Не время спешить — любовный гороскоп на 14 марта

В нашем гороскопе отражены возможные события, настроение дня и советы, которые помогут пройти его с наименьшими затратами энергии.
Овен
Сегодня Овны слишком заняты, чтобы поддерживать диалог с любимым человеком в нужном им формате. Овны, которые хотят поговорить с партнером или ждут от него вестей, могут столкнуться с помехой. Лишь поздним вечером у них появится шанс дождаться желаемой встречи, сообщения или предложения.
Телец
Сегодня Тельцы могут тешить себя иллюзией окончательного решения, но вечер покажет, что жирная точка в сложившихся условиях вряд ли возможна, нужно распутывать клубок и искать истину дальше. Сообщение, полученное прямо перед сном, может дать им пищу для размышлений до следующего утра.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что для романтических мероприятий этот день не очень хорош. Вероятно, мысли будут заняты другими делами, не будет времени или энергии. Переключиться на любовные отношения и приятное легкое общение с объектом своих симпатий многим Близнецам поможет лишь поздний вечер.
Рак
Сегодня Раков обстоятельства успешно удержат от опрометчивых порывов в личных отношениях, но в самом конце дня многие представители знака снова окажутся в шаге от ловушки. У них появится искушение ответить на письмо или звонок, возобновить флирт или спор, теряя в этом процессе душевное равновесие.
Лев
Сегодня Львам важно бороться с унынием и пессимизмом, особенно, если они от природы мнительны. Если нет вестей от любимого человека и одолевают негативные мысли, стоит проявить терпение и дождаться вечера: одиночество будет забыто, молчание нарушено, приятное общение восстановлено.
Дева
Сегодня Девам важно разобраться с ловушками своего сознания (психологическими проекциями, моментами лукавства и двойственности) и со «старыми долгами» в любви. Расставив для себя акценты, к ночи они могут возвращаться к общению с пассией, либо к размышлениям о ее чувствах и мотивации.
Весы
Сегодня Весам не помешает временный сознательный перерыв в общении с партнером. Это день их естественной «перезагрузки», после которой станут яснее их мысли и обновятся душевные ресурсы. Уже этим вечером многие Весы, особенно сентябрьские, успешно вернутся к приятному диалогу с любимым человеком.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов нет нужды в компромиссах и подстройках, но вечером что-то может измениться. Скорее всего, в конце дня им придется пойти на уступки, даже если это их нервирует. Возможно, придется активно обсуждать с любимым человеком какие-то смешные, но важные для него мелочи.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит ускорять события в своей личной жизни. Пока не выполнены все плановые дела и не сняты ограничения, думать о новом свидании для них будет не лучшей идеей. Но за эту вынужденную паузу их вознаградит поздний вечер (например, приятной беседой с намеком на будущие встречи).
Козерог
Сегодня Козероги могут не ждать новых сюрпризов в своей личной жизни, но им не стоит забывать об уже завязанных в ней ранее событийных узлах и отзвуках любовного прошлого. Ближе к ночи может прийти неоднозначное известие или начаться разговор, указывающий на причину колебаний и беспокойства.
Водолей
Сегодня у Водолеев основная часть дня оставит не лучшие впечатления, вселит в них раздражение, подозрение или уныние, но вечером на их горизонте все же блеснет луч надежды и романтики. Может восстановиться приятная переписка или прийти положительное известие в связи с личной жизнью.
Рыбы
Сегодня Рыбам важно правильно выстраивать личные отношения в целом, детали не столь важны. Звезды советуют держать дистанцию, но проявлять лояльность. Не время спешить, раскрывать свои тайны и слабости, но и не стоит отталкивать того, кто нравится, холодностью, отказом и категоричностью суждений.