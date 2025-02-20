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Включаем критическое мышление — гороскоп на 21 февраля

20 февраля 2025ГороскопыМарианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце повышает общительность, любопытство и тягу к знаниям, но не дает инструментов для критического восприятия информации и контактов.

Включаем критическое мышление — гороскоп на 21 февраля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что возможны опоздания, сплетни, ошибки трактовок, случаи дезинформации, погрешности в научных исследованиях и педагогических методиках. Возрастает вероятность недоразумений в общении с иностранцами. Не стоит публиковать статью, оформлять документ, выбирать маршрут. Нужна внимательность консультантам, переводчикам, журналистам, репетиторам, путешественникам, писателям, секретарям, курьерам, работникам колл-центров и линий международной связи.

Овен

Сегодня в Овнах день поддерживает романтические настроения, тягу к знаниям или философские размышления. Он может увлечь их мысли в далекие края или в придуманный идеальный мир, оживить их интерес к чужой культуре. Стоит с долей недоверия относиться к сегодняшним идеями и известиям: они могут размыть горизонт или затемнить истину. Возможны случаи дезинформации и недопонимания с гостями-иностранцами.

Телец

Сегодня Тельцам день способен ослабить прагматизм и их приверженность всему знакомому, направив их мысли в сторону «иных миров» или нематериальных ценностей. Логичен интерес к далеким горизонтам, чужим обычаям, иностранным валютам, расширению познаний, мировой культуре или гуманитарным наукам. Не стоит завязывать деловые контакты и отправляться в путешествия, кроме виртуальных.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют избегать официальных контактов. По возможности, стоит отложить совещание, личное собеседование, визит в учреждение, оформление документа, решение различных профессиональных и процессуально-административных вопросов. Беседы этого дня могут сопровождаться недопониманием или обманом, велика вероятность получить отказ или скромный (в сравнении с запросами) результат.

Рак

Сегодня Ракам стоит помнить, что любое дело может сопровождаться цепочкой недоразумений и информационных искажений. Возрастает вероятность допустить ошибку в служебной или бытовой переписке, столкнуться с погрешностями в расчетах и документах, получить ложный диагноз или неверный рецепт. Нежелательно выбирать этот день для устройства на работу, а также для целевых командировок и консультаций.

Лев

Сегодня Львам стоит быть внимательнее в работе с текстами и документами. В этот день высок риск неудачно составить письмо, что-то забыть, допустить лингвистическую, смысловую или иную неточность. Возможны туманные места в личных письмах и деловых сообщениях. Велика вероятность непонимания или несерьезного отношения к теме при общении с детьми. Есть риск ненароком выдать свой или чужой секрет.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют удвоить внимательность, она пригодится в любой ситуации. Однако стоит помнить, что она — не панацея от промахов и недоразумений: несмотря на все предосторожности, в этот день очень легко что-то забыть, потерять или перепутать. Велика вероятность взаимного или одностороннего искажения информации. Лучше не спешить с публикацией, собеседованием, заключением договора.

Весы

Сегодня у Весов звезды приветствуют стремление к свободному общению и знаниям, легкому флирту и обмену творческими идеями. Серьезные контакты, работа с документами и целевые поездки в этот день нежелательны из-за высокой вероятности недоразумений и погрешностей. В течение дня может расти число ошибок, опозданий и случаев забывчивости. Это не лучший момент для получения справки или записи к врачу.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют быть как можно внимательнее в текущих контактах и расчетах. Вероятность ошибки, обмана, опоздания или недоразумения в течение дня будет лишь расти, а любая оплошность может иметь досадные последствия, например, в виде неудачной покупки или ошибочного платежа. Стоит повысить аккуратность, если идет общение на чужом языке или ведутся дела с иностранцами.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют отложить важные встречи, собеседования и консультации, а также выступления, размещение объявлений и значимые для себя личные контакты. Ошибки коммуникаций, допущенные в этот день, способны затруднить выполнение планов, снизить уровень доверия в нужных отношениях, негативно повлиять на репутацию, карьеру, ход домашних дел или на другую краеугольную сферу жизни.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют повременить с отправкой писем, публикацией статей и оформлением документов. Не помешает внимательнее работать с любой входящей и исходящей информацией: велик риск ошибок в служебной переписке, в сделанных запросах, объявлениях или расчетах. Возможны ложные сообщения, спам, досужие сплетни. С особой критичностью стоит отнестись к сведениям, касающимся здоровья.

Водолей

Сегодня Водолеев могут увлечь их личные или коллективные представления о будущем. Звезды не осуждают обмен фантастическими идеями и попытки прогнозов, но советуют не спешить с утверждением конкретных планов, выстроенных на шаткой основе туманных домыслов. Недостаток точной и достоверной информации грозит превратить самый хороший проект в воздушный замок, привести к материальным или иным убыткам.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что не в их интересах оформлять документы, обращаться в инстанции или к начальству, наносить личные визиты, вести переговоры и консультации. Высока вероятность ошибки, просчета, обмана или отказа. Неизбежные обязательные контакты лучше свести к минимуму. Не тот день, когда стоит поддаваться искушению оправдаться, развернуто объяснить свою позицию или программу.
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