Включаем критическое мышление — гороскоп на 21 февраля

20 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце повышает общительность, любопытство и тягу к знаниям, но не дает инструментов для критического восприятия информации и контактов.

Фото: rambler