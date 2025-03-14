ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Аккуратнее с мыслями — любовный гороскоп на 15 марта

14 марта 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит реже говорить о том, что мы думаем.

Аккуратнее с мыслями — любовный гороскоп на 15 марта
Фото:  Image by freepik

Наш гороскоп даст рекомендации, которые помогут справиться с текущими задачами и избежать лишних тревог.

Овен

Сегодня Овны не останутся без вестей от любимого человека (а если он молчит, они могут смело выступать инициаторами разговора сами). Это день, когда их потребность в общении взаимна. Подходящий момент для обмена комплиментами, возврата к старым темам и попыток наладить диалог с бывшим партнером.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют обращать внимание на детали отношений, именно в них часто будет таиться секрет любовной гармонии. Может возрасти интерес к нюансам этикета и эстетики, а также к мнению окружающих людей. Возможна встреча с бывшей пассией. Стоит чаще говорить комплименты по мелочам.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды охотно содействуют в их романтических планах, причем в разных направлениях. Они получат помощь в развитии начатого романа, в поддержке вероятных личных симпатий на будущее и в попытках оживить свои прошлые отношения (а иногда будут успешно все это совмещать).

Рак

Сегодня у Раков задачей в любовных отношениях будет сохранение баланса, и гармонии интересов, и собственного душевного равновесия. Избегать всего, что может вести к ссоре, будет несложно: если наметилась напряженность, нужно вовремя сгладить ее шуткой или комплиментом, уступкой или компромиссом.

Лев

Сегодня Львы могут рассчитывать на оживление романтического общения и приятные новости в связи с личной жизнью. Возможно, придет письмо от далекого возлюбленного (возлюбленной) или поступят вести о прежнем объекте симпатий. В случае изоляции по привычным каналам выручит альтернативная линия связи.

Дева

Сегодня Девам не стоит забывать о главном требовании момента: необходимости сохранять в общении с пассией дипломатичный тон и хорошие манеры. Стоит помнить и другое: за шутками и взаимными милыми комплиментами может просвечивать доля обидчивости, двусмысленности и язвительности, с обеих сторон.

Весы

Сегодня у Весов взаимная потребность в общении дополнительно сплотит любовные союзы, но это не означает, что в них все будет ясно и гладко. За фасадом любовной идиллии порой будет скрываться нервозность. Во многих парах назреет длительный разговор, который не уместить в рамки одной «сессии».

Скорпион

Сегодня для Скорпионов возрастает вероятность беседы с любимым человеком, которая может носить тайный характер или касаться неоднозначных тем. Некоторым Скорпионам предстоит услышать посторонние мнения о своем романе (например, служебные сплетни) или узнать что-то о чужом любовном прошлом.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут предпринять что-то в своей личной жизни на будущее или вернуться в ней к отдельным фрагментам прошлого. Если обстоятельства не позволяют организовать «живое» свидание, звезды советуют активнее использовать каналы связи на расстоянии, в том числе, незаслуженно забытые.

Козерог

Сегодня Козерогам разговоры и новости покажут, насколько глубоки накопившиеся в их личных отношениях противоречия. Независимо от их характера, стоит настроиться на медленный ход событий: не исключено, что это только начало, а впереди еще ждет серия задушевных бесед или острых жарких дискуссий.

Водолей

Сегодня у Водолеев в личной жизни начинает играть большую роль сфера коммуникаций, дальних и ближних. Повышаются шансы наладить контакт с объектом симпатий или что-то узнать о нем. Благодаря стечению событий можно получить весть от бывшей пассии, вернуться к прошлой теме или прежней линии связи.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помнить, что они могут оказаться в довольно проблемном для себя положении — особенно, если испытывают новые для себя чувства и ни в чем не уверены. Ловушкой в этом случае может стать даже простой разговор. Сбить с толку может двусмысленная игра слов и подмена понятий.
Рамблер: последние новостиДни удачи во второй половине марта, когда все получитсяЛюбовный гороскоп на 15 марта 2025 года для каждого знакаФинансовый гороскоп на 15 марта 2025 года
Гороскопы
Гороскоп на 15 марта: подходящий момент, чтобы что-то изменить в своей жизни
Гороскоп на 15 марта: подходящий момент, чтобы что-то изменить в своей жизни
Гороскопы
Настраиваемся на позитив — гороскоп на 15 марта
Настраиваемся на позитив — гороскоп на 15 марта
Политика конфиденциальностиУсловия использования