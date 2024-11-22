Будет нахватать слов – любовный гороскоп на 23 ноября

Наш гороскоп подскажет, как лучше провести день, на что обратить внимание, и каких ситуаций стоит избегать.
Овен
Сегодня Овнов поток текущих дел и вызванной ими путаницы способен отвлечь от нежных чувств, развлечений и романтических планов. Некоторые преимущества в сложившейся ситуации получат Овны, испытывающие симпатию к человеку из непосредственного рабочего окружения (начальнику, коллеге, помощнику).
Телец
Сегодня Тельцам обстоятельства помогают оставаться привлекательными и сохранять свой душевный комфорт. Это позволит им не терять уверенности, если ситуация создает ловушки и сеет сомнения (например, если задерживаются известия, теряется словесное взаимопонимание или обрывается связь).
Близнецы
Сегодня Близнецов может огорчать нехватка определенности в словах партнера, но их собственные мысли тоже не всегда отличаются ясностью. Попытке конкретизировать ситуацию может мешать плохая связь, языковый барьер, лимит на общение, момент недопонимания на мировоззренческой или на бытовой почве.
Рак
Сегодня Раков может заинтриговать задержка вестей от любимого человека или загадочный тон его посланий, допускающий самые разные предположения. Добавить сомнений могут опоздания, сплетни вокруг и моменты путаницы. К счастью, некий благоприятный фактор поможет удержать гармонию в отношениях.
Лев
Сегодня у Львов решительность ниже из-за отвлекающих или смущающих факторов. Обстоятельства могут заставить их сбавить темп и уделить время мелочам, например, вникнуть в нюансы любовного послания, обдумать оформление присмотренного подарка или детали антуража предстоящего свидания.
Дева
Сегодня Девам звезды дарят ключ к гармонии в личной жизни, который им важно распознать. Возможно, это сходство вкусов. Не стоит полагаться лишь на эрудицию и красноречие: разговоры будут увлекательными и интригующими, но вряд ли окажутся откровенными, и вместе с интересом приумножат сомнения.
Весы
Сегодня у Весов день обратит внимание на какие-то детали общения с любимым человеком, подтвердив их мысли или добавив им сомнений. Причиной недопонимания могут стать внешние условия. Стоит отложить свидание, если оно подразумевает поездку или постоянное пребывание на связи: возможны опоздания и помехи.
Скорпион
Сегодня Скорпионы будут разочарованы, если хотели получить свой приз за старания в новых любовных отношениях или ждали в них приятных авансов на будущее. Наибольший комфорт, гармония и предсказуемость ждут их в уже сложившемся союзе, где минимально число открытых вопросов и возможных сюрпризов.
Стрелец
Сегодня Стрельцов звезды предупреждают, что им может изменить их удачливость. Возможно, чуть побледнеет их имидж или начнет давать сбой их красноречие. Стоит помнить, что случайные оговорки могут дать пищу сплетням вокруг романа. Возможно, придется пожертвовать свиданием из-за работы.
Козерог
Сегодня у Козерогов детали романтического общения могут вызывать много вопросов и быть для них постоянным источником сомнений, но многие недостатки момента будут компенсированы для них собственной привлекательностью. Если они смогут ее подчеркнуть, то почувствуют себя в отношениях увереннее.
Водолей
Сегодня Водолеи станут чувствительнее к мелочам отношений. Многие Водолеи будут плохо переносить «открытые вопросы» в своей личной жизни, негативно толковать в ней отсрочки, недоразумения, недоговоренности. Не в пользу нового романа для них может оказаться сравнение с прошлой любовной историей.
Рыбы
Сегодня Рыбы рискуют столкнуться с множеством явных или завуалированных препятствий в процессе романтического диалога. На одной чаше весов может лежать взаимная симпатия, а на другой – недопонимание, нехватка слов, недоговорки, психологическая дистанция, комплекс формальностей и ограничений.