Станем самыми прекрасными – гороскоп на 14 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что однако полной идиллии день не обещает. Ради чего-то придется потрудиться, поволноваться или рискнуть. Покой, любовь, достаток и гармония могут нарушаться из-за ревности, авантюр, опрометчивой бизнес-тактики, импульсивного распоряжения средствами, лишних трат на рекламу, опасные игры и хобби, подарки или творческие непредсказуемые проекты. Вечером полезно оценить итоги, навести порядок в вещах, в кошельке или в запасах продуктов.
Овен
Сегодня для Овнов есть риск пережить минуту небольших неприятностей утром (особенно, при рождении в середине апреля). Основная часть дня подчеркнет важность материальных факторов и баланса между доходами и расходами. Возможны убытки из-за рисков бизнеса, трат на рекламу, развлечения или активное хобби. Хорошая сторона событий может заключаться в пополнении бюджета или в удачных целевых покупках.
Телец
Сегодня Тельцам желательно включаться в активный жизненный ритм ближе к полудню, и заранее запастись при этом точкой равновесия. День несет одновременно и приятные, и напряженные события. Гармонией и дискомфортом, выигрышем и провалом, стрессом и радостью может сопровождаться одно и то же событие. «Разность потенциалов» может дать мощный импульс к действию, но также и сильно раскачать эмоции.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут быть вовлечены в те или иные бурные события помимо своего желания. Это особенно вероятно, если в поле их первостепенных интересов в данный момент находятся дела материальные, включая заработки, кредиты, налоги и оплату услуг. Также этот день может усилить внимание к хозяйственно-бытовым вопросам, к эстетике, к любви и чувственности, к шопингу и гастрономическим деталям.
Рак
Сегодня у Раков день повысит шансы на материальную выгоду, гармонию любви и дружеское согласие, но на определенных условиях. Добавить в их жизнь комфорта, ресурсов и приятных эмоций могут такие качества, как дальновидность, прагматизм, настрой на ровное и надежное партнерство. Волнения, сюрпризы и ситуации ущерба вероятнее на фоне импульсивности, тяги к любовным драмам или рискованным бизнес-играм.
Лев
Сегодня Львам стоит помнить, что их может подвести излишняя импульсивность и настойчивость. То, что кажется им целеустремленностью, нередко будет являться упрямством, плодом нетерпения или раздражения, результатом материальных, любовных или иных амбиций. Поддавшись подобным настроениям, есть риск испортить нужные отношения, усложнить бизнес или понести ущерб. Не помешает уравновешенный помощник.
Дева
Сегодня для Дев обстановка может не быть идеальной, но в любой ситуации у них есть элемент материальной или моральной поддержки. Несмотря на отвлекающие факторы, они имеют все шансы сохранить нужный им курс и добиться на нем определенных успехов. В роли помех и соблазнов, сбивающих с выгодного пути, могут выступить любовные страсти, рискованные игры, увлечение авантюрами и показными эффектами.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют обратить внимание на материальную часть своих дел и отношений с людьми. Возможны практические выгоды в связи с домом, наследством, недвижимостью. Есть шанс уладить налоговый вопрос, получить ссуду, погасить долг, найти средства для ипотеки. В других сферах (бизнес, игры, продвижение творческих проектов) высоки риски, есть вероятность потерять больше, чем приобрести.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют беречь спокойные гармоничные отношения с людьми, основанные на обоюдной выгоде, общем прошлом, старой дружбе, здравом смысле и взаимной симпатии. В этот день легко нарушить равновесие, «раскачать лодку» и повысить градус напряженности, что может иметь неприятные последствия в будущем. Стоит знать меру в ревности, деловом соперничестве, творческой конкуренции.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит уделить внимание практическим аспектам своего бытия. В зависимости от ситуации, это могут быть темы заработка, оплаты услуг, снабжения необходимыми материалами и оборудованием, вопросы питания, здоровья и комфорта в быту. Если на этот день запланирован шопинг, лучше отдать предпочтение полезным практичным покупкам. Нежелательно обращаться в сервисы технической поддержки.
Козерог
Сегодня Козерогам день добавит приятных эмоций. В зависимости от ситуации, он сулит им гармонию в любви, удачные покупки, выгодные финансовые решения, творческие находки, доходы от хобби или приятные минуты в делах, связанных с детьми. Хорошие стороны дня не только порадуют их сами по себе, но и станут для них компенсацией возможных приключений и волнений.
Водолей
Сегодня у Водолеев внимания могут требовать дела домашние или финансовые. В то же время, им не всегда будет легко целиком в них погрузиться (например, спокойно заняться хозяйственными нуждами, жильем, приготовлением пищи или покупками). Многих Водолеев будут нервировать и отвлекать ссоры с домочадцами или деловые проблемы. Звезды советуют держать равновесие, не позволяя слишком «раскачивать» себя.
Рыбы
Сегодня Рыб могут ждать хлопоты, беспокойства и приключения, но они будут сопровождаться (или компенсироваться) чем-то хорошим. Кроме того, кое-что будет получено и вовсе без усилий. Многие Рыбы без труда найдут нужную им вещь или средства на свои текущие расходы, сделают плановые покупки и чем-то порадуют себя. Полезные и приятные находки возможны благодаря их собственному опыту или чутью.