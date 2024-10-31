Делимся мыслями с близкими – гороскоп на 1 ноября

31 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

1-30 лунные сутки. Сегодня Новолуние в знаке Скорпиона располагает к пассивности, закрытости, скепсису, осторожности, инертности, самоконтролю и внутреннему «самокопанию».

Фото: rambler