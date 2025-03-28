Беремся за понятные задачи — гороскоп на 29 марта

28 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

1-30 лунные сутки. Сегодня Затмение в знаке Овна может заставить заплатить по старым счетам, но оно также побуждает к самовыражению или новому шагу.

Фото: rambler