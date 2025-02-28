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Погрязнем в сомнениях — гороскоп на 1 марта

28 февраля 2025ГороскопыМарианна Басс

2-3 лунные сутки. Первая половина дня провоцирует устаревший ход мыслей, усиливает вопросы и сомнения.

Погрязнем в сомнениях — гороскоп на 1 марта
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что встреча Луны с Меркурием и Нептуном может рождать навязчивые мыслеобразы с оттенком сентиментальности или пессимизма. Возможны опоздания, задержки вестей, тупики в пути. Не стоит публиковать важные тексты, делать и принимать предложения. Вторая половина дня гармоничнее, но не сулит однозначности. Возможны колебания в связи с покупками, любовными симпатиями или эстетическими нюансами (часто оправданные и советующие подождать с выбором). Луна, вступившая в знак Овна, добавит любвеобильности или импульсивности.

Овен

Сегодня Овнов, особенно мартовских, день способен держать в состоянии неопределенности. Он может ставить преграды немедленному исполнению их желаний, мешать налаживанию связей, выражению мыслей и поиску нужных данных. Необходимые дела, включая целевые контакты и поездки, лучше перенести на вторую половину дня, но помня, что она склоняет к дилеммам, колебаниям, дублям и поспешному ошибочному выбору.

Телец

Сегодня Тельцам день указывает на зону явных или скрытых противоречий, которая образовалась в их жизни. Им стоит помнить, что сейчас идет фаза постановки вопросов, которые порой бывают каверзными. Важно правильно формулировать их, избегая лукавства и двойственности, иначе будет трудно искать правильные ответы. Текущие задержки и сомнения дают время найти точку отсчета в такого рода исследовании.

Близнецы

Сегодня Близнецам события дня покажут, что нужные им сюжеты не могут развиваться быстро. На это им намекнут заминки, сомнения и всплывающие ошибки (бытовые, профессиональные, бюрократические), замедляющиеся контакты с нужными людьми или тупики в собственных мыслях. Возможно, пора поднять архивы, переработать отчетные документы или поискать погрешности в поставленных целях. Лучше отложить начинания.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют не торопиться с конкретными шагами (например, отправкой в путь), а прояснить имеющуюся информацию, насколько это возможно. Там, где нет связи или устарели данные, помогут опыт и чутье. Может пригодиться совет от коллег или подстраховка документами. Во второй половине дня важно действовать аккуратнее, стараясь не попадать повторно в те же ловушки.

Лев

Сегодня для Львов первая половина дня чревата ошибкой, слабостью, обманом или дезориентацией. Звезды рекомендуют пропустить ее, чтобы не создавать себя лишних проблем (особенно, если речь идет о деньгах или о духовных вопросах). Вторая половина дня сулит больше приятного, но с долей двойственности. Лучше не спешить с юридическими и финансовыми решениями, с выбором линий связи и маршрутов для поездок.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют быть внимательнее к нюансам своего общения с людьми, не форсируя его. Не стоит спешить с выводами и решениями: нужно время, чтобы прояснились собственные мысли и чужие мотивы. Пока нежелательно подписывать или прерывать контракт (профессиональный, брачный, финансовый). Во второй половине дня лучше соглашаться лишь на пробные компромиссные условия с оговором рисков.

Весы

Сегодня Весам день дает почувствовать их зависимость от сложившейся ситуации и замешанных в ней людей. Первая половина дня может подчеркнуть неясности в рутинных делах, зависимость от помощника, бюрократии, услуг или нюансов здоровья. Вторая половина дня напомнит о балансе в деловых и брачных союзах, укажет на выгоды и ловушки параллельных отношений или на сомнительные правовые аспекты партнерства.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют в любой сомнительной ситуации придерживаться старых планов и опираться на свое чутье. Если оно не дает всех ответов, лучше довериться судьбе, и время само прояснит непонятные нюансы. Попытка найти подсказку как-то иначе может дать неоднозначный эффект. В отличие от утра, сеющего сомнения, вечером снизить уверенность и сбить настрой может наличие выбора, вариантов.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит помнить, что утренние мыслеобразы и спровоцированные ими решения могут завести их в тупик: усилить сомнения, повергнуть в иллюзии. Не слишком достоверна в это время получаемая информация. Творческие идеи потребуют обдумывания, расчеты проверки, а семейные (деловые) совещания и личные разговоры — продолжения. Вечер даст шанс отвлечься от тупиковых мыслей и приятно провести время.

Козерог

Сегодня Козерогам важно не забывать о риске дезинформации, устаревших или преждевременных сведений. Возможно, придется работать по старым инструкциям, привлекать к делу старые знакомства, проявлять интерес к прежним маршрутам и средствам связи. Потребует доработки текст, исследование, договоренность. Вечером не стоит спешить с выбором вещей для дома, а также с выбором в сфере права, любви и брака.

Водолей

Сегодня Водолеям важно быть аккуратнее в текущих финансовых делах, денежных расчетах и деловой переписке. По возможности, стоит отказаться от покупок и целевых поездок, от поспешных шагов в направлении новых связей и средств информации. Во второй половине дня усиленная бдительность станет излишней. Если появится шанс приятно провести время, звезды советуют им воспользоваться.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит критичнее относиться к своим мыслям и желаниям: многие идеи в их нынешнем виде уже устарели и ждут подстройки под ситуацию, а новые вкусы еще не оформились. Нужно время, чтобы избавиться от иллюзий. Вероятно, стоит еще поработать над текстом, планом или отчетом, или дать созреть новым чувствам. Есть смысл повременить с задуманной покупкой, если она важна.
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