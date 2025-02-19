Надеваем розовые очки – гороскоп на 20 февраля

Гороскоп на сегодня говорит, что многие дела пойдут по инерции. Могут иметь место внушения и навязчивые фантазии. Возможен интерес к уединению, тайнам, мистике, магии, «потусторонним силам». Вечернее вступление Луны в знак Стрельца оживит эмоциональный фон, романтический интерес и тягу к прекрасному, но может отключить опцию критического мышления. Не всем людям и источникам сведений в конце дня стоит доверять. Лучше исключить точные работы и важные контакты. Предпочтительнее свободное общение, творчество, занятия музыкой, любовные встречи, заботы о красоте, развлечения.
Овен
Сегодня Овны могут оставаться скрытными и пассивными, а также возможно, повышено суеверными и внушаемыми. Занимаясь по инерции своими текущими делами, многие Овны будут чувствительны к их фону и подоплеке (мистическим знакам, эмоциональной атмосфере вокруг, собственным ощущениям). С наступлением вечера им захочется динамики, романтики, творчества, общения или притока свежих идей.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им лучше не откладывать на вечер уже начатые и налаженные совместные работы: возможно, утром и днем в них не удастся достигнуть новых вершин, зато они будут протекать предсказуемо. Вечерняя часть этих суток больше подходит для свободного общения, обогащения кругозора, творчества, романтических переживаний. духовной жизни, поиска информации или приключений.
Близнецы
Сегодня Близнецам есть смысл придерживаться классического распорядка, подразумевающего обязательные занятия утром и развлечения вечером. В первой половине суток звезды советуют уделить время текущим рутинным задачам, проконтролировать ход идущих работ и состояние здоровья. Вечер создаст условия для смены обстановки, обмена симпатиями, вечеринок, развивающих кругозор бесед и интригующих диалогов.
Рак
Сегодня для Раков первая половина дня обещает стать спокойной. Они могут продолжать начатые дела или позволить себе отдых. Налаженные процессы в это время можно пустить на самотек. Вечер может принести новости с работы, информацию о нужных услугах, небольшую награду или некую заманчивую приятную мотивацию (любовную, финансовую, связанную со здоровьем). Возможно, придется прояснить какие-то детали.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют перенести любую активность (особенно неделовую) на вечер. Пока он не настал, можно побыть дома, в тайном личном владении, в одиночестве, позволить себе погрузиться в воспоминания или фантазии, довести до конца начатые работы. Вечернее время подходит для любви, творчества, интеллектуального общения по интересам, расширения кругозора, философских и духовных размышлений.
Дева
Сегодня Дев сильнее мотивирует не утро, а вечер: именно в это время могут оживиться их мысли, активизироваться духовные или научные интересы, стать интенсивнее контакты с домочадцами или чем-то привлекающими людьми. Настанет отличное время для разгадывания секретов, интриг, романтики. Стоит помнить, что вечерние часы несут в себе долю коварства, лучше повременить с выводами, договоренностями.
Весы
Сегодня Весов все самое интересное ждет вечером. Он не слишком хорош для серьезных занятий, зато прекрасно подходит для свободного общения, обучения, расширения кругозора и романтических встреч (но с учетом имеющихся зависимостей, например, от помощников по хозяйству, от самочувствия). Не стоит планировать на вечер дела, требующие точности и аккуратности, важные целевые командировки и совещания.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов сохраняется возможность ставить во главу угла свои личные интересы. Они могут следовать собственному настроению и режиму, исходить из своих привычек, правил и потребностей. Вечером их внимания активнее потребует внешний мир: шопинг, общение, учеба, финансы, личная жизнь. Звезды рекомендуют быть внимательнее в контактах и расчетах: возможен обман или неточность.
Стрелец
Сегодня дня Стрельцам лучше провести день в спокойном режиме. Она подходит для размышлений, уединения, отдыха, для завершения необходимых домашних работ и тайных дел. Вечер оживит мысли и чувства, усилит потребность в любви и красоте. Могут усилиться и некоторые личные слабости: склонность к приятному самообману или частичной жизни за чужой счет, тяга к гармонии, комфорту или лакомствам.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не откладывать выполнение насущных задач. Все действия, направленные на завершение работ или контроль за ними, желательно перенести на первую половину суток. Вечер может оказаться не только романтичным и расширяющим сознание, но и вводящим в заблуждение или искушение. Возрастет риск поддаться приятной иллюзии, стать объектом розыгрыша или жертвой дезинформации.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит быть осмотрительнее: осторожность, выдержка и скепсис не раз уберегут их от ложных шагов в важном деле. Наиболее гармоничным окажется вечер: он поможет сменить обстановку на более приятную, получить удовольствие от любви или подарок. Добрую службу в конце дня сослужит критическое мышление, удерживающее от сомнительных планов на будущее и лишних расходов.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит завершить все нужные работы в первой половине дня: это время, когда не обманывает интуиция и сохраняется положительная инерция правильно начатых дел, верны духовные и профессиональные ориентиры. Вечер сулит нечто приятное, но способен увести в сторону от истинных ценностей. Он хорош для романтики, расширения кругозора и отдельных покупок, но не для важных занятий и целевых контактов.