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Говорим о чувствах – любовный гороскоп на 8 марта

7 марта 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит чаще говорить о любви и проявлять заботу.

Говорим о чувствах – любовный гороскоп на 8 марта
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп подскажет, какие настроения, события и неожиданные сюрпризы ждут нас сегодня.

Овен

Сегодня Овны готовы многое сделать для близкого человека, но иногда им трудно правильно выражать свои чувства словами, управлять своими эмоциями и привычками. Возможны всплески раздражения (особенно у Овнов, которые в чем-то сомневаются, мечутся между двумя вариантами и стоят перед выбором).

Телец

Сегодня Тельцам лучше судить о намерениях своей пассии не по ее речам, а по ее поступкам. Что касается собственных чувств, в них многим Тельцам пока разобраться сложно. Чем больше в этот день слов, тем легче утратить ориентиры. Возможны неоднозначные заявления, противоречивые ощущения, уклончивость.

Близнецы

Сегодня у Близнецов ум могут занимать варианты будущего. Им стоит помнить, что это всего лишь наброски: в них много верного, но есть и вопросы, сомнения, противоречия. Звезды намекают, что пока не стоит наполнять свои ментальные проекты эмоциональным содержанием и строить конкретные планы.

Рак

Сегодня у Раков сильной стороной являются взвешенные поступки, а не пустые слова. Попытка блеснуть красноречием и победить в состязании остроумий сулит мало успеха. Лишь уравновешенность и спокойствие (а иногда и молчание, недеяние) произведут эффект. Будьте настойчивы, но не навязчивы.

Лев

Сегодня Львам стоит помнить, что в их сознание легко проникают негативные эмоции и мысли. Часто это «агенты» прошлого: неизжитые страхи, неприятные воспоминания, деструктивные паттерны психики, призрак одиночества. На фоне внешних заминок и колебаний важна внутренняя уверенность в себе.

Дева

Сегодня Дев события дня склоняют к мысли, что старые отношения лучше новых – хотя бы тем, что не сулят метаний и сомнений. Привычка может манить их в предсказуемое стабильное прошлое, а любовь в неоднозначное будущее. Строя свои планы, они будут пытаться писать новые сценарии по старым скриптам.

Весы

Сегодня Весы рискуют вновь пережить в своих отношениях с представителями другого пола острый момент. День может склонить к односторонней или взаимной колкости, провокационным маневрам. Причиной потери равновесия и двойственных нервирующих ситуаций могут стать прошлые отношения и бывшие партнеры.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что им лучше придерживаться в делах сердечных своих собственных планов и линии поведения. Не стоит придавать большого значения случайным словам своей пассии и двусмысленным советам третьих лиц. В любви сейчас лучше быть самому (самой) капитаном своего корабля.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют обращать внимание на признаки тревоги, которые могут сопровождать общение с любимым человеком. Важны не только явные вещественные маркеры проблем, но и более тонкие знаки (ощущения, сны, интонации). Особую роль сейчас могут играть отсылки к любовному прошлому.

Козерог

Сегодня Козерогов ждет немало трудностей в общении с представителями другого пола, будь то легкий флирт или «выяснение отношений». Диалог может иметь неприятный для них подтекст, сопровождаться провокационными выпадами, заострять противоречия и не давать ясных ответов. Не лучший день для знакомств.

Водолей

Сегодня Водолеи рискуют столкнуться с помехами и мелкими осложнениями, если планируют поговорить со своей пассией, помочь ей или чем-то ее порадовать. Настоящая любовь преодолеет любые преграды, поэтому звезды советуют держать себя в руках и не ссориться (не отчаиваться) из-за преходящих мелочей.

Рыбы

Сегодня Рыбы предпочитают держать все под своим контролем. В личной жизни это даст им определенные возможности, но не исключено, что им будет не хватать легкости, гибкости, дипломатичности и игривости. Управляя отношениями строго по своему сценарию и плану, они могут оттолкнуть партнера.
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