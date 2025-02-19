Идем на риск – любовный гороскоп на 20 февраля

Сегодня ради любви стоит проявить характер.

Наш гороскоп говорит, что стоит больше внимания уделять второй половинке.

Овен

Сегодня для Овнов день может начаться с концентрации на своих переживаниях и ощущениях, потребности в интимной обстановке и обмене эмоциональной энергией, ухода в эротические фантазии. Вечер сделает их живее и романтичнее, в их общении с пассией могут зазвучать нотки загадки и интриги.

Телец

Сегодня Тельцам придется подождать вечера, если они настроены романтично и хотят для себя новой порции ярких любовных переживаний. Вечер вполне оправдает их надежды, обеспечив волнующие ощущения и задав пару загадок. Утренние и дневные часы сулят им куда меньше будоражащих разноплановых ощущений.

Близнецы

Сегодня Близнецов день заставит что-то скрывать или предаваться тайным подозрениям (иногда по надуманным поводам). Вечером они смогут переключиться в режим приятного романтического общения, но ответов на все свои вопросы не получат: тени загадок, вопросов или сомнений останутся.

Рак

Сегодня Раки могут рассчитывать на предсказуемый и контролируемый ход вещей в своей личной жизни. Даже если их что-то в ней не устроит, утром и днем они предпочтут оставить все как есть. Вечером что-то заставит их оживиться, разбудит любовное воображение или поманит легкой интригой.

Лев

Сегодня Львов день делает внушаемыми и склонными к игре воображения. Утром у них возможна зацикленность на одном круге мыслеобразов с негативным оттенком, может присутствовать страх одиночества. Вечером личная встреча или другой позитивный момент направит их мысли в более приятное русло.

Дева

Сегодня Девам может показаться скучным утро, зато им многое обещают вечерние часы. Именно вечером их ждет новая пища для размышлений, свежая порция романтических эмоций, фантазий и манящих загадок. Им важно помнить, что это также время недопонимания, самообмана, уклончивости и лукавства.

Весы

Сегодня Весам может показаться не очень комфортной первая половина дня – зато они могут надеяться на романтичный вечер, наполненный эмоциональной взаимностью и интересным общением. Заминки и недоговоренности, которыми может сопровождаться вечернее свидание, не помешают гармонии.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут оставаться «вещью в себе», но вечером им станет труднее сдерживать свои чувства, следовать своим планам и хранить свои тайны. Их закружит водоворот мыслей, контактов или романтических переживаний, в котором они не всегда будут успевать правильно ориентироваться.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды обещают приятный вечер. Если утром они чувствовали себя одинокими и покинутыми, то вечером получат знак внимания или возможность выразить свою любовь. Многие Стрельцы будут не вполне честны со своими любимыми по разным причинам, от лукавства до сомнений в себе.

Козерог

Сегодня Козерогам будет легко управлять своими любовными эмоциями и сохранять душевное равновесие, но к вечеру их опоры ослабеют. Под влиянием любви или ее иллюзии они могут вспомнить про своего внутреннего романтика, поверить в «розового единорога», позволить запутать себя.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют выбирать для свидания вечер, это наиболее романтичное и гармоничное время суток. Предпочтительнее «живое» общение, так как виртуальный формат удаленной переписки может содержать ловушки: долю неясности, риск невольного обмана, иллюзию идеального взаимопонимания.

Рыбы