Расслабляемся по полной — гороскоп на 31 марта

30 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

2-3 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Тельца смягчает остроту любой ситуации, переводя внимание на другие ее грани или просто отвлекая от нее.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что умиротворяющую роль может сыграть хорошая еда, комфорт, уход в мир музыки и искусства, а также погружение в хозяйственные заботы, в процесс покупок, заработка, торговли или приготовления пищи. Особый привкус многим моментам дня придаст аромат прошлого. Возможно, захочется снова пережить прежние чувства или тактильные ощущения, решить судьбу памятных вещей, отыскать забытый рецепт блюда или напитка. В магазинах есть вероятность натолкнуться на старые товары. Овен Сегодня Овнам звезды предлагают вспомнить о материальной стороне жизни: питании, заработке, хозяйственных хлопотах, покупках. Погружение в одну из этих сфер поможет успокоиться, если события последних дней заставили нервничать, а также даст подсказки на темы, вокруг которых вертится часть тайных размышлений. Возможно, на ум придут нужные рецепты блюд или на глаза вдруг попадутся пропавшие вещи. Телец Сегодня Тельцов события и настроения сделают гармоничнее. У них появится больше возможностей не только для удовлетворения своих базовых нужд, но и для потакания своим оригинальным привычкам и случайным капризам. Станет ровнее их общение с друзьями, родней, коллегами, домочадцами, представителями другого пола. Даже если утро начнется неудачно, дальнейшие события выправят положение. Близнецы Сегодня Близнецам звезды предлагают обратить внимание на материальные аспекты своей жизни и вспомнить о том, что именно они часто бывают лучшим тылом. В зависимости от ситуации, полезно уделить время профессиональному заработку, доходу от бизнеса, накоплениям или доступу к источникам коллективных ресурсов. Также день может заставить заняться покупками, запасами, вопросами хозяйства и питания. Рак Сегодня Ракам день дает шанс с пользой применить свои хозяйственные, кулинарные, деловые или художественные таланты и навыки: все зависит от обстановки, в которой они оказались, и от направления их интересов. Звезды подсказывают, что сейчас можно не только уладить текущие дела, но и предпринять нечто полезное с расчетом на будущее, например, продать через друзей или сетевой ресурс свои старые вещи. Лев Сегодня Львам звезды советуют отвлечься от «высоких материй» и еще не открытых горизонтов, проявить больше деловитости, хозяйственности и внимания к насущным делам. В зависимости от ситуации, активность в этот день хорошо направить на каналы заработка, улаживание финансовых проблем, решение практических задач прошлого, сбыт неликвида, покупку недостающих вещей или изыскание скрытых резервов. Дева Сегодня для Дев день обещает стать удачным. Крупного везения он может не дать, но непременно поможет сориентироваться в текущей ситуации (включая ее материальный аспект) и подскажет подходящие меры для поддержания в ней приемлемого равновесия. Возможна помощь от родни, прежних друзей или партнеров. У Дев, сохранивших свои прошлые связи в далеких краях, таких возможностей окажется на порядок больше. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что им не помешает уделить особое внимание материальной подоплеке своих взаимоотношений с другими людьми. В зависимости от направления мыслей в данный момент, может играть роль состояние совместных ресурсов, платежеспособность партнера или клиента, тема слияния или раздела имущества, получение займа, компенсации или дохода от вклада, оплата услуги или лечения. Скорпион Сегодня Скорпионам не стоит упускать подходящий момент для сотрудничества с разными целями. День особенно хорош для обращения к хорошим знакомым, прежним партнерам и клиентам. Также он помогает поддерживать ровный контакт с объектом симпатий (особенно бывшим) и способствует продуктивному общению супругов. Получат подстраховку Скорпионы, которые не смогли с кем-то сработаться, но нуждаются в напарнике. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют сместить фокус своего внимания на практические насущные задачи. В этот день хорошо заниматься вопросами рутинной работы и заработка, поиском услуг, деталями питания и снабжения, тонкостями лечения и диеты. Возможно, придется сделать шаг назад и снова обратиться к источникам поддержки из прошлого (например, в забытый сервис или к прежнему помощнику по дому). Козерог Сегодня Козерогам день дает возможность вновь ощутить гармонию жизни. Положительные эмоции они могут получить от приятных телесных ощущений, от вкусной еды, соприкосновения с миром искусства и музыки, а также от своего общения с детьми, любовных чувств или воспоминаний. Настроение может поднять удачный выход из затруднительного материального положения или небольшая компенсация за прошлые труды. Водолей Сегодня для Водолеев может оказаться не очень гармоничным ранее утро. Возможно, оно будет омрачено для них дурным настроением или какой-то домашней неурядицей. Звезды советуют не концентрировать внимание на плохом и заняться чем-то полезным (например, приготовлением пищи или другими текущими делами), и все пойдет на лад. Стоит ограничиться сиюминутными мелочами, избегая важных шагов и начинаний. Рыбы Сегодня Рыбам день обещает гармонизацию настроения и самочувствия. Положительную роль могут сыграть теплые воспоминания, мелкие находки, откаты к забытым чувствам, признаки оживления неоконченных важных разговоров и прошлых контактов. Увеличатся шансы получить желаемую информацию или поддержку, что-то купить или продать. Стоит помнить, что некоторые покупки могут быть приятными, но уже не нужными.