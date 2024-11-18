Думаем над каждым шагом – любовный гороскоп на 19 ноября

Наш гороскоп подскажет, как лучше распределить силы, избежать ненужных конфликтов и настроиться на гармонию.
Овен
Сегодня для Овнов день станет мягкой проверкой на уживчивость и совместимость, если они делят с партнером одну сферу или территорию (дом, быт, бизнес, офисное помещение). Условия гармонии в отношениях – чуткость и компромисс, уважение личного пространства, планов и вкусов близкого человека.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит ждать в своей личной жизни каких-то необычайных запоминающихся моментов, выраженных волнений и стрессов. Многое пойдет по знакомым правилам и стандартам, окажется ожидаемым и предсказуемым. Отдельные недоразумения, вполне вероятные в эти сутки, немного оживят атмосферу.
Близнецы
Сегодня Близнецов день способен сделать менее общительными и более чувствительными. Такой поворот может казаться им неудачным, но будет иметь свои хорошие стороны: на фоне временного молчания могут стать очевиднее другие грани романа, прикрытые интеллектуальным интересом, многословием и остроумием.
Рак
Сегодня Раки предпочитают действовать в любви по некому плану, соблюдая в личной жизни правила и стандарты – либо их вынуждает к этому партнер. Такой настрой неплохо отразится на отношениях, делая их стабильнее. В случае противоречивых вкусов общими усилиями будет найден результирующий вектор.
Лев
Сегодня Львам день может показаться пустым, скучным или эмоционально угнетающим. Их страстность будет иметь ограниченное поле применения. Не исключено временное одиночество. Звезды уверяют, что пауза в активности полезна, а накопленная за ее время новая энергия вскоре найдет свой выход.
Дева
Сегодня у Дев ситуации дня способны задеть в душе тайную струну или подтвердить им, что время лечит некоторые сердечные раны. Возможны ностальгические приятные воспоминания о сложных страницах любовной биографии, попытки примирения с бывшей пассией. Может приостановиться развитие романа за рубежом.
Весы
Сегодня Весы свободны в выборе своих чувств, но не вполне свободны в форме их выражения. В своей личной жизни многие представители знака вынуждены балансировать между чувствами и долгом, романтикой и бытом, любовью и карьерой, непринужденным выражением своих симпатий и навязанными условностями.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов важнейшей связующей нитью будет общность идеалов или совместное прошлое. Именно в этом случае они готовы на долгие и крепкие отношения (даже если сейчас думают иначе). Этот день отвергает игры пустого тщеславия и напоминает им о ценности союза двух родственных душ.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день может создавать некоторые сложности, одновременно усиливая их чувства и заставляя держать их под контролем. Для сближения потребуются привычка и доверие. Возможно, придется поставить границы своим эротическим импульсам или проявить больше чуткости, промолчав в деликатный момент.
Козерог
Сегодня Козерогам хочется любви, заботы и внимания. Им не стоит забывать, что ровно в том же нуждается вторая сторона: у нее тоже имеются свои вкусы, привычки и настроения. Гармонию отношений в эти сутки не обязательно поддерживать словами, важнее незримый, но ощущаемый эмоциональный резонанс.
Водолей
Сегодня у Водолеев может быть мало простора для конкретных действий в личной жизни, но романтические сюжеты будут напоминать о себе красноречивым эмоциональным фоном. Большую роль в эти сутки могут сыграть тайные ощущения, предзнаменования и предчувствия в связи с прошлым или будущим любви.
Рыбы
Сегодня Рыбы интуитивно стремятся к самому простому, знакомому и спокойному варианту в своей личной жизни. Даже если этим вариантом будет молчание и одиночество, звезды советуют не противиться своему чутью и послушаться его: дальнейшие события покажут, что это было весьма здравое решение.