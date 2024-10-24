Не раздуваем из мухи слона – гороскоп на 25 октября

24 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

23-24 лунные сутки. Сегодня аспект Луны и Меркурия может подтолкнуть к зацикленности на неприятных темах, пороках и недостатках.

Фото: rambler