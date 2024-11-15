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Принимаем решения – финансовый гороскоп на 16 ноября

15 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит принимать взвешенные решения.

Принимаем решения – финансовый гороскоп на 16 ноября
Фото:  Image by KamranAydinov on Freepik

Наш гороскоп подскажет, на какие важные моменты обратить внимание.

Овен

Сегодня у Овнов, имеющих свой бизнес или занимающих руководящие должности, успешно может сложиться этот день. Можно успешно разрабатывать и реализовывать финансовые операции по сокращению налогового бремени и оптимизации бюджетных расходов. Если в вашей фирме назрели кадровые перестановки, то ключевые решения лучше принимать в первой половине дня. В конце дня могут осложниться дела у строителей.

Телец

Сегодня Тельцы, имеющие профессии, связанные с публичной деятельностью, могут запомнить этот день как один из самых удачных. Если вы преподаете в вузе или выступаете в суде, то вам удастся донести свои мысли до слушателей и оказать на них должное влияние. Также хорошо публиковать статьи и выпускать видео в своем блоге в интернете. Удачно проходят встречи с деловыми партнерами, общественные мероприятия, презентации, выставки.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может быть отличный шанс улучшить условия своей работы. Можно обращаться к работодателю с соответствующими просьбами. Если вы подумывали о смене работы, то может появиться вариант, который вас заинтересует. Безработным рекомендуется просматривать объявления о вакансиях и рассылать резюме. Отношения с начальством и с коллегами могут сложиться вполне гармоничные.

Рак

Сегодня Раки могут ощутить в себе прилив творческой энергии. Это может положительно отразиться на тех, кто причастен к публичной деятельности и сценическому искусству. Художникам, артистам, музыкантам и дизайнерам звезды советуют не только активно заниматься творчеством, но и демонстрировать свои достижения на публике. Ваш талант могут оценить и поддержать. В конце дня воздержитесь от подготовки отчетов.

Лев

Сегодня у Львов, занимающих рядовые должности, день может сложиться вполне благополучно. Вы сможете улучшить условия своего труда на рабочем месте, если обратитесь с соответствующим запросом к работодателю. Хорошее время для приобретения навыков работы с инструментами и инженерно-технических решений в сервисных центрах и ремонтных мастерских. Бизнесменам рекомендовано заниматься модернизацией.

Дева

Сегодня у Дев могут активизироваться деловые контакты. Звезды советуют проявить максимум активности при работе с информацией и поиске новых деловых связей. Особенно это касается тех, кто причастен к торгово-закупочной и посреднической деятельности, транспорту, консультациям, и социальным службам. Однако во второй половине дня воздержитесь от обсуждения и составления планов на будущее.

Весы

Сегодня у Весов может сложиться вполне успешный день для деловой активности. Возможно, будет много выгодной работы и заказов. Деньги сами идут к вам в руки, только успевайте принимать вызовы дня и правильно реагировать на них. Кроме трудолюбия требуется проявить предпринимательские способности. Наиболее удачные сейчас сферы деятельности: ремонтные работы, строительство, гостиничный и ресторанный бизнес.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют наращивать активность в любой деятельности. Ваши инициативы будут пользоваться всесторонней поддержкой и получат мощный импульс к развитию. Особенно это относится к тем, кто привык действовать самостоятельно и опираться на собственную предприимчивость. Разнообразные и разноплановые деловые контакты могут способствовать успеху.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют не афишировать свои намерения на публике. Теневая деятельность для вас сейчас может оказаться более успешной. Например, с начальством лучше всего договариваться тет-а-тет, кулуарно – так вы добьетесь более доверительных отношений, и при этом никто не сможет Вам помешать. Это прекрасное время для получения дополнительных источников доходов от работы по совместительству или на полставки.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют задуматься о своих перспективах. Вы в состоянии заглянуть немного дальше текущих дел и наметить для себя наиболее приоритетные стратегические направления. Особое чутье к грядущему будущему поможет Вам в составлении вполне реалистичного бизнес-плана. Чем ближе деловые отношения к неформальным и дружеским, тем успешнее могут пойти дела.

Водолей

Сегодня у Водолеев, занимающих руководящие должности или заинтересованных в карьерном росте, может сложиться отличный день. Вы сможете принять своевременные и взвешенные управленческие решения. Старайтесь за текущими делами не упускать из виду свои основные цели и приоритеты. Отклонение от заранее согласованного плана ни к чему хорошему не приведет. Сегодня все должно быть предсказуемо и под контролем.

Рыбы

Сегодня для Рыб, причастных к сфере юриспруденции, преподавания в вузах, рекламных, дизайнерских вэб-студий, успешно может сложиться этот день. Точкой роста для Вас может стать заграница: контакты с иностранцами, дальние поездки, посещение выставок, туристический бизнес и внешняя торговля. Партнерское сотрудничество может выйти на качественно новый уровень. Можно подписывать договоры, заключать соглашения.
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