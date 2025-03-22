Думаем о каждом слове и действии — гороскоп на 23 марта

22 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

23-24 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Козерога помогает профессионально решать задачи знакомого плана, которые укладываются в рамки прежних правил и поддаются контролю.

Фото: rambler