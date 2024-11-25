Бесстрашно тянемся к людям – гороскоп на 26 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что актуальны темы партнерства, посредничества, представительства, консультирования, тренерства, обучения, туризма, владения языками. Именно в этих сферах ждут успех и расширение кругозора. День оживляет прежние знания, контакты и маршруты, все чаще требуя их дополнения, пересмотра и повторного обсуждения. Может откладываться поездка или учеба. Среди проблем этого дня - перекосы в балансе интересов и прав, несовпадения вкусов, двойственные моменты в отношениях, затруднения между супругами и влюбленными.
Овен
Сегодня у Овнов потенциальные успехи удвоит сотрудничество. Пригодится посредник в бизнесе, напарник по игре или творчеству, компаньон по учебе или поездке, наставник или тренер. Диалог и общая идея – лучший способ удержать равновесие в браке. День хорош для переговоров, консультаций, рекламных акций, для контакта с турагентством, образовательным учреждением, бюро переводов, транспортной компанией.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют поддерживать контакты с коллегами, подчиненными и нужными сервисами, а также с людьми, открытыми для возобновления взаимовыгодного сотрудничества и готовыми помочь на договорной основе (например, поделиться знаниями). Чем шире география таких контактов, тем лучше. Возможно, ради поддержки приятельства или партнерства придется частично поступиться своими интересами.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды сулят удачу и напоминают, что она часто идет к ним через других людей – что означает оживление обратной связи с отдельными лицами или целой аудиторией, включая зарубежную. Такой вектор поведения удачно совпадет с текущими интересами самих Близнецов, поэтому успех им гарантирован. Отличный день для юридической консультации, восстановления диалога с учителем или учеником.
Рак
Сегодня Ракам придется стать дипломатичнее и поддерживать равновесие в любых отношениях, от семейных до деловых. Если баланс интересов нарушен, есть шанс выправить его интересной беседой или взаимной услугой. Причиной дисгармонии способно стать несовпадение вкусов. Может не хватать комфорта в общении с женщинами. Это не самый удачный день для свидания, вступления в брак и начала совместной жизни.
Лев
Сегодня у Львов день поддерживает вокруг именно ту атмосферу, которая нужна им для продолжения общения или действий. Они могут сделать еще несколько шагов в интересующем их направлении, например, показать себя в игре, продемонстрировать свои деловые таланты или активнее развить свою мысль, добиться прогресса в учебе или в тренировках, продвинуться на выбранном пути творческого или духовного роста.
Дева
Сегодня Девам манеру общения и стиль действий подсказывает обстановка, которая не всегда будет казаться им обнадеживающей. Многие Девы столкнутся с заминкой в своих мыслях и планах на несколько недель. Временные помехи особенно вероятны в их жилищных и семейных делах, в научной и преподавательской работе. Возможно, придется отложить переезд или прервать учебу. В этот день не очень удачны покупки.
Весы
Сегодня Весам день может принести минуты дискомфорта. Возможны недочеты в быту, неудачные приобретения, несовпадения во вкусах с близкими людьми. Лучше подождать с выбором вещей, предназначенных для собственной красоты и благоустройства дома. Компенсировать недостатки этого дня могут интересные новости и встречи, успехи в учебе. Может прийти задержавшееся ранее письмо или написать пропавший друг.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды напоминают о необходимости действовать осмотрительнее, советуют избегать грубого нарушения договора и стараться играть по правилам, например, подстраиваться к нормам этикета. Во многих ситуациях дня не помешает иметь поддержку и подстраховку: дублера, советчика, консультанта, переводчика, юриста, резервный ход, запасное поле для маневра, возможность обмена или возврата.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов обстоятельства сложатся во многом благоприятно, но быстрых подвижек в текущих делах звезды им не обещают. Велика вероятность заминок в важных для них планах, контактах, размышлениях или исследованиях. Могут задерживаться вести, откладываться поездки, переноситься встречи, выступления, публикации. Судьба дает время для пересмотра связей, доработки идей или обновления знаний.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит рассчитывать на комфорт, на совпадение своих вкусов с чужими и на полную реализацию своих желаний. Возможны финансовые, эстетические или иные ограничения, заданные законом, договором, этикетом или реалиями отношений. Залог успеха - умеренность запросов, способность к уступке и компромиссу. Ограничения в приятном этот день компенсирует полезной информацией к размышлению.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не гнаться за материальными бонусами и не ставить во главу угла личные симпатии. Также не стоит ориентироваться на ценности прошлого. Акцент лучше поставить на поддержке перспективных отношений и получении знаний, важных для будущего. Не стоит отказываться от приглашения в компанию, где могут найтись новые единомышленники или вдруг встретиться старые друзья.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит бояться неординарных трудоемких задач, если у них есть поддержка. Важно помнить, что материальный результат усилий может оказаться неоднозначным и не внушить особых надежд на будущее. Ценность этого дня заключена скорее в полезном тренинге или шансе вызвать интерес у влиятельного лица (начальника, заказчика, вероятного помощника или партнера), дав ему пищу для размышлений.