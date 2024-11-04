Ленимся, но знаем меру — гороскоп на 5 ноября 2024 года

4 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

4-5 лунные сутки. Сегодня могут преобладать романтичные, идеалистичные или свободолюбивые настроения, охотно подпитываемые Луной в Стрельце в положении «без курса».

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Гороскоп на сегодня говорит, что может наблюдаться лень, рассеянность, тяга к комфорту, красоте, удовольствиям, фантазиям или экзотике. Пока не настал вечер, уместен перерыв в дороге, работе, учебе и деловом предметном общении, зато можно продлить время любовных мечтаний или дать волю творческому воображению. Однако в конце дня придется хотя бы отчасти вернуться к реальности и ее требованиям, например, вспомнить о деле и долге, о правилах, планах или вынужденных ограничениях. Овен Сегодня Овны могут позволить себе «витать в облаках». Основная часть дня поддержит романтичный или мечтательный настрой, оставит время для любви, творчества или духовных поисков. Обратная сторона свободы — нехватка практичности, реализма, организованности и управляемой концентрации внимания. В конце дня придется сместить фокус внимания на более предметные цели, например, работу. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им лучше отложить предметные размышления, практические акции и важные решения на вечер. Именно в конце дня начнут сдавать свои позиции идеализм, авантюризм, слепая вера и романтичность, склоняющие к иллюзиям, расточительности и неверной оценке перспектив, а здравый смысл, профессиональная база и житейский опыт, наоборот, начнут чаще напоминать о себе. Близнецы Сегодня Близнецам стоит помнить, что им сложно объективно видеть ситуацию и делать прогнозы (особенно, если в дело замешаны иностранные реалии, романтические симпатии или близкие им духовные ценности). Под влиянием момента легко поддаться завышенным надеждам, любовным чувствам, идеализму или собственным амбициям, неверно оценить перспективы карьеры или союза. На возможные ошибки намекнет вечер. Рак Сегодня Ракам стоит помнить, что обстоятельства не располагают к сосредоточенности, серьезности, реализму, ответственности. Они не способствуют соблюдению традиционных стандартов и правил, могут увести в мир приятных фантазий или сомнительных домыслов (в том числе, в сфере образования, права и медицины). Нежелательно заниматься сегодня рутинными работами, точной диагностикой, поиском услуг. Лев Сегодня Львам день позволяет хорошо провести время в режиме активного отдыха, свободного творчества или интересного общения, в компании друзей, любимого человека либо детей. Звезды напоминают о двух правилах, которых желательно при этом придерживаться: не планировать (пока) энергозатратные долгосрочные инициативы и старты с нуля, и не затягивать даже самые приятные мероприятия до позднего вечера. Дева Сегодня Девам звезды советуют отложить все целевые контакты и важные размышления на поздний вечер, либо перенести их на завтра. То же относится к работе с документами и различным занятиям прикладного характера, от ремонта до уборки. Основная часть этих суток мешает концентрации внимания, может склонить к рассеянности, лени, идеализму, фантазиям, чрезмерному романтизму или излишней доверчивости. Весы Сегодня для Весов основная часть дня обещает быть комфортной. Они могут продолжать приятное познавательное общение, одновременно преследуя несколько целей, например, поддержку взаимной симпатии и деловых связей на будущее. Однако некоторых занятий сегодня лучше избегать: целевых командировок, работы с документами, начала серьезных переговоров. К концу дня придется вернуться домой или в рутинный режим. Скорпион Сегодня Скорпионам важно отличать иллюзии от реальности, например, аванс от конечной прибыли. Ситуация способна склонить к неоправданной расточительности и завышенным ожиданиям (например, в связи с новой работой за рубежом или творческим проектом). Стоит избегать авантюризма, побуждающего распылять без гарантий свой денежный или душевный ресурс, делать подарки, давать взаймы или брать кредиты. Стрелец Сегодня Стрельцы склонны активно пользоваться своей привлекательностью, остроумием и талантами, не замечая момента потери связи с реальностью. Поддавшись своим слабостям, фантазиям, жажде любви, ресурса или комфорта, они способны закрыть на что-то глаза или пойти на вредные для себя уступки. Им пригодится чувство меры, когда они купаются в лучах чужого внимания или идут на поводу у своих желаний. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют выбрать для себя режим отдыха или свободы. Пока не настал вечер, хорошо расслабиться, побыть на природе, помечтать, посвятить время любви, искусству, духовной жизни или контакту с питомцем. Желательно минимизировать при этом физические и ментальные нагрузки, поберечь здоровье. В конце дня придется вспомнить о своих насущных нуждах и уточнить планы на завтра. Водолей Сегодня Водолеям стоит ценить атмосферу этого дня, располагающую к романтике, общей легкости и приятному разнообразию. С приближением вечера она может измениться, например, испортится погода, напомнят о себе рутинные дела или нюансы здоровья. Важно быстрее пользоваться моментом, если хочется расслабиться, пофантазировать, встретиться с друзьями в неформальной обстановке или найти время для личной жизни. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют избегать важных решений и не расслабляться до вечера, если длится ответственный момент: собеседование, ожидание, свидание, экзамен. Велика вероятность допустить ошибку, поддавшись приятным иллюзиям, романтическим эмоциям или рассеянности. Ее ценой может стать финансовый, карьерный или иной стратегический просчет. В конце дня не помешает трезво оценить его итоги.