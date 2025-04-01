Ставим крест на прошлом — любовный гороскоп на 2 апреля

Сегодня нам стоит перестать думать о былом.

Наш гороскоп расскажет о возможных трудностях и удачных моментах, а также даст советы, как лучше распорядиться своей энергией.

Овен

Сегодня Овнов манит общение с любимым человеком. Их может соблазнить идея восстановления прошлых контактов, вдохновить полученное известие. Звезды напоминают, что коммуникации сейчас — поле неискренности либо невольных искажений. Многие договоренности выглядят многообещающе, но не слишком прочны.

Телец

Сегодня Тельцам стоит помнить, что некорректно работают логика и память. Не всегда можно полагаться на свидетельства и на свои же воспоминания. То, что в делах сердечных обнадеживает или разочаровывает, может оказаться досужей сплетней или переменчивой игрой ретроспективного воображения.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны при любом стечении событий верить в лучшее — отличное качество и вполне обоснованный оптимизм, если при этом они не закрывают глаза на реальное положение дел в своей личной жизни. Пока оно не слишком удачно: имеют место внешние помехи или внутренние сомнения.

Рак

Сегодня Ракам не стоит полагаться на существующие каналы связи с любимым человеком и на полное исполнение своих желаний. Возможны тайные ложные надежды, обманы ожиданий, задержки вестей без явных причин или технические помехи к общению. Также сегодня может скрываться часть правды.

Лев

Сегодня Львам хочется смотреть в свое любовное будущее позитивно, но им могут мешать старые сомнения, заблуждения и сделанные ранее ошибки. Пока этот барьер не снят, внешний оптимизм будет спорить с тайным пессимизмом. Все, что происходит сейчас, включая вести из прошлого, помогает его преодолеть.

Дева

Сегодня Девам день помогает продолжать верить в лучшее, например, в возможность договориться, прояснить чужие мотивы, сломать возникшую стену молчания или отчуждения. Им важно воспринимать ситуацию реалистично, не закрывать глаза на трудности и не рассчитывать на идеальный результат.

Весы

Сегодня Весам что-то поможет поддерживать оптимистичное расположение духа, если события в их личной жизни пока развиваются нежелательным образом (например, задерживаются сообщения от далекой пассии или затяжные обстоятельства мешают вернуться в режим активных романтических встреч).

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит помнить, что возрастает соблазн в чем-то слукавить, например, скрыть факт прошлого или завуалировать нюансы текущей ситуации. Такие искушения могут посещать и их самих, и их любимых, а также тех, кто спешит помочь паре своими сообщениями и «добрыми советами».

Стрелец

Сегодня Стрельцам сложно рассчитывать на полную искренность в личных контактах, но от общения им отказываться не стоит. Лукавство сейчас — не лучший способ строить отношения, но о некоторых нюансах придется молчать из благих побуждений. Важно не давать новых обещаний, не прояснив старые проблемы.

Козерог

Сегодня Козероги тщетно пытаются сохранить полный контроль над своими мыслями и тайными чувствами, а также объективность в оценке поведения партнера. В атмосфере и информационном поле этого дня много «тумана». Ноты прошлого не столько проливают свет на картину событий, сколько уводят от сути.

Водолей

Сегодня Водолеи могут надеяться на романтичное вдохновляющее свидание, если они готовы к некоторой неясности обстановки, не ждут откровенного разговора и легко относятся к мелким недоразумениям при общении. Одной из помех может стать тень прошлого, способная разбудить фантазию и посеять сомнения.

Рыбы