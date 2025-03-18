Коллеги будут раздражать — финансовый гороскоп на 19 марта

Наш гороскоп говорит, что независимо от расположения звезд, главное — оставаться внимательными к себе и окружающим.
Овен
Сегодня Овны творческих профессий с утра могут быть наполнены ценным идеями. Постарайтесь отобрать те из них, которые не требуют длительного срока для реализации. Во второй половине дня не откладывая в долгий ящик, приступайте к практическому воплощению своего замысла. Не исключено, что в реальности всё окажется не так просто, однако это не должно вас останавливать.
Телец
Сегодня Тельцы могут столкнуться с рассогласованностью действий на рабочем месте. Чтобы этого не произошло, постарайтесь, отправляясь на работу, четко продумать план действий и сформулировать для себя главную цель этого дня. Тогда ваши действия будут более последовательны и результативны. Вторая половина дня открывает счастливый шанс любителям финансовых авантюр.
Близнецы
Сегодня у Близнецов с точки зрения финансовых доходов день обещает стать удачным. Вы можете развивать позитивные наработки от предыдущих дней в плане сотрудничества с начальством. Утром, отправляясь на работу, выбирайте наиболее надежный маршрут. В противном случае можете попасть в пробку или повредить автомобиль. Во второй половине дня успешно поработают строители.
Рак
Сегодня у Ракам предстоит в течение дня заниматься согласованием и продвижением деловых бумаг по инстанциям, и звезды советуют вам заняться этим во второй половине дня. Также это время очень удачно для деловых знакомств, получения полезной информации, посреднической деятельности, проведения переговорного процесса. А с утра у вас могут быть нестыковки и нарушения планов.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют утром заниматься урегулированием вопросов делового сотрудничества и партнерства. Вероятно, вам будет нелегко добиться взаимопонимания, и каждый останется при своем мнении. Поэтому не надо напрасно напрягать свою нервную систему. А вот во второй половине дня настанет замечательное время для плодотворной работы. Ваши дела придут в гармонию.
Дева
Сегодня для Дев день может оказаться разделен надвое. С утра вы будете пребывать в трудно осознаваемом состоянии, подобно зомби, действуя главным образов по наитию и во многом автоматически, на автопилоте. Есть риск что-то перепутать или забыть. Однако после полудня вы будто проснетесь от спячки. Это удачное время для творческих людей, работающих в индустрии моды и развлечений.
Весы
Сегодня Весы, работающие в сфере медицины и в ночных заведениях, могут прекрасно справиться со своими делами и сумеют улучшить условия труда на рабочем месте. Владельцы этих заведений в результате кулуарных переговоров смогут договориться о приобретении дополнительного недвижимого имущества в свою собственность. Можно арендовать помещения для массажного кабинета.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не рекомендуется в первой половине дня заниматься организационными и управленческими делами. Вы вряд ли найдете поддержку для своих начинаний, а ваши решения может вызвать напряжение, которое только повредит спокойному течению дел. Удачные решения сами придут к вам во второй половине дня. Можете рассчитывать на получение ценной информации.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, имеющим честолюбивые планы и ориентированным на карьерный рост, звезды советую с утра слегка притормаживать себя. Особенно это касается деловых поездок и встреч, которые могут сорваться или пройти не совсем так, как бы вам хотелось. Все свои самые важные начинания запланируйте на вторую половину дня, поскольку это более успешное время для деловой активности.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют с утра ограничить финансовые операции по безналичным расчетам и не предпринимать серьезных реформ по обновлению структуры бизнеса. Подобные перемены не улучшат работы вашей фирмы, а, скорее, внесут разлад. Во второй половине дня приложите усилия по укреплению деловой репутации фирмы и её популярности у широких слоев клиентов.
Водолей
Сегодня Водолеи во второй половине дня смогут благополучно и вполне законно увести немалую часть своих доходов от налогообложения. Для этого Вы можете воспользоваться полагающимися Вам по закону льготами. По-прежнему большую роль в уровне доходов имеет степень вашей работоспособности. Схема ваших доходов сейчас предельно проста: чем больше вы трудитесь, тем больше зарабатываете.
Рыбы
Сегодня у Рыб в повседневных делах с утра могут возникнуть мелкие, но досадные, неприятности. Особенно это касается взаимоотношений с коллегами в трудовом коллективе. Могут возникать трения по самым незначительным поводам. После обеденного перерыва ситуация в корне меняется к лучшему. К Вам могут обращаться с дружескими просьбами о помощи в решении самых разных вопросов.