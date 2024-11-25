Бесстрашно тянемся к людям – гороскоп на 26 ноября

25 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах поддерживает идею сотрудничества в ее активных и познавательных формах.

Фото: rambler