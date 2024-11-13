Станем самыми прекрасными – гороскоп на 14 ноября

13 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Тельца настраивает на практичный лад, повышает потребность в красоте, комфорте, деньгах, вкусной пище и эмоциональной стабильности.

Фото: rambler