Что ждет Тельцы в любви и финансах в 2025 году

Каким будет 2025 год для мужчин-Тельцов и женщин-Тельцов?

Тельцы , маленькими, и пока еще робкими шажочками вы будете входить на территорию стабильности, размеренности и комфорта — туда, где вы не были уже несколько лет, поэтому практически позабыли дорогу. После всех перепетий ваша жизнь понемногу начнет входит в привычное русло. Это покажется вам необычным и даже странным – за последние два-три года вы уже привыкли к разного рода коллапсам и неожиданностям.

До июля еще могут быть слышны отголоски недавних перемен, а вторая половина года обещает полное умиротворение. Для вас этот год не предполагает каких-то активных действий, достижений, сражений или шоков. Скорее вы будете мысленно оцифровывать все то, что произошло ранее, делать выводы, подводить итоги, присваивать себе результаты. И вы точно удивитесь и возгордитесь собой – какой путь вы прошли за это время!

В первые три месяца года сильный знак Рыб на небе будет склонять вас к постоянной рефлексии, самоанализу: «Акаковы на самом деле причины и мотивы моих поступков?», «Почему мои близкие отношения выстраиваются именно так?», «Как меня видят другие?» Ответив себе на эти вопросы, вы останетесь собой довольны.

С апреля по июль начнет бить ключом семейная обстановка — у родных будет возникать куча интересных, но слегка сумасбродных идей о том, как разнообразить ваш общий досуг. Поначалу настроенные скептически, вы,однако, быстро втянетесь и начнете не только получать удовольствие от процесса, но и самостоятельно генерировать подобные идеи.

В августе вас нагонят отголоски прошлого с весьма конкретными плодами: звонки и письма от бывших клиентов или работодателей с заманчивыми предложениями, некое признание ваших прошлых заслуг, оформленное в материальный бонус, или положительный ответ на ваш запрос из государственных органов.

Сентябрь-декабрь научит (а точнее даст вспомнить как это) радоваться простым вещам — от нового кресла до любимого человека рядом. И не гнаться за соблазнительными, но такими труднодостижимыми “журавлями в небе”.

Ваша мантра года: быть, а не казаться.

Ваши самые удачные месяца года: февраль, июль, декабрь.

Сложные месяцы: январь, август, ноябрь.

Гороскоп для женщин-Тельцов на 2025 год

Женщины-Тельцы , в новом году ваш природный шарм и обаяние не останутся незамеченными: окружающие мужчины будут активно искать вашего общества, а женщины – совета. В середине года вы произведете настолько сильное впечатление на важного человека, что перед вами откроются принципиально иные двери — и в социальном статусе, и в личных отношениях, и в перспективах будущего. От вас не требуется ничего сверхъестественного — просто будьте собой и не играйте чужие роли.

Гороскоп для мужчин-Тельцов на 2025 год

Программа минимум для мужчин-Тельцов в новом году — удержать завоеванные ранее позиции на всех фронтах: авторитет в глазах окружающих, новую ступеньку в карьере или финансах, восхищение женщин и зависть мужчин. На то, чего вы достигли в предыдущие годы, могут быть покушения со стороны конкурентов и недоброжелателей. Поэтому держитесь в легкой оборонительной позиции и не позволяйте никому переступать границы вашей территории.

Любовный гороскоп для Тельцов на 2025 год

Свободные Тельцы, возросшая за последнее время уверенность в себе позволит вам замахнуться на такую «добычу», к которой раньше вы побоялись бы даже приблизиться. Дерзайте! Звезды обещают, что максимально удачной ваша «охота» будет в июне. А парным представителям знака наступающий год несет идеи совместных проектов и целей — будь то строительство дома, организация путешествия или общий бизнес. Не сомневайтесь в своей половине — тогда все сложится как вы хотите.

Финансовый гороскоп для Тельцов на 2025 год

Тельцы, новый год предлагает вам осваивать «коллективизацию» — добавлять в свою деятельность командную работу, кооперироваться с коллегами, соратниками, друзьями. Как правило, Тельцы – любители работать на себя и делать все по-своему. Но 2025 диктует вам свои условия, и если вы их не принимаете, готовьтесь к снижению доходов. Хотя ваша природная практичность точно не допустит такого поворота событий, и вы легко освоите новые способы работы.

Гороскоп здоровья для Тельцов на 2025 год

Тельцы, ваша общая витальность и энергичность повысится сама собой в этом году — просто за счет снижения нагрузок и уровня стресса. Ваша задача — не мешать этому процессу и не придумывать себе «очень нужную работу» или поводы для переживаний. Одновременно увеличьте количество физической активности — спокойная жизнь без стрессов вполне может «подарить» вам пару-тройку лишних кг.