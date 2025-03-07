Растворяемся в любви и заботе – гороскоп на 8 марта

7 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке поощряет усилия, направленные на заботу о доме и семье, на охрану границ.

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Гороскоп на сегодня говорит, что хорошо заниматься строительными работами, системами защиты, проверкой прочности несущих конструкций, старыми зданиями, территориями и сооружениями. Успех обеспечат план, контроль, осторожность и предусмотрительность. Возможна нехватка комфорта и полной ясности, не на все всякий вопрос найдется однозначный ответ. Двойственность может нервировать, провоцировать метания и вспыльчивость. Важно не потратить всю энергию на разговоры, напрасные маневры или негативные эмоции вместо полезных действий. Овен Сегодня Овнам звезды советуют уделить внимание своей частной жизни: дому, семейным планам, содержанию личных владений, долгу перед близкими. Часть деталей в названных сферах требует обдумывания. Самое время заняться очередной фазой хозяйственных или строительных плановых работ, проверкой систем охраны и оповещения. Возможны минуты нервозности. Не стоит молчать, если есть вопросы к домочадцам. Телец Сегодня Тельцам стоит учитывать неоднозначность и противоречивость информации. Будет трудно получить прямой ответ без «двойного дна» и шуток (зато можно найти отличный материал для размышлений и сравнений). Также велика вероятность оказаться на развилке путей или перед несколькими вариантами связи. Успех и уверенность вероятнее там, где не требуется много слов и все легко проверить на деле. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют разделить для себя разговоры и дело. Все беседы о будущем лучше рассматривать, как неоднозначные и предварительные: приняв их за обещания и твердые гарантии, можно добавить хаоса в текущие дела и понести материальный ущерб. Возможно, что-то будет сказано в шутку или в качестве пищи для раздумий. В работах пока лучше придерживаться старого плана и прежних правил. Рак Сегодня Ракам звезды советуют направить основную часть своей энергии в планомерную работу. Это хороший день для выполнения знакомых задач, требующих организованности, дисциплины и самоконтроля. Разговоры же этого дня грозят отнять много сил, не дав окончательного и однозначного результата. Не стоит пытаться выиграть в словесной битве: свое мастерство и силу лучше доказать действием, а не словами. Лев Сегодня Львам звезды советуют отдать предпочтение обязательным делам и плановым работам с оттенком секретности. Это день, когда требуются внутренний стержень и чувство защищенности. Хорошо заниматься инспекцией основ и «тылов», системами защиты, охраны и подстраховки. К этому могут побудить домашние дела или нужды бизнеса, но также тайный страх, нежелание вновь пережить негативный опыт прошлого. Дева Сегодня Девам разговоры и новости не сулят уверенности в будущем, могут их озадачивать или нервировать. Звезды советуют опираться на проверенных людей, способных стать источником технической или моральной поддержки (родственников, старых друзей, коллег и партнеров из прошлого). Если таковых нет, опору может обеспечить действующий долгосрочный контракт или план, набор базовых прав и обязанностей. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что день может стать для них напряженным, принести хлопоты, переживания или проблемы в отношениях с нужными людьми. Могут заостриться противоречия в деловом или брачном союзе, появиться трудности в переговорах, в работе с партнерами или посредниками. Возможны разногласия с семьей или руководством. В такой ситуации не помешает проверенный и надежный личный помощник. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют меньше доверять внешней информации и больше самим себе: своему чутью, профессиональному или житейскому опыту. Это лучший способ сохранять душевное равновесие и контроль над ситуацией. Источники подсказок могут оказаться противоречивыми, завести в тупик, вызвать улыбку или спровоцировать раздражение. Возможны технические или правовые заминки, проблемы со связью. Стрелец Сегодня Стрельцам день напоминает о потенциальных очагах хронического напряжения и возможного кризиса. Пора проверить, все ли там в порядке, и не на словах, а на деле. Подобные сферы не терпят бесхозяйственности и могут требовать секретности. Полезно проверить опоры и границы, системы охраны и подстраховки, убедиться в должном контроле на своей частной территории, в защищенности семьи или бизнеса. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что их сильной стороной при взаимодействии с другими людьми является заранее спланированное сотрудничество. Совместные действия по знакомому плану станут той безопасной нишей, в которой они защищены от двусмысленных ситуаций. Слабой стороной станут любые переговоры: в них будет легко попасть в ловушку и трудно добиться окончательного однозначного итога. Водолей Сегодня для Водолеев день может обернуться хлопотами, напряженной суетой и мелкими осечками. Велика вероятность проблем при попытке заказать услугу, получить помощь, выбрать маршрут, устроиться на работу. Возможны недоразумения и размолвки в общении с коллегами, нужными людьми или членами семьи. Чтобы не растратить на это всю полезную энергию, желательно иметь ясный план и мотивацию для работы. Рыбы Сегодня для Рыб лучшей опорой будет собственный план либо набор личных качеств, дающий им веские преимущества и защиту. Этот день помогает им быть организованными, ответственными и правильно распоряжаться своей энергией. Придать им устойчивости может внутренний духовный стержень, профессионализм или опыт. Если их и лишат равновесия мелкие неувязки (любовные, бытовые, финансовые), то ненадолго.