В чувства прокрадутся противоречия — любовный гороскоп на 3 марта

Наш гороскоп говорит, что возможны неожиданные повороты в общении, поэтому важно сохранять спокойствие и гибкость.
Овен
Сегодня Овны могут быть склонны к раздражительности или к противоречивым поступкам, что не слишком поможет им в делах сердечных — напротив, они рискуют ухудшить отношения с близким человеком, неудачно выразив свою любовь или свои претензии к нему. Для общения лучше дождаться вечера.
Телец
Сегодня для Тельцов вторая половина дня окажется важнее первой (особенно, если они рождены в апреле). Она может всколыхнуть в них сильные или «темные» эмоции, но также напомнит им про их истинные ценности и потребности в личной жизни. Вечер подбросит новую информацию для размышлений.
Близнецы
Сегодня Близнецов могут воодушевить вечерние новости, сулящие им в делах сердечных новые горизонты. Звезды советуют не торопить события: вся приятная информация может быть преждевременной, нуждаться в уточнении и подверждении. Наспех составленные планы будут вскоре пересмотрены.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что вторая половина этого дня будет для них благоприятнее первой. Возможно, к вечеру придут не очень приятные новости и любовные планы снова окажутся под угрозой, но также быстро найдется нужный источник поддержки, позволяющий сохранять душевное равновесие.
Лев
Сегодня Львам первая половинка дня поможет сохранять акцент на приятных сторонах личной жизни, а вот вторая способна напомнить им о сложностях романтических отношений и об их непредсказуемости. К счастью, вечерние новости снова создадут перевес в сторону положительного настроения, гармонии и надежд.
Дева
Сегодня Дев события дня держат в состоянии неуверенности, время от времени повергая их сознание в полный хаос. Настроения могут меняться со скоростью ветра, причем с обеих сторон. Звезды намекают, что в данный момент возможны лишь предварительные решения, не стоит давать твердых обещаний.
Весы
Сегодня Весам день подтвердит необходимость диалога с партнером, с целью прояснения всех накопившихся противоречий. Они могут отозваться на предложение поговорить или даже спровоцнровать его сами. Им стоит помнить, что серия назревших бесед на непростые темы отношений может занять не одну неделю.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют торопиться с выводами насчет сказанных партнером слов: что в них было шуткой или случайностью, а что нет, станет ясно в течение пары недель. Вечером важно избегать эмоционального давления: события оно не ускорит, а вот отношения усложнить может.
Стрелец
Сегодня Стрельцы получат намек на причину заминок или колебаний в своей личной жизни. Вечернее известие или встреча может напомнить им о любовном прошлом и навести их на важные мысли. Звезды советуют не спешить с выводом: даже если ситуация радует, в ней есть отдельные нюансы, требующие прояснения.
Козерог
Сегодня Козерогам нелегко дается первая половина дня: в это время им сложнее и сохранять гармонию в отношениях с представителями другого пола, и поддерживать в них свое собственное душевное равновесие. Во второй половине дня все противоречия романа будут для них управляемы или сглажены.
Водолей
Сегодня для Водолеям будет чаще создавать проблемы окружающая обстановка, собственное настроение, тяжелый характер или вредные привычки. В течение суток к ним могут прийти приятные, но несколько неоднозначные известия, которые еще потребуют дальнейшего уточнения.
Рыбы
Сегодня Рыб первая половина дня способна увести в «зазеркалье»: спутать им планы, добавить противоречий их мыслям и чувствам. Это не лучшее время для начала отношений, знакомств, отправки личных посланий. Если контакт необходим, лучше дождаться вечера, в это время шансов на удачу чуть больше.