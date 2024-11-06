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Просим совета у опытных – финансовый гороскоп на 7 ноября

6 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит больше говорить с опытными коллегами.

Просим совета у опытных – финансовый гороскоп на 7 ноября
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп раскроет особенности предстоящего дня и даст советы по гармоничному взаимодействию с окружающими.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться благоприятное время для служебных командировок и работы на вахте, вдали от родного дома. Общение с иностранными партнерами пройдет удачно. Вместе с тем, при выполнении текущей работы в трудовом коллективе, Вам, возможно, предстоит столкнуться с множеством мелких, но досадных осложнений в работе. Это может быть связано с возрастанием вероятности технических поломок.

Телец

Сегодня для Тельцов день может сложиться неоднозначно. Это благоприятное время для владельцев бизнеса и руководящих работников, ведущих менеджеров. Вы можете добиться улучшения финансового положения. Возможно, вам удастся оптимизировать бюджет и провести структурные преобразования. При этом не рекомендуется принимать участие в конкурсах.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды рекомендуют активнее презентовать свои товары и услуги, проводить рекламные акции. Методы раскрутки бизнеса могут принести наибольший эффект. Также успешно могут разрешаться судебные тяжбы – можно подписывать мировые соглашения и подавать в суд исковые заявления. Вместе с тем, это не лучшее время для проведения ремонтных работ в системе коммунального хозяйства.

Рак

Сегодня Раков может ожидать удачное время для результативной практической работы с текущими делами. Особенно это почувствуют те, кто работает в промышленности, в ремонтных мастерских. Вы сможете успешно справляться с техническими вопросами. Вместе с тем, может неудачно сложиться день для торговцев, водителей транспорта, преподавателей и консультантов сетевого маркетинга.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют быть на виду и прилагать усилия по усилению популярности вашей фирмы и ваших услуг. Успешно развивается индустрия моды, отдыха и развлечений. Могут прекрасно проявить себя представители творческих профессий и те, кто работает по свободному графику. Однако, это не лучшее время для заключения арендного договора и закупки строительных материалов.

Дева

Сегодня Девам, имеющим отношение к магазинной и рыночной торговле, ремонту помещений и гостиничному бизнесу, рекомендуется активнее включаться в дела. Эти сферы деятельности могут сложиться удачно. Вместе с тем, наиболее серьезные проблемы у вас могут возникнуть по линии делового партнерства. Старайтесь не пересекаться с основным своим деловым партнером, иначе может получиться конфликт.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют дистанцироваться от незнакомых людей, выступающих с инициативой познакомиться с вами. От таких контактов могут возникнуть неприятности. Помните, что сегодня к Вашей деловой активности могут проявлять пристальный интерес представители фискальных властей. С коллегами по трудовому коллективу могут возникать споры по рабочим моментам.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может быть прекрасное время для работы, имеющей отношение к сфере недвижимости. Если Вы планируете в скором времени заниматься ремонтом помещений, то расходы на покупку строительных и отделочных материалов сейчас могут оказаться выгодным вложением средств. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к семейному бизнесу. Однако воздержитесь от планирования.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов, привыкших самостоятельно принимать решения, день может сложиться удачно. Это хорошее время для приобретения новых деловых связей и укрепления прежних связей. Ваша инициатива успешно проявляется в торговле, транспорте и консультациях. Вместе с тем, звезды не советуют вам входить в контакт с начальством и рассчитывать на доверительные отношения с ним.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут вырасти дополнительные доходы от выполнения частных заказов. Кроме того, это благоприятное время для оформления документов на выплату полагающихся Вам по закону субсидий, пособий, компенсаций, налоговых вычетов и пенсий. Кроме того, можно обращаться к работодателю с просьбой об оплате путевки в санаторий на лечение. Вместе с тем этот день неблагоприятен для поездок.

Водолей

Сегодня Водолеи могут быть полны радужных планов и надежд. Возможно, вам удастся найти взаимопонимание с единомышленниками при творческой работе. Можете рассчитывать на дружескую и спонсорскую помощь. Вместе с тем, это непростое время для руководителей фирм и ведущих менеджеров. Не рекомендуется производить реформы в управлении или делать кадровые перестановки.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на установление доверительных отношений с начальством. Методы тайной дипломатии могут оказаться наиболее эффективными. Если вы нуждаетесь в поддержке со стороны влиятельного тайного покровителя, то поспешите обратиться к нему за помощью. Дело в том, что в конце рабочего дня ситуация может ухудшиться. Особенно это касается деловых партнерских отношений.
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