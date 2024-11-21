Денег станет больше – финансовый гороскоп на 22 ноября

Наш гороскоп вдохновлит читателей на осознанные действия и позитивное восприятие происходящего.
Овен
Сегодня для Овнов первая половина дня может складываться напряженно в деловой активности. Руководителям звезды советуют обратить особое внимание на то, как подчиненными выполняются ваши распоряжения и приказы. Вы можете обнаружить ряд нарушений, которые могут повредить репутации фирмы. Во второй половине дня ситуация улучшается. Работа по клиентским заказам получает новый импульс.
Телец
Сегодня Тельцов звезды предостерегают от участия в рискованных финансовых операциях. Склонность к спекуляциям, равно как и попытка заработать легкие деньги, не прилагая к этому особых усилий, может сыграть с вами злую шутку. Рекомендуется наиболее важные дела запланировать на более благоприятную вторую половину дня. Покупки в это время могут быть экономически оправданы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, работающих в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, на складах, в магазинах и агентствах по недвижимости первая половина дня может сложиться неблагоприятно. Строителям не рекомендуется сдавать готовый объект заказчику. Намного лучше могут идти дела во второй половине дня у тех, кто имеет свободный график работы, и самостоятельно решает, что им делать.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют быть предельно аккуратными при работе с деловыми бумагами. Поступающие новости имеют разнонаправленный характер, негативная окраска сменяется на позитивную, и наоборот. Старайтесь акцентировать позитивные тенденции. Тем более, что во второй половине дня положительные тенденции могут усилиться, что способствует успешному решению вопросов.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют воздерживаться от капиталовложений в бизнес. Будьте осмотрительнее при финансовых расчетах за наличные деньги – вы можете потерять деньги или стать жертвой обмана. С середины дня положение дел может улучшиться. Это удачное время для расширения и укрепления деловых связей. Успех также ожидает работников торговли, транспорта и социальных служб.
Дева
Сегодня для Дев первая половина дня может складываться достаточно проблематично. Если вы работаете на стройке или в сельском хозяйстве, звезды советуют особое внимание обратить на правила использования техники. Из-за неосторожности вы можете сломать дорогостоящую технику или инструмент. Наиболее ответственную работу лучше запланировать на вторую половину дня, когда обстоятельства улучшаются.
Весы
Сегодня Весы могут почувствовать эмоциональный подъем, на волне которого удастся решить многие сложные проблемы. Несмотря на то, что утром многие из вас столкнутся с осложнениями в делах, день в целом можно назвать удачным. С середины дня ускоряется темп информационного обмена. Это прекрасное время для деловых встреч, расширения связей, появления новых деловых контактов.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов в первой половине дня возможны трения с единомышленниками по трудовому коллективу. Однако, после полудня все противоречия будут разрешены. Звезды благоприятствуют вам в той работе, которая требует уединенного и несуетного к себе отношения. Воздержитесь от работы по жесткому графику. Естественное течение событий само поведет вас по наиболее эффективному пути.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут успешно продвинуться в своих делах, если основное внимание уделят работе над совместным проектом в составе группы, бригады. Утром звезды советуют держаться подальше от начальства, поскольку не исключены трения. А вот с середины дня вы почувствуете, что ваши начинания получают мощную поддержку со стороны друзей и единомышленников. Хорошо заниматься планированием.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют тщательно следить за тем, чтобы ваша деятельность не выходила за рамки закона. В противном случае вы можете столкнуться с проверками и контрольными закупками. С середины дня рекомендуется переключить внимание на вопросы укрепления отношений с начальством. Вы имеете все шансы добиться более доверительного отношения к себе со стороны начальства.
Водолей
Сегодня у Водолеев имуществу может быть нанесен ущерб. Те, кто работает со сложными механизмами и электроникой, столкнутся с поломками дорогостоящей техники и инструментов. Однако к середине дня вы можете легко преодолеть трудности, и дела пойдут как по маслу. Хорошо могут проходить встречи и переговоры с иностранцами. Намеченные перспективные планы имеют все шансы на реализацию.
Рыбы
Сегодня Рыбам, вовлеченным в переговорный процесс, звезды советуют утром воздержаться от подписания документов о партнерском сотрудничестве. С середины дня Вы можете почувствовать улучшение в делах и рост финансовых поступлений. Руководители и бизнесмены могут успешно проводить структурные реформы и кадровые перестановки. Риск в бизнесе в это время может быть оправданным.