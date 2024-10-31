Делимся мыслями с близкими – гороскоп на 1 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что вероятен упадок сил. На событийном уровне возможны задержки известий, заминки и перестройки в делах. День подходит для уединения, аскезы, очищения от старого, наведения порядка, утилизации хлама. Важно бороться с унынием, зацикленностью на негативных эмоциях и потворством дурным привычкам, так как в данные сутки это шаг к невольному самопрограммированию на неудачи. Планируя занятия на месяц вперед, стоит учитывать медленный ход событий.
Овен
Сегодня у Овнов день может ослабить энергию, зато усилит их сенситивность, обострит чутье на недостатки и инстинкт самосохранения. Важные моменты не обязательно примут вид явных событий, это может быть предчувствие или мистический знак. Возможны задержки известий. Звезды советуют не спешить с начинаниями, контролировать эмоции и страсти. Можно заняться поддержкой порядка, утилизацией ненужных вещей.
Телец
Сегодня у Тельцов день значим для отношений с тем или иным человеком, от которого сейчас многое зависит (например, работа или карьера). Звезды советуют проявить понимание и не торопить его в случае паузы, дать ему время принять решение и озвучить его. Нежелательно планировать на сегодня новые знакомства и переговоры: встреча может быть перенесена или отменена, чужое мнение может вскоре измениться.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит свернуть на время активные мероприятия: быстрым подвижкам в делах помешают внешние тормозящие обстоятельства или нюансы собственного самочувствия. Могут задерживаться известия, уточняться планы, приниматься решения в связи с работой или здоровьем. Возможна зависимость от помощника или подчиненного. В числе прочего, день напоминает о нуждах питомцев, особенно собак служебных пород.
Рак
Сегодня Раков звезды призывают минимизировать внешнюю суету, прислушаться к своему внутреннему голосу и заняться переосмыслением своей тактики. Пора подкорректировать степень своих физических нагрузок, манеру своих действий в бизнесе или другую деталь. В то же время, рано отказываться от недавних приемов и стратегий полностью: в ближайшие месяцы о них еще придется вспомнить и где-то их применить.
Лев
Сегодня у Львов в центре внимания может оказаться домашнее событие. День подчеркнет нюансы их жилищных условий или психологической атмосферы в семье, может напомнить им об их обязанностях собственников, арендаторов или получателей наследства. Может стать важной позиция конкретного лица, например, члена семьи или владельца помещения. Нежелательно спешить с важным шагом и персональной инициативой.
Дева
Сегодня для Дев может получить особое значение мнение человека из их окружения или дополнительная информация на интересующую тему (особенно, поступающая по закрытым каналам). Звезды намекают, что ничего принципиально нового этот день не сулит: базовые сведения на данный момент уже получены, а интригующие детали, скрытые «за кадром», достаточно точно подсказаны собственным опытом или интуицией.
Весы
Сегодня для Весов важны свои и чужие ресурсы. Не все зависит от их личных решений и возможностей. Ключевым фактором может стать мнение других лиц, влияющих на материальное положение, например, кредитора или созаемщика. Может требоваться решение вопроса о налоге, наследстве, ипотеке, рефинансировании долга. Звезды советуют отмести излишества, уточнить минимальный бюджет и базовые ценности.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов это важный день, помогающий им уточнить их истинные потребности. В зависимости от ситуации, он подходит для прояснения персональных планов и ключевых целей (включая профессиональные), оценки своего самочувствия или итогов проделанной в последнее время работы, а также наведения порядка в документах. Для этого желательно поставить на паузу дела или минимизировать внешнюю активность.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют сократить круг контактов, а если получится, то побыть в тишине и одиночестве. Этот день может оставить в информационном вакууме без свежих идей и обратной связи, подтолкнуть к скрытности и аскезе. Хорошо использовать его для уединенного отдыха, медитаций, самоанализа, внутреннего очищения, выработки смирения, прощания с частью прошлого, работы с тайными страхами.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют экономить физическую и эмоциональную энергию, не спешить с новыми начинаниями. Ключевые опоры этих суток – выдержка, дальновидность и осторожность, умение оставаться в знакомых рамках. Многим Козерогам поможет в этом их прежний богатый опыт терпения и осмотрительности, а также невидимая поддержка или личный пример со стороны старого знакомого (друга, коллеги).
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют быть внимательнее к психологической атмосфере этих суток и к той части событий, что проходит «за кулисами». День может оказаться переломным, если решается (закрывается) важный вопрос, на кону карьера, жилье, статус, профессиональная репутация, материальное положение. Особого внимания заслуживает позиция ключевого партнера, родителей, работодателя, должника или кредитора.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют уточнить свои профессиональные принципы, свериться со своими выстраданными идеалами и долгосрочными планами (особенно, если есть соблазн начать работу в иностранной компании, сменить место жительства, пустить в дом гостей). Если не хватает твердости или критериев для объективной оценки, дополнительную опору может дать авторитетное лицо: наставник, старший коллега.