Заряжаемся позитивом – гороскоп на 13 ноября

12 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне приветствует активность и дает возможность направить импульсы в полезное русло.

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Гороскоп на сегодня говорит, что также она против однообразия и закостенелости, поощряет периодическую смену тем или мест, параллельные контакты и разносторонние интересы. Неотъемлемой частью успеха может стать остроумие, ловкость, общительность или эрудиция. Ситуации этого дня могут укрепить в мысли о необходимости подтянуть знания или навыки коммуникаций, освежить связи в близком или дальнем кругу, собрать побольше информации о других странах, маршрутах, научных теориях, образовательных программах и учебных заведениях. Овен Сегодня Овнам день помогает не терять темп и продвигаться в тех направлениях, которые в данный момент для них свободны. Многие Овны сумеют действовать в двух или трех связанных сферах параллельно, например, использовать несколько каналов общения для обсуждения одной и той же темы. Действуя в таком ключе, они смогут добыть дополнительную информацию или сделать шаг к восстановлению нужных связей. Телец Сегодня Тельцам стоит помнить, что они в любой момент могут быть втянуты в чужие дела и связанные с ними маневры. Такое положение дел вполне устроит Тельцов, одаренных от природы авантюрной жилкой, азартностью, подвижностью и импульсивностью, но будет менее комфортным для «классических» медлительных и прагматичных Тельцов, они будут чаще упускать свои шансы или попадаться в какие-то ловушки. Близнецы Сегодня Близнецам день дает дополнительные шансы, позволяет выполнять хитроумные маневры и комбинировать варианты. Многие представители знака будут неплохими координаторами, а в силу своих разносторонних интересов могут одновременно принимать участие в деятельности разных групп – что позволит им не только ловко маневрировать в текущих обстоятельствах, но и создавать добавочные заделы на будущее. Рак Сегодня Ракам не помешает иметь несколько тайных источников сведений и запасные варианты для маневра. Чем важнее цели, которые они преследуют, тем полезнее окажется для них поддержка такого рода – юридическая, информационная или моральная. Особенно ценной она будет для Раков, которые готовятся к путешествию или экзамену, стремятся к продвижению своего бизнеса за рубежом или карьерному росту. Лев Сегодня Львам звезды советуют сделать как можно больше в выбранном новом направлении, задействуя все доступные пути: сделанное сейчас поможет удерживать мотивацию, когда наступит пауза с откатом назад. Возможно, пора подумать о пополнении запаса своих навыков и знаний, коррекции списка друзей и попутчиков, пересмотре карты маршрутов, техническом оснащении или восстановлении связей за рубежом. Дева Сегодня для Дев успех подразумевает целый комплекс качеств, в который может входить ловкость, подвижность, общительность, эрудиция, наличие связей, быстрота реакций, чувство юмора, навык действий в экстренных условиях и опыт улаживания рискованных противоречивых ситуаций. Имея такой набор в своем арсенале, они легко удержат равновесие в любой затруднительной ситуации на работе, дома или в гостях. Весы Сегодня Весам день дает хорошие возможности, которыми им зачастую сложно воспользоваться без поддержки извне. В выигрыше окажутся Весы, которые могут рассчитывать на партнера, дублера, посредника или спутника, на консультацию юриста или содействие семьи, на моральную или иную помощь издалека. Важен и настрой: импульсивность скорее побудит действовать, а осторожность может лишить смелости и легкости. Скорпион Сегодня для Скорпионов день пройдет в неослабевающей суете, которая не будет напрасной и даст первые плоды. В наиболее выигрышном положении окажутся Скорпионы, имеющие широкие связи, ловких помощников и разнообразное техническое оснащение: они выполнят больший объем задач при меньших энергозатратах. Зато Скорпионы-одиночки детальнее изучат нужные процессы и получат бесценный опыт совмещения функций. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют не терять время и силы впустую. При кажущейся легкости и вариабельности событий, ситуации этого дня не являются просто игрой: они помогают наладить взаимопонимание, оживить сотрудничество, восстановить нужные связи, припомнить забытые знания, напомнить миру о своих талантах или возможностях. При желании, можно действовать в нескольких направлениях одновременно. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют ограничиться временным решением сиюминутных задач. Если ситуация противоречива и есть несколько выходов, лучше оставить в резерве их все: пока неясно, какой из них верен. Попытка надолго удержать внимание на одном варианте чревата нервозностью. Не стоит рассчитывать в этот день на полный комфорт или идеальную реализацию своих личных вкусов, в том числе, в быту. Водолей Сегодня Водолеям звезды не советуют сидеть без дела, закрываться от общения и потока новостей, отказываться от обмена знаниями. Пассивность способна лишить отличных шансов, например, можно пропустить возможность дополнить в ближайшее время свое образование, расширить список своих контактов, набор средств связи или число маршрутов. Но лучше, если все действия и разговоры будут предварительными. Рыбы Сегодня Рыбам , чтобы с толком использовать возможности этого дня, придется стать более общительными, ловкими, позитивными и деловитыми, а также нацелиться на нужды текущего момента, отложив на время «вечные ценности». Рыбы, наделенные подобными качествами от природы или успешно освоившие их ранее, преуспеют быстрее и получат больше, чем их медлительные, мечтательные и излишне принципиальные собратья.