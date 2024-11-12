В общении будут проблемки – финансовый гороскоп на 13 ноября

Наш гороскоп даст полезные советы и предостережения, чтобы лучше подготовиться к возможным изменениям и прожить день более гармонично.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться достаточно напряженный день. Деньги даются вам нелегко, Вы можете быть вынуждены прилагать большие усилия и преодолевать множество препятствий для увеличения доходов. Работники торговли и сферы услуг могут отметить, что предлагаемые товары и услуги не пользуются высоким спросом. Заказы идут невыгодные, либо их нет вовсе. Звезды советуют не закупать товары оптом.
Телец
Сегодня у Тельцов день может складываться неблагоприятно для карьерного роста и делового партнерства. Бизнесмены могут почувствовать, что их попытаются оттеснить с рынка услуг. Отмечается усиление конкурентной борьбы. Бизнесменам звезды не советуют подписывать договоры и соглашения о сотрудничестве. Старайтесь воздерживаться от принятия решений под влиянием эмоционального импульса.
Близнецы
Сегодня Близнецам, возможно, предстоит пережить достаточно непростой день. Прежде всего, на вас может навалиться большой объем по текущей работе. Справиться с ней будет непросто, поскольку могут осложниться отношений с коллегами по трудовому коллективу. Чтобы уменьшить неприятности, постарайтесь не втягиваться в посторонние разговоры и избегайте интриг. Будьте внимательнее при работе с техникой и инструментами.
Рак
Сегодня для Раков, вовлеченных в финансовые операции, неблагоприятно может сложиться этот день. Любые виды спекулятивного бизнеса могут быть связаны с осложнениями, поэтому от них сегодня лучше воздержаться. Попытки привлечь инвестиции к вашим проектам, акционерным обществам, вероятно, не увенчаются успехом и станут лишь потраченным впустую ресурсом времени и сил. Только традиционный труд может оказаться успешным.
Лев
Сегодня у Львов день может быть связан с усилением напряжения в карьере и по линии делового партнерства. В целом Вы можете отметить, что внешние обстоятельства складываются неблагоприятно для реализации Ваших намерений и Вам, возможно, придется подстраиваться, чтобы минимизировать риск потерь. Это особенно почувствуют бизнесмены. Сейчас от ваших личных усилий мало что зависит.
Дева
Сегодня Девы могут быть вовлечены в события, связанные с решением вопросов других людей. Вас могут попросить помочь в решении какой-то спорной ситуации. По возможности, старайтесь дистанцироваться от подобного. Рекомендуется сосредоточиться только на своих делах, и не позволять другим людям отвлекать Вас от своих дел. Также могут испортиться отношения с коллегами по трудовому коллективу.
Весы
Сегодня Весы почувствуют острую потребность в деньгах, в увеличении доходов. Если у Вас имеется свой бизнес, то нехватка оборотных средств может привести к замедлению темпа работ. В финансовых вопросах старайтесь вести себя осмотрительнее и не расходуйте пока деньги на товары и услуги, не являющиеся на данный момент необходимыми. Помните, что ваша задача связана с восстановлением баланса бюджета.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут быть настроены на самостоятельные поступки. Однако, особенность момента в том, что ваши личные инициативы могут носить деструктивный характер. Вы можете допустить ошибку в оценке своих ресурсов и в способности получать материальные выгоды в той или иной ситуации. Кроме того, есть риск своими действиями ущемить интересы основного делового партнера.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день может пройти вполне нормально и без происшествий, если вы заняты индивидуальной трудовой деятельностью. Опираясь на личный профессионализм и трудолюбие, вы способны добиться успеха. Однако работа в составе трудового коллектива может привести к осложнениям. Это может привести вас к нелицеприятному выяснению отношений с коллегами, что может выбить Вас из рабочего настроя.
Козерог
Сегодня у Козерогов, занятых творческими видами деятельности, может сложиться не самый лучший день. Это относится к тем, кто, так или иначе, связан с миром шоу-бизнеса, индустрией моды, развлечений. Воздержитесь от публичных заявлений и выступлений на публике. Чем тише и скромнее Вы себя будете вести, тем большего результата сможете добиться. Хорошее время для удаленной работы на дому.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют умерить свои амбиции относительно карьерного продвижения. Дело в том, что ваша настойчивость в этом направлении может привести к противоположному эффекту и вышестоящее руководство может начать противодействовать Вашей карьере. Попытка заявить о себе публично может только навредить вам. В результате, ваша профессиональная репутация и авторитет могут пострадать.
Рыбы
Сегодня у Рыб может наблюдаться усиление напряженности в деловых связях. Деловые поездки и встречи внезапно срываются по независящим от вас причинам. Попытки установить новые контакты и расширить дилерскую сеть при торговой деятельности могут наталкиваться на неудачу. Отношения с партнерами из других городов и регионов могут обостриться из-за нарушения сроков поставок.