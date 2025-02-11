Генерируем безумные идеи — гороскоп на 12 февраля

11 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня Полнолуние с участием Меркурия и Урана побуждает высказаться, оживляет интерес к темам творчества, популярности, свободы самовыражения и взаимоотношений индивидуума с коллективом.

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Гороскоп на сегодня говорит, что это день неформального общения и нестандартного мышления. Возможны резкие неожиданные решения, резонансные новости, эпатажные презентации. Необычно завершится игра, беседа, собрание, вечеринка. Возможны и другие сюрпризы: сбои программ, отмены полетов, капризы детей, перемены в планах друзей. Будет затруднено прогнозирование. День важен для программистов, любителей игр, артистов, представителей блогосферы. Овен Сегодня Овнам день может принести сюрприз в сфере их творческого самовыражения или хобби — особенно интеллектуального, ориентированного на коллективную деятельность или на поиск популярности (например, игры, блогерство, программирование). Также волнения и новшества могут затронуть личную жизнь. Возможна оригинальная идея, свежая новость. Мероприятия дня пройдут необычно, приоткроют новые горизонты. Телец Сегодня Тельцам события этого дня могут принести одновременно исполнение их желаний и волнения, нештатные ситуации. Может прийти известие, состояться разговор, появиться поправка в плане или новшество. Возможно, удастся дать ход прогрессивной идее, которая долго вынашивалась, или сделать шаг к свободе. Не исключено неожиданное предложение или решение (например, о вступлении в должность или об увольнении). Близнецы Сегодня Близнецов звезды предупреждают о вероятности сюрприза, но намекают, что бояться его не стоит — наоборот, нужно приветствовать его, как порыв свежего ветра. Возможно, придет известие издалека или озарение, открывающее новые горизонты. Оживится процесс творчества или умственной работы. Определенные бытовые неудобства могут доставить в этот день неожиданности в пути и обновления линий связи. Рак Сегодня Ракам звезды не советуют заниматься важными финансовыми операциями и другими делами, требующими полного контроля. Этот день способен перевернуть планы, связанные с общением, движением активов и прогнозами будущего. Возможно, помешают обновления или нештатные ситуации. Трудно просчитать и сиюминутный, и отсроченный результат. Ведя дела или вступая в игру, придется мыслить нестандартно. Лев Сегодня Львам стоит внимательнее отнестись к встречам и выступлениям этого дня: они судьбоносны, могут сопровождаться нетипичными реакциями, неожиданными предложениями, странными заявлениями, повлиять на репутацию, цели, планы и отношения. Взаимная заинтересованность сделает диалог увлекательным, а закончиться он может непредсказуемо. Лучше ограничиться неформальной беседой, не подписывая документов. Дева Сегодня Девам день может подарить Сяркое тайное озарение, подсказать им неожиданный источник вдохновения или новый способ раскрытия их талантов. Возможен непредвиденный разговор с коллегой или другом, нетривиальный ход мысли в игре или творчестве, в программировании или иной интеллектуальной работе. Не исключен странный поворот в самочувствии, вплоть до исцеления от физического или духовного недуга. Весы Сегодня Весам день предоставляет условия для неформального общения. В зависимости от их интересов и возможностей, оно может вылиться в разговор с одним-единственным другом или в дискуссию с компанией единомышленников. Также это подходящий день для общения с детьми-подростками. Хорошо обсуждать вопросы прогресса, творчества, свободы и будущего, популярные идеи, новые проекты и нашумевшие новинки. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют серьезнее отнестись к персональным выступлениям, собеседованиям и встречам: они способны повлиять на цели, планы, уклад жизни и значимые отношения, задать направление жизни на годы вперед. Беседы этого дня имеют неформальный оттенок. Не стоит самоуверенно прогнозировать их итог: даже самая тонкая интуиция и точный расчет не помогут предвидеть его в деталях. Стрелец Сегодня Стрельцам день поможет оставаться на удачной волне: вовремя получать новости, развивать дружеские связи, пользоваться плодами коллективного разума и источниками своего личного вдохновения. Приключения и сюрпризы, весьма вероятные в течение дня, будут для них еще одним поводом расширить кругозор и возможности. Может оказаться к счастью перенос рейса, изменение маршрута, обновление приложения. Козерог Сегодня Козерогов день способен заставить нервничать, поскольку им станет труднее планировать свои текущие дела и делать прогнозы на будущее. События этих суток мешают им контролировать ход событий. Возможен сюрприз в коллективных планах, новый поворот в дружеских отношениях или финансовых делах. Не исключено, что придется изменить прежний список трат или подправить творческую концепцию. Водолей Сегодня Водолеям желательно следить за своими словами, имиджем и реакциями. Контакты этого дня помогут им понять свое место на игровом поле событий (или завоевать его своим умом и харизмой), определиться со своим публичным образом, мерой влияния или социальным статусом, своей ролью в отношениях с детьми, друзьями, партнерами или целевой аудиторией. Любой диалог может закончиться неожиданно. Рыбы Сегодня Рыб могут ждать сюрпризы на работе, в быту, в общении с друзьями, в творческих и интеллектуальных занятиях, при проведении обновлений и освоении новых знаний. Возможны неожиданные повороты в процессе лечения и в делах, связанных с детьми. Отсутствие контроля над ситуацией может вызвать нервозность. Разговоры и новости этого дня способны привести к внезапным решениям, не всегда разумным.