Не раздуваем из мухи слона – гороскоп на 25 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что в общении могут часто встречаться элементы насмешки, сарказма, «черного юмора» и психологических манипуляций. Негативное информационное влияние может оказываться на детей. К счастью, эти сутки обещают не только плохое, но и немало хорошего – если избегать деструктивных собеседников, оказаться в доброжелательной и позитивной информационной среде. Именно в ней будут условия для расширения кругозора, познавательных дискуссий, обучения, практики в общении и обмена остроумными идеями.
Овен
Сегодня в Овнах день поддерживает творческий, игривый или романтичный настрой. Возможен интерес к личной переписке на рискованные темы. Находчивость поможет многим Овнам находить остроумные ответы на каверзные вопросы, отшучиваться или ловко переводить разговор в другое русло при попытке вывести их на откровенность. Овнам-родителям стоит быть готовыми к возможным беседам на сложные темы с детьми.
Телец
Сегодня Тельцам звезды рекомендуют быть осмотрительнее в моменты личного диалога. В ситуациях этого дня возрастает вероятность услышать коварный вопрос, завуалированную критику, обидную шутку или манипулятивное заявление (в том числе, от самых близких себе людей: родителя, ребенка, партнера по браку). По возможности, стоит отложить важные встречи и избегать старта новых деловых переговоров.
Близнецы
Сегодня Близнецы во многом удачливы, но могут столкнуться и с отдельными огорчениями (например, услышать не только хорошие новости). Возможны неприятные известия в связи с работой или здоровьем, психологически некомфортные моменты при контактах с близким окружением, помехи в коротких поездках, критичные ошибки в деталях расчетов. Не стоит начинать в этот день переговоры и записываться к врачу.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют быть внимательнее при обсуждении финансовых вопросов и проведении денежных расчетов. Также стоит помнить, что в этот день есть вероятность изъянов в любых приобретениях (например, могут оказаться не очень удачными покупки для детей). Ракам, планирующим новые инвестиции или монетизацию своих талантов, будет полезно собрать информацию на эти темы из разных источников.
Лев
Сегодня для Львов ситуации дня скорее удачны: они обнадеживают, подсказывают варианты, дают выбор или расширяют кругозор. Но найдутся и некомфортные моменты – особенно, если будут затронуты темы семьи, жилья или их личных уязвимостей. Возможен не очень приятный домашний разговор. Стоит минимизировать контакт с детьми, друзьями и любимым человеком, чтобы ненароком не подпортить сложившуюся гармонию.
Дева
Сегодня у Дев манера речи и направление мысли способны сыграть с ними плохую шутку: они могут оставаться настороженными или излишне язвительными там, где от них ждут легкости и чувства юмора. Для них могут стать ловушкой сообщения с подтекстом, разговоры на интимные и двусмысленные темы. Возможны трудности в общении с детьми. Это не лучший день для важной встречи, флирта, начала переписки.
Весы
Сегодня для Весов хорошие стороны дня могут быть чем-то подпорчены, но положительные стороны ситуации многое выровняют. Даже если придут неприятные известия (например, финансовые) или прозвучат обидные слова, атмосфера останется позитивной, есть надежда на сохранение равновесия и моральных опор. В этот день особенно полезно поддерживать общение с детьми, дружеские связи и зарубежные контакты.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют осмотрительнее вступать в важные для себя целевые контакты: момент для этого не слишком выгодный. Предпочтительнее разговоры на общие темы, а не продвижение своих персональных интересов. Стоит отложить значимые собеседования, публикации, совещания, выступления, заявления. Это не лучшее время для обращения к начальству, для авторитетного разговора с ребенком.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день может принести настораживающие или интригующие вести, напомнить о прошлом. Несмотря на свою общительность, многие Стрельцы предпочтут не делиться подобной информацией из-за страха подпортить свой имидж в чужих глазах. Демонстрируя своим видом гармонию, втайне они могут предаваться навязчивым размышлениям, иногда не очень приятным. Может потребоваться приватный контакт.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют ничего не принимать всерьез, стараться смотреть на вещи с юмором. Не стоит завидовать чужим успехам, обижаться на шутки, переживать из-за творческих, любовных и иных неудач, недоразумений. Среди немногих тем, которые в эти сутки не стоит игнорировать – проблемы детей, настораживающие новости в финансовой и налоговой сферах, факты, говорящие о ненадежности друзей.
Водолей
Сегодня для Водолеев зона риска – общение. Многие Водолеи будут прекрасно чувствовать себя в дискуссиях общего плана, но окажутся уязвимы в персональном диалоге. Звезды советуют аккуратнее выбирать тон, контактируя с начальником, ребенком, родителями, ключевыми партнерами и другими значимыми для себя людьми. По возможности, стоит перенести на другое время собеседование, начало новых переговоров.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют избегать важных встреч и разговоров на принципиальные для себя темы: велика вероятность не получить желаемого из-за перехода серьезной беседы в неформальную и даже местами фривольную. Суть вопроса может утонуть в язвительных комментариях, «священные» для многих Рыб темы могут быть обесценены шутками. Это не лучший момент для профессиональных консультаций, резенций.