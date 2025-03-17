Авантюрный стиль поможет – финансовый гороскоп на 18 марта

Наш гороскоп учитывает влияние планет и дает советы по работе, общению и внутреннему состоянию.
Овен
Сегодня для Овнов, которые специализируются на ресторанном и гостиничном бизнесе, работают в санаториях, профилакториях, базах отдыха, отличное время. Также вам удастся провести очень выгодные сделки с недвижимостью. Вместе с тем, не следует в рабочее время отлучаться с рабочего места – это может стать поводом для недовольства начальства. Соблюдайте дисциплину и график работы.
Телец
Сегодня Тельцам, возможно, повезет в вопросах получения полезной информации. Вы сможете установить выгодные контакты и совершить удачные поездки. Можно покупать транспортные средства, смартфон и электронную технику для фирмы. Однако, у работающих в рекламных агентствах и туристических бюро, а также у устроителей презентаций день может пройти с мелкими нестыковками.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, которые ориентированы на карьерный рост, удачно может сложиться день. Ваши усилия и таланты по достоинству могут быть оценены вышестоящим руководством. Не исключено, что вам предложат повышение в должности, выпишут премию или как то еще поощрят. Однако есть и проблемные темы, связанные с недвижимостью, строительством и семейным бизнесом.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, выгоднее всего заниматься рекламной деятельностью и предпринимать любые иные шаги, повышающие престиж и популярность вашей фирмы. Очень удачно развивается направление на углубление сотрудничества с иностранными партнерами. Хорошо запускать сайты и объявления в интернете о своих услугах. Туристические бюро могут получить высокие доходы.
Лев
Сегодня Львы с успехом могут заниматься финансовой деятельностью с использованием банковских счетов. Вам удастся совершить сложные финансовые комбинации, в результате которых вы совершенно законно уведете от налогов немалую часть своих доходов. Это удачный день для тех, кто работает в барах, ресторанах, клубах, профилакториях, базах отдыха и санаториях.
Дева
Сегодня Девы смогут убедиться, что у них есть надежные помощники и деловые партнеры. Деловые отношения переплетаются с дружеским расположением, и это усиливает эффективность ваших усилий. Можно заключать договоры с общественными организациями, акционерными обществами. Если ваша работа заключается в консультационных услугах, то день пройдет весьма результативно.
Весы
Сегодня у Весов, возможно, конструктивная работа будет замечена и поддержана вышестоящим руководством. Вам удается быстро и эффективно решать множество текущих вопросов. Хорошо идет работа по подготовке статистических и финансовых отчетов. Некоторые дела можно выполнять в параллельном режиме. Бизнесмены получают удачный шанс принять на работу толкового сотрудника.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, имеющим свой бизнес, удастся провести чрезвычайно эффективные рекламный акции. Это касается объявлений в средствах массовой информации, проведения презентации, устроения выставки или сменой вывески. Успешно развиваются рекламные агентства, туристические бюро, модные бутики, индустрия развлечений. Однако воздержитесь от новых деловых знакомств.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут успешно решить любые вопросы по оформлению сделок с недвижимостью. Возможно, вам удастся добиться быстрого продвижения бумаг в процессе их согласований и сбора соответствующих подписей и резолюций. Банк может пойти вам навстречу при выдаче ипотечного и любого иного кредита. Наиболее проблемная тема может быть связана с отношением с начальством.
Козерог
Сегодня Козероги могут преуспеть в ведении переговоров и в укреплении деловых связей. Возможно, вам удается найти гибкие формулы для таких соглашений, которые будут выгодны свом участникам переговорного процесса. В этом смысле могут заключаться соглашения о сотрудничестве на многосторонней основе. Вместе с тем, воздержитесь от дальних командировок и выезда на вахту.
Водолей
Сегодня Водолеи смогут добиться наибольших результатов в работе, если проявят свойственную им смекалку и изобретательский подход. Самые большие деньги вы сможете заработать только собственным умом. И сейчас звезды создают для этого наиболее благоприятные условия. Добавьте сюда неутомимой энергии, и вы сможете справиться с любой задачей. Действуйте предельно открыто и прозрачно.
Рыбы
Сегодня Рыбам, занятым творческим и интеллектуальным трудом, сегодня рекомендуется наращивать усилия. В вашей предприимчивой и инициативной позиции – залог успеха. Бизнесменам не помешает немного авантюрный стиль в работе. Использование новшеств могут принести наибольший успех. Фортуна сейчас на вашей стороне. Вместе с тем, старайтесь не увлекаться представительскими расходами.