Пора пересмотреть планы и идеи — гороскоп на 3 марта

2 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

4-5 лунные сутки. В первой половине дня пребывание Луны в знаке Овна мешает обрести выдержку и мыслить практично.

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Гороскоп на сегодня говорит, что в это время подчеркнуты все противоречия, но пока нет взвешенных решений. Не стоит спешить с выбором, покупкой, обменом. Во второй половине дня некий критичный момент намекнет на необходимость переоценки ценностей: она может назреть в финансовой или в другой области (например, в любви, браке, правовой сфере). Луна, вступившая в знак Тельца, советует в любом случае учитывать материальную грань ситуации. Идеи и новости этого дня лишь усилят сомнения, они будут нуждаться в обсуждении или обдумывании. Овен Сегодня Овнам день не сулит больших достижений — зато способно продлить им плохое настроение, как след от вчерашних негативных эмоций. Во второй половине дня стоит переключиться на дела материальные: требует нового взгляда отношение к вещам или финансовая стратегия. Не стоит спешить с покупками и инвестициями. Вечером может прийти известие, появиться новый повод для общения или размышлений. Телец Сегодня Тельцам звезды рекомендуют дождаться второй половины дня: в это время начнут явственнее складываться предпосылки к получению полезной пищи для размышлений и к изменению текущего настроения. Острота эмоциональных реакций на вечерние новости (или на другие события вечера) лишь подчеркнет их значимость. Она вновь напомнит про болевые точки в собственных делах, планах, отношениях или психике. Близнецы Сегодня Близнецы могут надеяться на новые известия или свежие идеи, но скорее во второй половине дня. Не исключено, что самое интересное случится уже вечером. Звезды советуют обращать особое внимание на информацию материального характера, так как в этой сфере возможны сюрпризы или временные затруднения. Поступающие предложения стоит взять на заметку, но лучше пока не строить долговременных планов. Рак Сегодня Ракам звезды советуют следить за новостями в профессиональной сфере и в любой области, связанной с достижением целей. Есть вероятность поступления новой информации, показывающей, что получение желаемого снова откладывается — на сей раз не по собственной вине или недоработке, а по иной причине. Обсуждать перспективу лучше вечером, ограничившись пока предварительными оценками и прогнозами. Лев Сегодня Львам стоит быть внимательнее во второй половине дня. Именно в это время будут подчеркнуты трудности на пути к реализации любого плана (особенно, если он выполняется не в одиночку). Возможно, придется яснее ощутить роль нештатных внешних обстоятельств, вспомнить о роковых превратностях дружбы, популярности или конкуренции. Возможны новости издалека, имеющие предварительный характер. Дева Сегодня у Дев день направит мысли (а также, возможно, мысли нужных им людей) в новое русло. Однако на решительный бесповоротный переход к другому мышлению рассчитывать пока не стоит: и собственные, и чужие идеи неоднозначны. В ближайшее время высока вероятность колебаний, отсрочек и пересмотра договора. Возможна финансовая или иная неуверенность. Наиболее разумные идеи подаст вторая половина дня. Весы Сегодня Весам звезды советуют избегать поспешности в решениях и обещаниях. В первой половине дня лучше воздерживаться от однозначных соглашений, готовиться к переговорам, уточнению юридических, финансовых и иных деталей. Во второй половине дня не стоит спешить с выбором в материальной сфере (открытием счета, инвестицией, слиянием или разделом партнерских ресурсов, просьбой о помощи или о займе). Скорпион Сегодня у Скорпионов может появиться новая информация в связи с работой, здоровьем, делами сердечными или иной сферой жизни. Звезды советуют считать ее предварительной и помнить, что в ней могут иметься противоречия. Вступать в целевые переговоры любого рода лучше вечером — помня, что все соглашения и предложения нуждаются в уточнении. Важно не нагнетать психологическую напряженность в диалоге. Стрелец Сегодня Стрельцам день мешает добиться новых прорывов, особенно в любви, игре и хобби, но он также дает им пищу для размышлений над природой своих временных неудач. Возможны отсылки к прошлому, в которых содержится ключ. Вторая половина дня поставит акцент на материальной части дел (не исключено, что заминка именно в них, например, нужны деньги или обновления). Вероятно любовное или иное известие. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что в первой половине этого дня не в их интересах лишняя суета: она создаст добавочную напряженность и усилит любые колебания. Вторая половина дня удачнее: даже если возникнет нештатная ситуация или появится повод для неприятных эмоций, быстро найдется разумное решение. В конце дня может появиться тема для бесед в семье или повод для размышлений о домашних делах. Водолей Сегодня Водолеям не стоит планировать важные дела. В первой половине дня сохранится вероятность внешних помех, может вызвать вопросы сделка, поездка, покупка, беседа. Возможно, помешает предварительный противоречивый характер приходящей информации. Во второй половине дня риски чаще будут носить психологический оттенок, например, ситуации эмоционального давления в семье или близком кругу. Рыбы Сегодня Рыбам день помогает мышлению развернуться в новом направлении, но эта перемена вряд ли окажется бесповоротной. При попытке выглянуть за пределы старого образа мыслей их могут встретить противоречия и парадоксы, ключа к которым у них пока нет. Утром возможно замешательство, лучше отложить покупки и платежи. Целевые контакты и работу с информацией звезды советуют перенести на вечернее время.