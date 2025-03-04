Никуда не торопимся – гороскоп на 5 марта

4 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

6-7 лунные сутки. На первую половину дня нежелательно строить большие планы: есть риск непредсказуемых настроений и событийных сюрпризов.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что это не лучший период для платежей и покупок, а также для совещаний, целевых встреч и поездок. Активность есть смысл отложить на вечер: в это время вступление Луны в знак Близнецов обеспечит оживление информационного фона и рост общительности, откроет нужные пути и линии связи. Появится надежда на дополнительную информацию у тех, кто ищет материалы для сравнений и подсказки в ситуации выбора. Может расти интерес к отдельным сюжетам прошлого (например, былым личным симпатиям). Овен Сегодня для Овнов первая половина дня не очень продуктивна. В это время им лучше не делать покупок и не торопиться в дорогу: высока вероятность ошибок, тупиков и сюрпризов, может не хватать сведений. Вечером ожидается открытие путей и оживление информационного фона. Может завязаться полезная беседа или начаться приятная личная переписка. Вечерние новости и встречи дадут ценную пищу для размышлений. Телец Сегодня Тельцам стоит учитывать нестабильность обстановки, возможные перепады своего настроения и самочувствия (особенно, при рождении в середине мая). В это время лучше не браться за важные задачи и не принимать ответственных решений. Вечером любое дело лучше начинать с изучения свежей информации: она поможет сориентироваться в текущем моменте, даст финансовые и другие подсказки. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют не ждать от себя многого утром. Первая половина дня может принести непредсказуемые повороты событий, помешать получению информации или верным рассуждениям. К вечеру наладится связь, могут прийти интересные предварительные предложения, а главное, начнет продуктивнее генерировать идеи собственный ум (например, появятся остроумные варианты обхода препятствий). Рак Сегодня Ракам первая половина дня напоминает о будущем – с акцентом на темах прогресса, дружбе или материальной перспективе. Многие Раки будут склонны подчиниться коллективному сознанию или той психологической атмосфере, что царит в их группе по интересам. В случае вопросов и колебаний звезды советуют дождаться вечера: это лучший момент для того, чтобы включиться в дискуссию или начать изучать новости. Лев Сегодня Львам звезды подсказывают, что первая половина этого дня может оказаться для них не до конца предсказуемой. Она подходит для экспериментов, но не слишком удачна для важных начинаний. Не стоит делать в это время покупки и распоряжаться материальными активами. Все насущные дела, а также свежие новости желательно обсуждать вечером: это лучший момент для совещания, переписки, дистанционного контакта. Дева Сегодня Девы в первой половине этого дня могут отдать дань дружбе или духовной жизни, а также если позволяет ситуация, свободным занятиям и общему расширению кругозора. В это время не исключено небольшое открытие, озарение. Обсуждение конкретных насущных дел звезды рекомендуют перенести на вечер: с его приходом станет проще обсуждать любые проблемы, включая явно затянувшиеся, двойственные и щекотливые. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что им выгоднее перенести все важные занятия на вечер. Это особенно желательно, если речь об учебе, путешествии, любви, решении юридических вопросов, финансовых переговорах, общении с иностранцами, поддержке личного авторитета или поиске влиятельных покровителей. Именно вечером оживится переписка, придут данные для сравнений или поступят варианты предложений. Скорпион Сегодня Скорпионам в первой половине дня звезды советуют поддержать неформальное общение. Она поможет сделать менее официальной деловую обстановку, свободно пообщаться с друзьями или коллегами. Не будет лишним поинтересоваться социальной ситуацией и настроениями в целом. Вечером стоит быть внимательнее к поступающей информации любого рода: она даст ценные подсказки и может уберечь от неприятностей. Стрелец Сегодня Стрельцов первая половина дня может сделать заложниками непредвиденных обстоятельств, поэтому важные планы на нее им лучше не строить. Вечером ситуация изменится и в ней найдутся хорошие стороны, например, начнут складываться условия для личных встреч и деловых переговоров. Поступающие в конце дня предложения могут нуждаться в проверке, сравнении и уточнении, но они явно заслуживают внимания. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что первая половина этого дня является для них временем свободы и позволяет им отдохнуть от рутины. Можно отклониться от ежедневных привычек, вспомнить про старое чувство или забытое хобби. Вечером желательно стать общительнее и восприимчивее к информации: с таким настроем будет проще оставаться в курсе новостей, получать подсказки и поле выбора в быту и на работе. Водолей Сегодня Водолеям не стоит возлагать больших надежд на первую половину этого дня: она будет чаще ломать их планы, чем способствовать исполнению их желаний. Возможно, они останутся не поняты даже близкими и друзьями в своих чувствах, идеалах или привычках. Вечер изменит картину в лучшую сторону. Он подарит хорошие идеи и добрые вести, напомнит про источник удачи или подскажет тему для приятного общения. Рыбы Сегодня Рыбы в первой половине этого дня могут положиться на судьбу: она вряд ли сильно поможет в конкретном деле, но может подарить необычное ощущение и небольшое открытие (например, в духовной жизни). Вечер сделает условием успеха общительность или информированность: без этих качеств станет труднее получать подсказки и ориентироваться в обстановке. Возможны вести о доме, семье или материальных деталях.