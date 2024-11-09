Будет больно – любовный гороскоп на 10 ноября

Наш гороскоп поможет подготовиться ко дню и обратить внимание на важные аспекты, способные принести гармонию и успех.
Овен
Сегодня Овны могут столкнуться с обрывом связи, закрытием нужного им маршрута или иным досадным обстоятельством, ставящим предел их общению с любимым человеком. Возможно, они будут растеряны, опечалены или заинтригованы. Звезды намекают, что пауза или полоса помех может продлиться несколько недель.
Телец
Сегодня у Тельцов день может добавить в палитру эмоций каплю пессимистичных темных красок. Возможно, они примутся в чем-то сомневаться или начнут о чем-то втайне жалеть. Тельцы, угодившие в сети любовных иллюзий и ложных надежд, сделают шаг к освобождению (возможно, против собственной воли).
Близнецы
Сегодня Близнецы могут оказаться разочарованы, если рассчитывали на продолжение приятной беседы с любимым человеком или на новую встречу с ним. Гармоничной обратной связи может помешать внешний барьер либо сдержанность, нехватка искренности и ясности. Возможно, диалог придется поставить на паузу.
Рак
Сегодня Раки романтичны и чувствительны, но этого им не всегда достаточно для осознания происходящего. Их может подвести невнимание к деталям, незнание каких-то мелочей, непонимание тонкостей чужого языка и обычаев. Не исключена мнительность, склонность верить сплетням и домыслам.
Лев
Сегодня у Львов любовный темперамент столкнется с истинной или ложной преградой. Негативные эмоции могут быть плодом мнительности, веры слухам и сплетням, но возможен и реальный повод для уныния, например, завершение приятной фазы романа. Это не лучший момент для свиданий, знакомств и переписки.
Дева
Сегодня у Дев и их любимых может возникнуть невидимая стена. Возможны проявления сдержанности, загадочности, скромности, холодности, недовольства. Дистанцию в общении может задать партнер или обстановка. Не тот день, когда стоит вызывать на разговор, отправлять письмо, делать предложение.
Весы
Сегодня Весы могут пережить нечто вроде эмоционального охлаждения, усталости или разочарования. Многие Весы подойдут к закономерному финалу либо вынужденному перерыву в приятном романтическом общении. Некоторые Весы столкнутся с угасанием своего любовного интереса (возможно, мнимым).
Скорпион
Сегодня Скорпионы возвращаются в своей личной жизни к фундаменту, истокам и долгосрочным планам. Скорпионам, увлекшимся новой яркой любовной историей с авантюрным оттенком, этот день напомнит о прошлом, а также об их истинном природном темпераменте, подлинных чувствах и настоящих идеалах в любви.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут столкнуться с любовным разочарованием, вынужденным завершением романа или угасанием недавних нежных симпатий. Если романтические чувства остаются в силе, они могут стать чуть менее яркими, наметится перерыв во встречах или перемена стиля общения в сторону сдержанности.
Козерог
Сегодня у Козерогов природную недоверчивость усилят нюансы общения с любимым человеком. Их заставит задуматься отсутствие вестей от него, туманность слухов о нем или тон его посланий. Возможны заминки в разговоре на чужом языке. В этот день не стоит знакомиться и отправлять важные личные сообщения.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит помнить, что день не располагает к безудержному романтизму и свободному проявлению чувств. Свои эмоции лучше держать под контролем. Случайные симпатии могут угаснуть, а стабильные отношения войти в новую фазу, подразумевающую временное отдаление или вынужденную сдержанность.
Рыбы
Сегодня для Рыб возрастает вероятность пережить любовное разочарование. Многое зависит от глубины чувств и масштаба надежд: легкая влюбленность рассеется сама собой, при серьезном увлечении возможна драма и провал в уныние. Неудачное время для встреч, знакомств и активного романтического общения.