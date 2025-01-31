Проблемы растворятся в радости — гороскоп на 1 февраля

31 января 2025 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах ведет по пути гармонизации чувств или смягчения проблем.

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Гороскоп на сегодня говорит, что тем, кто сумел преодолеть искушение пассивностью, она обещает медитативное погружение в работу и приятный отдых после нее. Тем, кто боится и сомневается, она предложит утешение, реальное или иллюзорное. В случае недомоганий или уныния к вечеру можно надеяться на улучшение самочувствия и настроения. Вечер лучше провести без нагрузок, в атмосфере любви, мечты или ностальгии. Хорошо всплакнуть, послушать музыку. Под влиянием «размягчающих» эмоций может наступить примирение с прошлым или безболезненное прощание с ним. Овен Сегодня у Овнов сохраняется возможность для плодотворной работы в тишине, уединении или на закрытой частной территории. Овны, жаждущие внешней активности, могут почувствовать себя запертыми в «клетке». День позволяет никуда не спешить и выполнять многие работы на медитативной волне (в мечтах, под музыку). Время, оставшееся от плановых дел, можно посвятить искусству, любви или приятному отдыху. Телец Сегодня Тельцам день обещает настроение для спокойной работы, а также создает подходящую атмосферу для погружения в творческие фантазии, воспоминания или любовные эмоции. Ориентиром при взгляде в будущее сегодня остаются планы, чувства и идеалы прошлого. Даже Тельцы, искренне считающие себя поборниками новизны и прогресса, будут невольно опираться на знакомые стандарты и охранять прежние ценности. Близнецы Сегодня Близнецам звезды рекомендуют избегать бесплодного эмоционирования по поводу имеющихся отсрочек и препятствий. Вместо пассивного погружения в полное уныние или напрасной потери своей энергии в малопродуктивном сопротивлении судьбе есть смысл выбрать оптимальный третий путь — планомерную работу по устранению преград (например, отработку долгов, выполнение оставшихся планов и обязательств). Рак Сегодня Ракам звезды советуют не терять время впустую и постепенно заниматься своими насущными делами: времени для их выполнения достаточно, но оно не бесконечно. Преодолев лень, в эти сутки можно втянуться в монотонный процесс, в знакомый формат тренировок или в работу над ошибками. Вечер хорошо посвятить любви, искусству или духовной жизни. Хорошая сторона дня — защита от двойственных ситуаций. Лев Сегодня Львам звезды советуют сохранять фокус внимания на скрытой стороне своих дел или подоплеке чувств. День продуктивен, если действовать осторожно и последовательно, с подстраховкой. Надежная система защит придаст уверенности в бизнесе, домашних работах и любви, поможет уладить любую проблему в частном порядке или «за кулисами». Но важно не принять за действительный результат обман, фантазию. Дева Сегодня Девам необходимо быть опытными психологами или прирожденными провидцами, чтобы точно оценить свои шансы на успех в общении с людьми. Этот день создает хорошие условия для сотрудничества с проверенными партнерами, по знакомой программе или в рамках составленного ранее контракта, но даже они могут вести себя уклончиво. Возможно, придется пробиваться сквозь лед сдержанности и в любви, браке. Весы Сегодня Весам звезды советуют потратить еще один день на улаживание мелочей и на прощание с недавней системой ограничений, но оставив себе путь назад. Не стоит полностью отменять назначенное лечение, окончательно отдавать контроль над рутинными процессами другим людям. Лучше не стремиться в эти сутки к равноправному партнерству и открытому соперничеству. Многие текущие задачи есть смысл уладить приватно. Скорпион Сегодня Скорпионов положительная сила инерции удерживает на знакомых путях, в сфере их опыта и компетенций — что и дает им успех и защиту. Они избавлены от лишних сомнений и необходимости совершать напрасные маневры. Им отлично удаются работы по старому плану и в старом стиле, на волне ностальгии или привычки. Опора на классические ценности и идеалы поможет им не только в делах, но и в любви. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют отложить активные внешние контакты и новые инициативы. Этот день подходит для погружения в частную жизнь или внутреннюю сторону дел, помогает вернуться к домашнему ремонту, улаживанию проблем с наследством, ветхим жильем или старым бизнесом. Хорош он и для профилактики систем безопасности. Стоит помнить, что он способен дать пищу мечтам, иллюзиям и ностальгии. Козерог Сегодня для Козерогов все заканчивается к лучшему. Там, где нет явной выгоды, они найдут тайное утешение. Возможно, удастся внести полезное обновление в устоявшийся алгоритм работ, восполнить пробел в духовной жизни или в сфере эмоциональных удовольствий. Звезды рекомендуют выбирать знакомые дела, вещи и контакты: именно с ними ожидается наибольшая предсказуемость и наименьший процент огорчений. Водолей Сегодня Водолеи могут столкнуться с ограничением или потерей, но в самом конце истории получить небольшую материальную или эмоциональную компенсацию. Тем не менее, звезды не советуют делать ставку на удачу в важных делах. Лучше повременить с долгосрочным вложением, дорогостоящей покупкой. Сберечь в этот день важнее, чем приумножить. Возможны мелкие выгоды благодаря прежним умениям или помощникам. Рыбы Сегодня для Рыб динамика этих суток положительна. Трудолюбивые Рыбы преодолеют страх и лень и пожнут хорошие плоды своих планомерных усилий, а Рыбы, решившие отдохнуть, найдут подходящее оправдание своей прокрастинации. Как бы ни прошел день, вечер обещает быть приятным. Возможна эмоциональная эйфория от полученных результатов, законный отдых, погружение в любовные переживания или в мир знакомых иллюзий.