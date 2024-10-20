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Верим в свои силы — финансовый гороскоп на 21 октября

20 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит надеяться на себя и свои силы.

Верим в свои силы — финансовый гороскоп на 21 октября
Фото:  Image by freepik

Наш гороскоп дает советы по тому, как наиболее эффективно использовать энергии дня для достижения личных целей и гармонии в жизни.

Овен

Сегодня для Овнов весьма неоднозначно может сложиться этот день. С одной стороны, это хорошее время для деловых встреч, расширения связей, появления новых деловых контактов, командировок. Начинания в бизнесе, связанные с печатной продукцией и транспортом проходят успешно. С другой стороны, вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию помещений.

Телец

Сегодня Тельцам звезды рекомендуют отказаться от привычного стиля работы и попробовать обновить подходы, попробовать новые методы. Успешно проходит ремонт сложных механизм, машин и оборудования. Если вы меняете место работы, то хорошо в этот день знакомиться с новым коллективом. Вместе с тем, тем, работа, связанная с частыми поездками и контактами, может сложиться неблагоприятно.

Близнецы

Сегодня Близнецы, занятые в индустрии моды, отдыха и развлечений, могут запомнить этот день как один из лучших. Прекрасно проявят свои таланты деятели сценического искусства. Хороший день для консультаций в сетевом маркетинге. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то ваша популярность среди заказчиков значительно вырастет. Вместе с тем, воздержитесь от инвестиций.

Рак

Сегодня Ракам, имеющим свой бизнес, звезды советуют сосредоточиться, прежде всего, на капиталовложениях в недвижимость. Можно с успехом проводить ремонтные и строительные работы, обновлять жилищно-коммунальное хозяйство, благоустраивать свое рабочее место. В целом вы не будете испытывать недостатка в финансировании. Вместе с тем, возможны осложнения в семейном бизнесе.

Лев

Сегодня Львы могут преуспеть в торговле. Вам удастся заключить выгодные договора на оптовую закупку товара. Может ускориться торгово-денежный оборот. Работа с документами может проходить без сложностей и задержек. Однако, вам могут поступать сведения, в достоверности которых еще требуется убедиться — вероятна прямая дезинформация. Деловые встречи могут срываться.

Дева

Сегодня Девы успешно могут поработать, если зона ответственности не распространяется дальше их персоны. Поэтому те, кто занимает подчиненные должности, могут спокойно пребывать в рамках своей компетенции. Индивидуальные предприниматели смогут получить выгодную работу. Многое будет зависеть от вашего трудолюбия и мастерства. Руководителям придется сложнее.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют вести себя как можно более активно, однако следует правильно выбрать направление этой активности. У вас могут успешно пойти контакты, поиск новых полезных знакомств и торгово-закупочная деятельность. Можно делать оптовые закупки этих групп товаров для последующей перепродажи. Однако, при всех плюсах, в этот день затруднено общение с начальством.

Скорпион

Сегодня Скорпионам, которые привыкли полагаться на свои силы и трудолюбие в делах, звезды благоприятствуют. Особенно успешно пойдут дела у надомников, работающих в удаленном режиме. Вероятно, Вы получите возможность для дополнительного заработка. Можно рассчитывать на преференции в виде доплаты за проезд к месту работы и за обеды в рабочее время.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут преуспеть в любой работе, требующей творческого подхода и коллективных усилий. Вы сумеете найти формулу, которая объединит интересы и финансы самых разных деловых людей. Это прекрасный день для учреждения акционерных обществ. Можно заниматься долгосрочным планированием и проектно-конструкторской работой.

Козерог

Сегодня для Козерогов, заинтересованных в карьерном росте, благоприятно может сложиться этот день. Вам могут предложить повышение в должности или дать более ответственное задание. Однако многое будет зависеть от вашего умения оставаться незаметным. Возможно, вам придет поддержка со стороны тайного покровителя. Можно выходить на контакт с руководством фирмы и вносить свои предложения.

Водолей

Сегодня Водолеям, имеющим свой бизнес, звезды советуют сосредоточиться на укреплении деловой репутации и авторитете фирмы. Хороший день для расширения географии бизнеса, выхода на новые рынки. Прекрасным стимулом в развитии может стать участие в международных научно-технических выставках. Используйте этот день для учебы, личностного развития и повышения квалификации.

Рыбы

Сегодня для Рыб, занимающих руководящие должности в государственных учреждениях, это один из лучших дней. Вы сможете проявить свои лучшие менеджерские и организаторские качества. Бизнесмены сумеют получить выгодные государственные заказы. Можно заниматься обновлением производства, делать инвестиции. Успешно проходят мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетных расходов.
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