительностью и лишними страхами (нередко продиктованными прошлым). Это подходящий момент для того, чтобы начать серию приватных совещаний у себя дома или на работе, заняться установкой или профилактикой охранных систем, удвоить бытовую, профессиональную и финансовую бдительность.

Дева

Сегодня Девы начинают мыслить более глубоко и становятся проницательнее. Опыт прошлого или «шестое чувство» начинают подсказывать им верные решения, подходящие маршруты и нужные слова. Также им удается точнее интерпретировать загадочные факты (например, чужое молчание). Еще два направления, где появляется шанс преуспеть, исследовательская вдумчивая работа и скрытое слежение. Возможны новости.

Весы

Сегодня Весам не стоит планировать важные встречи и появление на публике. Он хорош для повседневной рутины, обращения за помощью и сочувствием, забот о порядке, здоровье и секретности. Нехватка энергии и отсутствие бурной событийной динамики будут иметь свои плюсы, например, визит к врачу позволит избежать конфликтов и перенапряжения на работе. Стоит обратить внимание на финансовые новости.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов возрастает потребность в информации, общении или размышлениях. При этом многие Скорпионы останутся скрытными людьми и будут тяготеть к прошлому. Для них будет естественным стремление к приватным знакомым контактам, уединенным раздумьям на старые темы или получению данных из закрытых проверенных источников. Возможно, именно благодаря этому внешние бури дня обойдут их стороной.

Стрелец

Сегодня Стрельцов день может вынудить к уединению, пребыванию на закрытой территории или в тайном убежище, «заточению» дома или в офисе. На психологическом и духовном уровне он способен склонить к эскапизму, чувству одиночества и «внутренней эмиграции». Может ждать внимания прошлое (семейный секрет, прежняя любовь, старый дом). Для многих Стрельцов назреет период тайных контактов или размышлений.

Козерог

Сегодня Козерогов многое уберегает от неприятных встреч, неудач и стрессов. Надежной защитой может стать опыт, профессионализм, природная осторожность или стечение внешних обстоятельств. В то же время, день не создает непреодолимых препятствий к проверенному надежному сотрудничеству – наоборот, помогает предвидеть вероятные разногласия и искусно их обходить. Возможны известия от старых друзей.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют стать более сдержанными, проницательными, скрытными и экономными. В ситуациях этого дня может пригодиться былой опыт общения с коллегами, руководством и подчиненными, а также с лицами противоположного пола. Стоит обращать внимание на тон чужих слов и контролировать собственную речь. Желательно не пропускать профессиональные и финансовые новости, извещения.

Рыбы