Ищем выходы и компромиссы – любовный гороскоп на 27 ноября

На гороскоп поможет избежать лишних переживаний и настроиться на позитивный лад.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют сохранять фокус внимания на настроении своего партнера, чтобы вовремя улавливать в нем нотки скуки, недовольства или охлаждения. Многие Овны столкнутся со сдержанностью в ответ на свою бурную активность. Хорошо, если с самого утра пара придет к какому-то компромиссу.
Телец
Сегодня Тельцам стоит помнить, что гармонию романтических отношений могут портить мелочи. Возможно, подведет самочувствие или вкус, будет недостаточно комфортной общая обстановка свидания или начнут резать взгляд ее отдельные детали. Не стоит подчеркивать свои личные симпатии в присутствии коллег.
Близнецы
Сегодня Близнецы в восторге от манеры общения своего партнера, но могут быть недовольны стилем его поведения или формой выражения чувств. Многие Близнецы найдут в своем романе мнимый или реальный изъян. Пара нуждается в уточнении своих взглядов и планов. Не лучшие сутки для свиданий и знакомств.
Рак
Сегодня Ракам будет не хватать в любовных отношениях всесторонней гармонии. Пара может столкнуться с несовпадением вкусов или признаком эмоциональной разбалансировки. Возможно, придется пойти на компромисс, соблюсти некие ритуалы и формальности в ущерб непосредственному проявлению чувств.
Лев
Сегодня Львы склонны продолжать любовную игру, даже если их не вполне устраивает эмоциональный фон или другой нюанс, связанный с их романом. Многие Львы предпочтут не прерывать из-за подобных мелочей активную переписку и не станут отменять из-за них свои наступательные романтические маневры.
Дева
Сегодня Девам обстоятельства этого дня способны подпортить свидание или обесценить их инициативу. Мелкие разочарования и неудачи полезны лишь в одном случае: если пора расстаться с любовным прошлым и его привычными ритуалами. Если речь о новом романе, лучше повременить с красивыми жестами.
Весы
Сегодня Весы в недостаточно хорошей психологической форме для важного свидания. Сохранить правильный баланс в отношениях им поможет их врожденное чувство гармонии и равновесия, но требуется и встречное согласие партнера: именно взаимные, а не односторонние решения сегодня являются наилучшими.
Скорпион
Сегодня от Скорпионов обстоятельства продолжают требовать контроля над своими чувствами и романтическими симпатиями (особенно, если они на виду или в гостях). Возможно, им придется отдать дань каким-то ритуалам, не совпадающим с их собственными планами и представлением о гармоничных отношениях.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов события влияют двояко на любовную историю. Столкнувшись с помехой или паузой, они вполне могут извлечь из нее побочную выгоду, например, получат шанс повременить с окончательным выбором или пойти на какой-то компромисс, позволяющий ловко балансировать между противоречиями.
Козерог
Сегодня для Козерогов красивое свидание окажется не самой легкой задачей. Главная трудность этого дня – двойственность. Он заставит искать элегантный компромисс между предписанными ритуалами и собственными чувствами, балансировать между своим личным представлением о гармонии и вкусами партнера.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит относиться чересчур драматично или подозрительно к возможным неприятным моментам этого дня, например, к тоске по прошлому, к вынужденной разлуке с любимым человеком или легкому эмоциональному холодку в общении с ним. События развиваются не очень быстро, но в нужном направлении.
Рыбы
Сегодня для Рыб личные отношения способны обернуться неоднозначной ситуацией, которая послужит обогащению их жизненного кругозора, но может оставить в их памяти неприятный след. Звезды не советуют начинать роман или переводить его в интимную плоскость. В дружных парах это время компромиссов.