Не вкладываем деньги – финансовый гороскоп на 20 ноября

Наш гороскоп даст рекомендации по взаимодействию с окружающими и подскажет подходящие моменты для принятия решений.
Овен
Сегодня для Овнов, которые в своей деятельности связаны с внешней торговлей и работой на вахте, день может сложиться напряженно. Со стороны работодателя могут усилиться дисциплинарные требования. Риск опоздать на работу или не успеть выполнить в срок плановые задания может привести к штрафным санкциям. Звезды не советуют вам излишне эмоционально реагировать на текущие трудности.
Телец
Сегодня у Тельцов, которые ориентированы на проведение финансовых спекуляций, может сложиться не лучший день. Расчет на получение «легких денег» не оправдает себя. Операции с ценными бумагами, акциями и валютой лучше отложить. Также не рекомендуется проводить рекламные кампании, ввиду их неэффективности в этот день. Старайтесь сохранять от растраты имеющиеся у Вас финансовые ресурсы.
Близнецы
Сегодня для Близнецов тема недвижимости может стать весьма острой. Владельцы магазинов, офисов, складов могут быть вынуждены тратить деньги на устранение неполадок в системе жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее уязвимы секторы экономики, относящиеся к строительству, сельскому хозяйству, переработке и продаже продуктов питания, гостиничному бизнесу и надомному труду.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют быть более избирательными в деловых контактах. Старайтесь дистанцироваться от людей, которые что-то скрывают о себе. Не позволяйте никому отвлекать Вас от текущей работы и уходите от стрессовых ситуаций – в противном случае вам будет сложно восстанавливать рабочий ритм. Нелегко придется тем, чья работа связана с частыми поездками и контактами.
Лев
Сегодня у Львов может снизиться финансовая отдача от трудозатрат. Несмотря на то, что вы можете быть настроены на интенсивную работу и желаете повысить уровень доходов, вам может мешать излишняя поспешность. Возможно, Вы будете склонны часто допускать ошибки и тратить время на их исправление. Эмоциональное напряжение сегодня не способствует качественному выполнению обязанностей.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться нестабильный и нервный день. Дело в том, что сегодня вы можете быть склонны к самостоятельному инициативному поведению, подчас не считаясь интересами других людей. Обстоятельства, которые вы проигнорируете, могут напомнить о себе, создавая потенциально конфликтную ситуацию. Особенно это относится к тем, кто имеет отношение к семейному бизнесу, строительству, сельскому хозяйству.
Весы
Сегодня Весы могут попасть в ситуацию, которая может серьезно ограничить свободу поведения. Возможно, Вас будут мучить внутренние сомнения в целесообразности тех или иных действий. Также может ухудшиться Ваше самочувствие и соответственно, может снизиться уровень Вашей работоспособности. Кроме того, Ваши поступки могут быть связаны какими-то обязательствами, которые Вы давали ранее.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов это достаточно напряженный день. Возрастает риск технических сбоев и поломок с материальными убытками. Например, может сломаться дорогостоящая техника или инструмент. Особенно это возможно при тестировании работы с техническими новинками. Раздел бизнес-плана, написанный сегодня, может содержать ошибки и потребует исправления в дальнейшем.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, занимающих руководящие должности или заинтересованных в карьерном росте, неблагоприятно может сложиться этот день. В первой половине дня вы рискуете вступить в полемику со своим непосредственным руководителем. Если прежде в вас копилось недовольство условиями работы, то сегодня оно может прорваться. Однако пользы этот эмоциональный всплеск не принесет. Поэтому старайтесь сдерживать себя.
Козерог
Сегодня Козерогам не рекомендуется заниматься раскруткой своего бизнеса. Вложение средств в проведение рекламных акций может не дать положительного эффекта. Другая проблемная тема может быть связана с недостаточно глубокими профессиональными знаниями. Возможно, Вам предстоит давать ответы на сложные профессиональные вопросы. Ваша деловая репутация может быть поставлена под сомнение.
Водолей
Сегодня Водолеи могут почувствовать в себе усиление тяги к рискованным финансовым операциям. Однако звезды советуют вам воздерживаться от любых рисков ввиду высокой вероятности материальных убытков. Возрастает вероятность технических сбоев в электросетях. При работе на компьютере регулярно делайте резервные копии важных файлов и документов на надежных съемных носителях.
Рыбы
Сегодня Рыб деловые партнеры могут заставить побеспокоиться. Ваши планы по совместным действиям могут быть нарушены. Звезды не советуют вести переговоры и подписывать договора о сотрудничестве. Воздержитесь от участия в публичных мероприятиях, не делайте публичных заявлений - подобная деятельность способна нанести ущерб вашей деловой репутации. При работе в сфере услуг старайтесь быть предельно тактичными с клиентами.