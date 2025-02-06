Идем только вперед — гороскоп на 7 февраля

9-10 лунные сутки. Сегодня близкое соседство Луны и Юпитера в знаке Близнецов, поддержанное аспектами Солнца и Меркурия.

Близнецам напомнят о старых обидах, а Козерогам не стоит торопиться с выводами: гороскоп на пятницу, 7 февраля