Беремся за понятные задачи — гороскоп на 29 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что стоит помнить, что Затмение может подтолкнуть к преждевременной и непродуманной инициативе. Неудачный старт, в свою очередь, способен демотивировать, привести к нервозности и создать почву для травм по неосторожности. Возможно, будут неверно направлены собственные усилия или подведут нужные люди. Лучше предпочесть пробные шаги, воздерживаясь от импульсивности, самоуверенности и авантюризма. Стоит позаботиться о маленьких детях, у них возможны проблемы или капризы.
Овен
Сегодня в Овнах день усиливает потребность в самовыражении и самопрезентации, но мешает им обрести полную уверенность в себе. Многим Овнам еще предстоит окончательно определиться со своими идеями, образом, чувствами, финансовыми опорами, эстетическими предпочтениями или другими сторонами своего бытия. Звезды советуют учесть это обстоятельство и не торопиться с важными индивидуальными начинаниями.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит активно стремится на первый план и претендовать на заметные роли. Вместо этого, им лучше уделить внимание своему здоровью, скрытым энергетическим резервам, зарытым в прошлом талантам и тайным точкам уязвимости. Звезды советуют им обратить внимание на человека, который сейчас является героем их закулисной жизни, в его поведении возможен элемент лукавства и двойственности.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют не забывать о требующих внимания аспектах прошлого, но стараться держать основной фокус внимания на перспективе. Этот день может указать им на их возможную личную роль в будущем, либо на конкретное лицо, которое готово стать им другом или партнером. Но им важно воздерживаться от конкретных начинаний, так как сейчас многие их шаги заведомо имеют эффект фальстарта.
Рак
Сегодня для Раков день может ознаменоваться важным моментом в карьере, бизнесе или затяжном движении к цели. Амбициозных Раков может ждать личная конкуренция за «место под солнцем». Ракам, не рвущимся в лидеры и авторитетные фигуры, необходимо верно выстроить отношения с руководителем, партнером или другим значимым лицом. Звезды советуют избегать всего, что может привести к ссоре с таким человеком.
Лев
Сегодня Львам день помогает обрести духовные опоры и веру в себя, может вернуть им оптимизм или уменьшить их сомнения. Однако он не обещает им отсутствия проблем и препятствий, если они поддадутся порыву и предпримут конкретный шаг. Звезды намекают, что активные действия в новом (или отложенном) направлении все еще преждевременны: нет нужной энергии, уточненной информации или необходимого оснащения.
Дева
Сегодня Девам события дают важные подсказки, которые им не следует игнорировать. Часто они будут идти через тот или иной конкретный образ. Может ярко проявить свои дурные качества человек, от которого ранее шли лишь флюиды ненадежности, или прийти хороший пример того, как надо вести себя в момент кризиса. Главная опасность этих суток — в импульсивности, любой ход и порыв чреват каким-то риском.
Весы
Сегодня у Весов день может стать переломным для отношений с конкретными людьми, повлиять на атмосферу в их браке, партнерском тандеме или деловых контактах. Однако он не станет точкой в идущем диалоге: если разговор или серия встреч прервется, то лишь на время. Если чужая позиция стала воинственной, а настроение раздражительным, бурю есть шанс переждать, уйдя со сцены событий и наблюдая ее со стороны.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов события могут повлиять на служебные позиции или на планы поиска работы, подчеркнув их конфликтные отношения с определенным лицом (помощником, клиентом, руководителем). Также в эти сутки в список их приоритетов может попасть здоровье, может состояться встреча с врачом или запоминающаяся лечебная процедура. Скорпионам, держащим питомца, стоит уделить ему особое внимание.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, ищущих творческой самореализации, а также для тех Стрельцов, которые активно вовлечены в дела своих детей, решают свой жилищный вопрос или проблему в бизнесе, переживают любовную историю, втянуты в рискованную игру или имеют опасное хобби, день важен. Удача возможна, но сопряжена с долей риска и (или) стресса. Если ситуация не экстренная, с важным ходом лучше повременить.
Козерог
Сегодня от Козерогов день требует ответственности: на кону может оказаться их жилье или другая основа жизни, а также душевное спокойствие. Может обрести особое значение их статус в семье, уровень комфорта в доме, тон общения с супругом или родителями. Ввиду неясности деталей и риска ссор стоит повременить с любыми планами, начиная от мелких покупок в дом и заканчивая жизненно важными решениями.
Водолей
Сегодня для Водолеев может иметь большое значение поведение конкретного человека в их кругу. Возможно, у него будут проблемы или отношения с ним не будут гладкими, но звезды советуют не упускать его из виду: возможно, это соратник или попутчик в близком будущем, либо носитель нужной информации. В этот день нежелательны целевые поездки, стоит повременить с важным письмом, встречей, публикацией.
Рыбы
Сегодня Рыбам день дает импульс в новом направлении, но указывает не столько на сектор удач, сколько на сектор возможных проблем. Может сорваться сделка, найтись изъян в договоре или покупке, проявить себя негативно нужный человек. Есть риск неудачно распорядиться деньгами и другими ресурсами. Звезды советуют избегать лишних порывов, а вынужденные приключения расценивать как набор опыта на будущее.