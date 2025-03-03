Вспоминаем цели и мечты – гороскоп на 4 марта

3 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

5-6 лунные сутки. Сегодня прагматичная Луна в Тельце напоминает о рутинных плановых делах, которые не отменяются даже при наличии новых идей.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что лучше отложить задачи, в которых появились колебания, и заняться той частью дел, которая не вызывает сомнений. Стоит избегать пустых речей и преждевременных заявлений, предпочтительнее настрой на полезную деятельность. Приветствуются реализм, настойчивость, основательность, умение держаться плана. Хорошо заниматься хозяйственными и производственными вопросами, плановыми практическими обновлениями. Можно рассчитывать на помощь от друзей, старых коллег или родственников. Овен Сегодня Овнам важны дела материальные, как самостоятельная тема или база для исполнения желаний. У многих Овнов размышления на этот счет не ограничатся текущим моментом: у них появится потребность в целом переосмыслить свой бюджет, гардероб, питание или запасы. Хорошо приобретать в этот день хозяйственный инвентарь и базовые продукты, а вот с косметикой, одеждой и лакомствами лучше повременить. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что лучше не сидеть без дела (особенно, если есть повод для волнений, чреватый потерей душевного равновесия). Действия этого дня не только сулят пользу сами по себе, но и обладают дополнительным терапевтическим и практическим эффектом, помогают сбросить эмоциональное напряжение или начать проверку сомнений. Хорошо заниматься в этот день плановыми обновлениями. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что им лучше не проявлять прямую инициативу и, по возможности, действовать «за кулисами». Можно использовать эти сутки для поддержки бизнеса, ведения хозяйства или рутинной работы с элементами полезных обновлений. Не стоит отказываться от поддержки друзей, так как есть надежда получить от них ту или иную практическую помощь (материальную, техническую). Рак Сегодня Раков день не принуждает к работе, но предоставляет нестандартное поле для действий и шанс себя проявить. Звезды советуют не теряться: это отличная возможность лишний раз продемонстрировать свои умения, возросший профессионализм и пользу своего присутствия в команде. Хорошие стороны дня – поддержка друзей, внедрение новшеств, повод поработать на собственное будущее или на коллективное благо. Лев Сегодня Львам звезды советуют поработать над реализацией своих планов – в том числе над внедрением необходимых обновлений. Они будут первым слагаемым успеха, если хочется сохранить позиции в настоящем и перспективы на будущее, не отстать от прогресса или от конкурентов. При проведении таких работ важно помнить о возможных сюрпризах, заминках и рисках. Не стоит забывать о системной подстраховке. Дева Сегодня Девам звезды советуют в любой ситуации выбирать не слово, а действие – тогда будет легко найти решение даже в нештатной ситуации и ловко решить любую нестандартную задачу. Этот день направит от теории к практике, даст опору в виде личного мастерства, дружеской помощи или поддержки со стороны надежных партнеров. Полезным попутным эффектом сегодняшних трудов может стать расширение кругозора. Весы Сегодня Весам звезды напоминают о приоритете материальных вопросов и советуют держать их под контролем: именно в этой сфере наиболее высока вероятность сюрпризов, обновлений и нештатных ситуаций. При хорошей подготовке и технической поддержке такие моменты не принесут вреда, но лучше ограничиться решением насущных текущих задач и не рисковать, начиная новые дела (особенно совместные проекты). Скорпион Сегодня Скорпионам день создаст условия для взаимопомощи и продолжения сотрудничества. Он позволит им работать не только с проверенными партнерами и друзьями, но и с очень капризными людьми, а также поддерживать старые совместные проекты в новых реалиях. Переговоры могут не дать эффекта, зато общая работа сгладит многое, поможет выровнять отношения в случае вдруг возникшей неприязни и недоверия. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что это подходящий день для работ с практическими целями: они могут ждать на службе, дома или в сфере личного хобби. Самое время взяться за плановые задачи или произвести необходимые обновления. Возможно, придется частично импровизировать. Лучший критерий успеха – наглядный и полезный результат. Помощников стоит поискать среди друзей, коллег или домочадцев. Козерог Сегодня Козерогам стоит ценить день, если они заинтересованы в практическом сотрудничестве (особенно, со знакомыми людьми и проверенными партнерами). Он упрощает продолжение совместных работ в бизнесе, в сфере хобби, на творческой ниве и в хозяйственных делах. Также он помогает гармонизации личных связей, позволяет делом доказать чувства любви и дружбы. Нежелательно выбирать его для переговоров. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что день подходит для домашних работ или погружения в практические основы бизнеса: это хороший способ заняться полезным делом и снять эмоциональное напряжение. Хорошо заниматься строительством, уборкой, хозяйственными вопросами, помощью близким, плановыми обновлениями. Свести к минимуму финансовые и другие заминки поможет четкая организация всех процессов. Рыбы Сегодня для Рыб день станет плодотворнее, если они отложат все свои «сырые» новые идеи и вынесут за скобки вопросы, пока не имеющие однозначных ответов. Вместо этого звезды советуют им сосредоточиться на знакомых сферах, инструментах и направлениях. Ситуации этого дня помогают в решении практических задач и выполнении плановых работ, в поисках технической помощи. Возможно небольшое полезное открытие.