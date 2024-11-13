Будут интриги и обман – финансовый гороскоп на 14 ноября

Наш гороскоп предлагает каждому знаку зодиака рекомендации на день с учётом текущего расположения планет.
Овен
Сегодня у Овнов день может быть сопряжен с разного рода форс-мажорными обстоятельствами, которые могут нарушить отлаженный ритм работы. Возрастает вероятность технических сбоев и поломок в электросетях. При работе на компьютере не забывайте периодически сохранять копии важных документов на надежных съемных носителях. Будьте внимательнее при денежных переводах. При ошибке деньги могут уйти не по назначению.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не советуют вести переговоры и подписывать договоры о партнерском сотрудничестве. Бизнесменам не рекомендуется торопиться с принятием управленческих решений. Ваша склонность к поспешному принятию решений может привести к непоследовательности в поведении и окончательно запутает ситуацию. Будьте предельно тактичными при общении с клиентами при работе в сфере услуг.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, которые работают в совместных предприятиях или вдали от дома, на вахте, может сложиться напряженный день. Работодатель может усилить требования к соблюдению дисциплины. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. Долгое отсутствие на рабочем месте может привести к штрафным санкциям. Из-за рассеянности вы можете допустить ошибку в работе.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать в себе усиление духа предпринимательского авантюризма и азарта. Желание заработать большие деньги, не прикладывая к этому серьезных усилий, ни к чему хорошему не приведет. Основной задачей этого дня является не преумножение, а сохранение имеющихся у Вас в наличии финансовых ресурсов. Возможны ошибки при проведении банковских платежей.
Лев
Сегодня у Львов, вероятно, может произойти усиление разногласий со своим основным деловым партнером. Это особенно вероятно, если вы совместно пользуетесь арендуемой площадью. Также не исключены трения с арендодателем по поводу условий использования помещений. Не рекомендуется оформлять и подписывать договор аренды, а также подавать исковые заявления в суд по имущественным спорам.
Дева
Сегодня Девам, чья работа связана с частыми поездками, контактами и оформлением документов, возможно, придется преодолевать мелкие, но досадные препятствия. Из-за вероятных бюрократических препон нежелательно сдавать финансовые отчеты, оформлять и визировать деловые бумаги в инстанциях. У вас могут сложиться напряженные отношения с коллегами по трудовому коллективу.
Весы
Сегодня у Весов главной задачей звезды считают сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми вы располагаете. Рекомендуется не поддаваться на авантюры, даже если вам будут предлагать вкладывать деньги в доходные проекты. Попытка приумножить свои деньги путем рискованных финансовых инвестиций может привести к безвозвратной потере этих денег. Воздержитесь от крупных покупок.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов именно тот день, когда инициатива может быть наказуема. Звезды советуют Вам не делать того, о чем Вас никто не просит. Сконцентрируйте внимание на той работе, которую ждет от Вас начальство. А если особых распоряжений не поступало, то можно пустить все дела на самотек и решать вопросы по мере их поступления. Особенно это касается тех дел, которые относятся к недвижимой собственности.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов наиболее напряженной темой может стать работа с информацией. Возможно, вам будет чрезвычайно сложно сосредоточиться и правильно понимать те сведения, которые приходят через деловые контакты. Кроме того звезды советуют не полагаться на достоверность информации и осмотрительнее вести себя в отношениях с другими людьми. Не следует быть излишне доверчивыми.
Козерог
Сегодня у Козерогов, которые много времени уделяют общественной работе или трудятся в составе группы единомышленников над масштабным единым проектом, может сложиться достаточно напряженный день. Ваши усилия по объединению и координации могут не найти понимания и поддержки у коллег. Свои попытки привлечь инвесторов к финансированию проектов лучше отложить.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют предпринимать шаги для продвижения в карьере. Старайтесь сдерживать себя в словах и в личных инициативах. Ваши самостоятельные поступки могут не найти понимания и поддержки у вышестоящего руководства. Вполне может оказаться, что вы пребываете в плену у собственных иллюзий. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то будьте осмотрительнее.
Рыбы
Сегодня у Рыб деловая репутация может пострадать из-за деятельности тайных недоброжелателей. Многие важные дела будут происходить неявно, и борьба будет происходить за кулисами, методами интриг и обмана. У вас может возникнуть ощущение, что вашу активность кто-то пытается затормозить или ограничить. Возможны проверки, ревизии, контрольные закупки товара со стороны представителей фискальных властей.