Слушаем советы друзей — любовный гороскоп на 31 марта

Сегодня нам стоит прислушиваться к мнению со стороны.

Наш гороскоп говорит, что день принесет как приятные сюрпризы, так и небольшие испытания, но звезды подскажут, как лучше справиться с любыми обстоятельствами.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что им лучше покорять объект своих симпатий терпением и заботой. Положительно будут приняты эмоциональная стабильность и ровная чувственность. Загладить нечаянную вину в этот день можно сентиментальным подарком, помощью по хозяйству или романтическим ужином.

Телец

Сегодня у Тельцов может найтись повод для тревоги, грусти или других негативных эмоций, но звезды обещают, что момент уныния или беспокойства будет недолгим. Основная часть дня поможет выровнять характер взаимоотношений с любимым человеком, в том числе, благодаря эмоциям прошлого.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что не стоит руководствоваться в своих романтических планах лишь эмоциональными и духовными потребностями. Немалую роль в эти сутки способна сыграть общая комфортная обстановка, в которой у влюбленных есть все необходимое и бонус в виде чего-то приятного.

Рак

Сегодня Ракам звезды идут навстречу, устраняя или смягчая препятствия на их пути. В этот день можно не бояться коварных ловушек и нервирующих моментов. В более спокойной обстановке появляется возможность гармоничнее проявить личные качества и получить от свидания больше удовольствия.

Лев

Сегодня Львам день поможет совместить романтику с реальностью. Они начнут чаще реагировать на вещественные и чувственные проявления чужой любви, и сами будут чаще делать выбор в пользу ощутимых практических знаков внимания. Такие жесты могут быть для них авансом на будущее, напоминанием или проверкой.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют не отказываться от свидания или тесного общения с любимым человеком. Если он или она медлит и сомневается, можно взять инициативу на себя: обстановка или чутье подскажут нужные слова и помогут наладить максимально возможный, в сложившейся ситуации, гармоничный контакт.

Весы

Сегодня для Весов получают особое значение те нюансы любовных отношений, что связаны с эротикой, чувственнстью, тактильным контактом. Может играть роль и поведение в практической житейской ситуации (привычки в питании или распоряжении материальными средствами, манера оказывать заботу и помощь).

Скорпион

Сегодня для Скорпионов обстоятельства складываются удачно — особенно, если в их планы входит реконструкция прежнего сценария свиданий, возвращение к старым разговорам на личные темы или попытка оживить забытые чувства. Если встречу предлагает вторая сторона, звезды советуют согласиться.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что в подготовке романтического свидания играют роль не только романтические детали. Желательно позаботиться также о комфорте и некоторых практических тонкостях (например, соблюдении рецептуры кулинарного шедевра, призванного оживить прошлые воспоминания).

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют воспользоваться удачным моментом и активизировать свою личную жизнь. Весьма положительную роль в ней сыграют ностальгические нотки. Это могут быть напоминания о забытых чувствах, местах или способах связи, о проведенных вместе счастливых или необычных минутах.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды намекают, что гармония любви состоит из множества мелочей, включая бытовые. Важнее рационализаций будут чувственные ощущения. Большую роль сыграют сыграть намеки на прошлое: возможно, о нем напомнит мелодия, вкус блюда, забытое место встречи или вновь начатый разговор.

Рыбы