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Рассчитываем только на себя — финансовый гороскоп на 20 марта

19 марта 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не стоит просить у кого-либо помощи — все своими руками.

Рассчитываем только на себя — финансовый гороскоп на 20 марта
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп поможет настроиться на день, учесть потенциальные риски и воспользоваться благоприятными возможностями.

Овен

Сегодня Овны могут чувствовать в себе большой запас энергии и готовность браться за самые сложные вопросы. Смелая бескомпромиссная позиция и нежелание подчиняться, кому бы то ни было, могут привести вас к напряжению с вышестоящим руководством. Бизнесменам придется добиваться своих целей в жесткой конкурентной борьбе. От переговоров лучше воздержаться.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют предельно внимательно отнестись к юридически аспектам своей деятельности. Любая противозаконная деятельность может быть выявлена и это приведет к штрафным санкциям. Не заключайте никаких тайных договоров. В решении сложных вопросов воспользуйтесь дружескими связями. Возможно, что один звонок или встреча повернут к лучшему ход событий.

Близнецы

Сегодня Близнецы, занимающиеся бизнесом в рамках акционерного общества или инвестиционного фонда, могут столкнуться с непредвиденными осложнениями в работе. Кое-кто из инвесторов или акционеров может усомниться в выгодности своих финансовых вложений в ваши проекты и попытается вернуть деньги обратно. Нежелательно сейчас заниматься долгосрочным планированием и проектированием.

Рак

Сегодня у Раков, имеющих свой бизнес, может усилиться конкурентная борьба. Деловые партнерские отношения переживают период напряжения. У вашего основного партнера могут возникнуть осложнения с недвижимостью, что может негативно отразиться на ведении совместного бизнеса. У тех, кто занят клиентскими заказами, могут быть претензии от клиентов и жалобы начальству на вас.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют сконцентрироваться на финансовой деятельности. Особенно это касается любой кредитно-финансовой деятельности. Оплата покупок при безналичном расчете предпочтительнее. Можно востребовать долги с заемщиков. На основной работе старайтесь быть предельно внимательными в работе с бумагами и цифрами. Есть риск отправить деньги не по назначению.

Дева

Сегодня Девы могут быть излишне эмоциональными, чтобы в работе принимать ответственные решения. Вероятно, вы испытаете тягу к участию в рискованных финансовых аферах. Звезды категорически не рекомендуют вам вкладывать деньги в фонды и давать или брать деньги в долг. Если у вас уже есть вклад в финансовые пирамиды, то поспешите срочно вернуть его обратно.

Весы

Сегодня Весам следует убедиться, что у вас решены все организационные и финансовые вопросы с недвижимостью. Задолженности по платежам за коммунальные услуги и аренду следует погасить как можно скорее. Иначе это приведет к еще большим осложнениям, вплоть до преследований в судебном порядке или разрывом арендного договора. Не следует вести переговоры с деловыми партнерами.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют настроиться на решение множества мелких вопросов, связанных с деловыми бумагами. Тщательно проверяйте и перепроверяйте тексты и цифры в них. Допущенные ошибки впоследствии будет сложно выявлять и исправлять. В результате день может пройти в мелких неурядицах. Это может нервировать, и приводить к напряжению с коллегами по трудовому коллективу.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут быть склонны к рискованным инвестициям. Однако звезды вас от этого предостерегают. В один день вы можете вложить крупную сумму денег в закупку оптовой партии товара, который в дальнейшем так и не сумеете выгодно продать. Это не лучший день для работы по свободному графику, когда самостоятельно решаете, когда и что делать.

Козерог

Сегодня Козерогам, которые в своем бизнесе могут пользоваться поддержкой родственников или членов семьи, следует проявить максимум терпимости. Ваши инициативы могут натолкнуться на серьезное сопротивление со стороны домашних. Вопросы состояния семейного бюджета и платежей за недвижимое имущество могут стать острой проблемой дня. Звезды не советуют сейчас покупать гараж.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды настоятельно советуют отложить все запланированные на деловые встречи. Работа с информацией, её получением и анализом, может доставить вам немало неприятностей. Вероятно, к концу рабочего дня вам поступит известие, от кого-то из тайных недоброжелателей. Не поддавайтесь на провокации

Рыбы

Сегодня от Рыб требуется большая выдержка. Некоторые ваши планы по работе могут быть сорваны из-за неожиданного изменения обстоятельств. Не следует полагаться на друзей — они могут подвести вас. Старайтесь четко разделять работу и финансовые вопросы с одной стороны и дружеские отношения с другой. Вы сможете успешно решать вопросы, опираясь на свое обаяние.
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